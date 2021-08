Sophia Bernardes 5 bancos digitais para quem está precisando fazer um empréstimo

O cenário pandêmico fez com que o público recorresse cada vez mais aos serviços online. Desta forma, a procura pelos bancos digitais cresceu , assim como a busca por empréstimos.

Confira 5 bancos digitais que oferecem aos seus usuários opções de empréstimos:

1 – Nubank

Em suma, o empréstimo pessoal da fintech tem um valor mínimo de R$ 30 e pode ser parcelado em até 24 meses. Além disso, há um intervalo de carência de 3 meses ao contratante para iniciar o pagamento da dívida.

No entanto, esta funcionalidade do Nubank se encontra em fase de teste. Logo, somente os clientes que possuem a opção no aplicativo podem realizar o empréstimo.

Além disso, o banco digital disponibiliza um simulador em sua plataforma. Desta forma, é possível consultar como o empréstimo vai funcionar antes mesmo da solicitação.

A taxa de juros cobrada pelo Nubank varia de acordo com o perfil do usuário. Entretanto, no instante da contratação, existe a possibilidade de conferir as condições do empréstimo.

2 – Banco Inter

A propósito, o Banco Inter disponibiliza em sua plataforma mais de uma maneira de solicitar empréstimo, tanto para pessoa física quanto jurídica.

Para um trabalhador formal, o banco oferece um serviço simples e sem burocracia de empréstimo consignado privado, com um limite de R$ 5 mil. Para realizar a solicitação, não tem consulta no Serasa e SPC .

Além do mais, a instituição proporciona outras condições de empréstimo, como taxa de juros mais em conta, de 2,12% ao mês. O cliente também pode realizar o pagamento em até 4 anos ou 28 meses.

3 – C6 Bank

Em resumo, para solicitar um empréstimo no C6 Bank , é necessário apenas informar na plataforma de serviços o valor, quantas parcelas e o dia do pagamento.

Da mesma forma que o Nubank, a taxa de juros do C6 varia conforme o perfil do cliente. Contudo, o empréstimo realizado no aplicativo não cobra a taxa do Imposto de Operações Financeiras (IOF).

O cliente pode solicitar esse serviço através da plataforma, na opção “crédito”. Ou pode enviar um email, e o banco irá enviar uma oferta personalizada de empréstimo.

