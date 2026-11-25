The Conversation Antes da próxima enchente: o que o mundo pode ensinar ao Rio Grande do Sul

POR NELSON GUILHERME MACHADO E DANIELA VARGAS

Quando a água começa a subir, o tempo para agir diminui. De uma hora para a outra, ruas desaparecem sob as enchentes, famílias precisam deixar suas casas e atividades econômicas são interrompidas. Em meio à emergência, a atenção se volta para resgates, abrigos e medidas capazes de conter os danos. Mas uma pergunta deveria ser feita muito antes da próxima chuva: o que poderia ter sido feito para minimizar essas consequências?

As enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul recolocaram essa discussão no centro do debate sobre mudanças climáticas. Embora as chuvas extremas sejam fenômenos naturais, seus impactos também dependem de como os territórios são ocupados. Além de quais estruturas de proteção existem e da capacidade das instituições de antecipar riscos.

Em diferentes partes do mundo, grandes desastres levaram governos a modificar a maneira como lidam com a água. O que essas experiências têm em comum? E, principalmente, quais dessas estratégias poderiam contribuir para reduzir a vulnerabilidade do Rio Grande do Sul?

Essas perguntas orientam uma investigação desenvolvida na Universidade Federal de Santa Maria, campus Palmeira das Missões. A pesquisa analisa experiências nacionais e internacionais de enfrentamento a desastres, buscando identificar aprendizados para a governança ambiental e a resiliência territorial gaúcha.

Nova Orleans: o que mudou depois que os diques falharam?

Em agosto de 2005, o furacão Katrina atingiu a região de Nova Orleans, nos Estados Unidos, e provocou uma das maiores catástrofes da história recente do país. A ruptura de estruturas de proteção permitiu que a água avançasse sobre extensas áreas urbanas. E expôs a vulnerabilidade de um território que possui regiões situadas abaixo do nível do mar.

A tragédia revelou que não bastava construir barreiras contra a água. Era necessário repensar todo o sistema de proteção. Nos anos seguintes, Nova Orleans passou por uma reformulação de sua infraestrutura hídrica, com reforço de diques, ampliação de estações de bombeamento e implantação de estruturas de contenção.

Mas uma das lições mais importantes dessa experiência está na combinação entre engenharia e natureza. Em vez de depender exclusivamente de grandes obras, a estratégia apresentada na pesquisa considera a chamada infraestrutura híbrida: a utilização conjunta de estruturas convencionais, como diques e canais, e soluções baseadas na natureza, como a restauração de pântanos e áreas úmidas.

Esses ambientes ajudam a reter água e podem contribuir para amortecer os efeitos das cheias. A lógica é relativamente simples: quanto maior a capacidade do território de absorver, armazenar e direcionar a água, menor pode ser a pressão sobre determinadas áreas urbanas.

Outro aprendizado está na organização institucional. A gestão das inundações exige decisões coordenadas, especialmente porque a água não respeita fronteiras entre municípios ou divisões administrativas.

Para o Rio Grande do Sul, a experiência levanta uma questão importante: estamos planejando a proteção contra enchentes considerando o funcionamento das bacias hidrográficas ou continuamos tratando cada território de maneira isolada?

Tóquio construiu uma estrutura para enfrentar as enchentes

Imagine uma instalação subterrânea com enormes pilares de concreto, reservatórios e canais capazes de receber grandes volumes de água durante tempestades. Essa estrutura existe no Japão. Conhecido como G-Cans, o sistema integra a infraestrutura de proteção contra inundações da região metropolitana de Tóquio, território que convive com tufões e episódios de precipitação intensa.

Seu funcionamento consiste em captar parte da água que se acumula durante chuvas extremas. E depois armazená-la temporariamente e direcioná-la, por meio de sistemas de bombeamento, para cursos hídricos com maior capacidade de escoamento.

A estrutura funciona como um mecanismo de amortecimento. Em vez de permitir que grandes volumes de água avancem rapidamente sobre áreas urbanizadas, o sistema contribui para controlar parte desse fluxo.

