Sophia Bernardes Banco Inter (BIDI11) distribui crédito para mais de 1 milhão de clientes e ações disparam quase 9%

Na quarta-feira (25), o Banco Inter (BIDI11) divulgou a distribuição de crédito para mais de 1 milhão de clientes, visto que a procura pelo cartão da instituição está cada vez maior e, atualmente, é uma das principais opções do mercado brasileiro.

Após o anúncio, nesta quinta-feira (26), as ações do banco digital subiram mais de 8%, chegando em uma máxima diária de R$ 69,84, às 12h00.

A solicitação acontece por meio da plataforma do Banco Inter, de forma gratuita e inteiramente digital. Contudo, o limite disponibilizado ao cliente é considerado baixo, logo, a procura por um aumento ficou grande.

Você viu?

Aumento do limite do cartão

Em suma, o anúncio do aumento de crédito acontece logo após o Nubank adotar a mesma estratégia no final do mês passado. Logo, a nova funcionalidade busca atingir cerca de 1 milhão de clientes, principalmente devido a alta procura.

Deste modo, em virtude da aprovação do aumento do limite para 120 mil clientes, a fintech promete aumentar 33% em relação ao limite atual do cartão de crédito. Isto é, R$ 3 bilhões em novos limites.

Segundo o banco, antes da mudança, eram concedidos R$12 bilhões na modalidade. Além disso, o acréscimo do limite será de pelo menos R$ 500 aos clientes.

Saiba mais em 1Bilhão , parceiro do iG.