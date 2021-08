Sophia Bernardes Finanças pessoais: 4 aplicativos que todo investidor precisa conhecer

Com a correria do dia a dia, muitos investidores acabam ficando sem condições de cuidar de suas finanças o tempo todo. Desse modo, os aplicativos e plataformas digitais podem ser bons aliados.

Manter-se bem informado é essencial para quem participa do mercado financeiro. Portanto, uma boa dica é ter os principais acontecimentos do mercado na palma da mão. Assim, acompanhando os movimentos da Bolsa de Valores (B3) e do mercado mundial.

1 – Profit

A plataforma Profit está disponível para todos os smartphones de forma gratuita. O serviço foi fundado pela Nelogica, companhia que desenvolve programas unindo tecnologia e finanças.

Em suma, o sistema funciona para compras e vendas de ações, e o intuito é oferecer ao usuário a análise de ativos através de ferramentas profissionais, com gráficos técnicos. Além disso, o aplicativo disponibiliza uma ferramenta diversificada para o investidor tomar decisões referentes ao mercado.

Por exemplo, o Chart Trading, que possibilita o envio de ordens sobre gráficos. Assim como, Tape Reading, Book de Ofertas, Volume at Price e outros serviços disponíveis na plataforma que auxiliam o investidor ou trander.

2 – Vector

A propósito, o Vector funciona para a compra e venda de critpoativos, que integra as principais exchanges de criptomoedas do mundo. Assim, através do aplicativo é possível acompanhar as negociações simultaneamente.

Além do mais, a plataforma disponibiliza ferramentas analíticas profissionais, dados on-chain para tomar atitudes antes mesmo do mercado, ordens especiais para não deixar uma oportunidade escapar e recursos avançados de gerenciamento de risco.

3 – Kinvo;

4 – TradeMap.