Entretanto, o exemplo japonês não se resume à dimensão das obras. A pesquisa também destaca a importância dos sistemas de alerta precoce, dos simulados de evacuação e da preparação da população para situações de emergência.

Isso significa que uma mensagem de emergência, por mais avançada que seja a tecnologia utilizada, não resolve o problema sozinha. As pessoas precisam compreender o aviso, reconhecer a ameaça e saber como agir.

A experiência também chama atenção para o planejamento territorial, com medidas voltadas à preservação de várzeas e ao controle da ocupação de áreas suscetíveis a deslizamentos.

Para o Brasil, o aprendizado ultrapassa a possibilidade de construir estruturas semelhantes ao G-Cans. A questão é compreender como diferentes mecanismos de proteção podem funcionar de maneira integrada.

Na Espanha, a solução foi tirar o rio do centro urbano

Valência, na Espanha, adotou uma solução que transformou sua geografia urbana. Em 1957, uma grande inundação atingiu o município e levou à discussão sobre como evitar que o Rio Turia voltasse a provocar danos semelhantes. A resposta foi uma intervenção de grande escala: desviar o curso do rio para fora da região central.

A obra, conhecida como Plano Sur, modificou o sistema de drenagem e abriu espaço para uma transformação urbana que se tornaria uma das características mais conhecidas de Valência.

O antigo leito do Turia foi convertido em um extenso parque linear, incorporando áreas verdes, espaços de circulação e equipamentos de uso público. A experiência mostra como uma intervenção motivada pela necessidade de proteção contra enchentes também pode modificar a relação da população com o território.

Mas o caso espanhol apresenta outro elemento importante para a discussão sobre mudanças climáticas: a utilização de infraestrutura verde.

O que o solo das lavouras tem a ver com as enchentes?

Quando se fala em prevenção de inundações, é comum pensar primeiro em diques, barragens e obras urbanas. Entretanto, parte da resposta também pode estar nas práticas adotadas longe das áreas construídas.

O solo desempenha uma função importante na circulação da água. Suas condições de conservação influenciam a infiltração, o escoamento superficial e os processos erosivos.

Em áreas agrícolas, práticas inadequadas de manejo podem favorecer a perda de solo e aumentar o escoamento da água durante chuvas intensas. Por outro lado, técnicas de conservação podem contribuir para reduzir esses processos.

É nesse ponto que as experiências internacionais analisadas pela pesquisa se aproximam da realidade do Rio Grande do Sul. Entre as possibilidades discutidas estão o fortalecimento do plantio direto, a rotação de culturas e o terraceamento, práticas associadas à conservação do solo e ao manejo da água nas propriedades rurais. Também são consideradas estruturas de retenção, como barraginhas e pequenas bacias de contenção.

Isso não significa que a conservação do solo agrícola seja suficiente para impedir grandes inundações. Os efeitos dessas práticas dependem das características das bacias hidrográficas, da intensidade das chuvas e de outros fatores ambientais. A contribuição está em reconhecer que o enfrentamento dos desastres precisa considerar o território de forma integrada, incluindo tanto as áreas urbanas quanto as rurais.

A pesquisa também aponta a importância da aproximação entre universidades, instituições de extensão rural e produtores, permitindo discutir a adaptação dessas estratégias às condições locais.

Por que copiar soluções de outros países não é suficiente?

À primeira vista, os exemplos internacionais podem sugerir respostas relativamente diretas: construir diques como Nova Orleans, reservatórios subterrâneos como Tóquio ou desviar rios como Valência.

Mas a realidade é mais complexa. Cada uma dessas intervenções foi desenvolvida em condições específicas de relevo, ocupação urbana, disponibilidade de recursos e organização institucional.

Por isso, a principal contribuição dessas experiências não está necessariamente em reproduzir suas estruturas, mas em compreender os princípios que orientaram as decisões. Apesar das diferenças, os três casos reforçam a importância de planejar a gestão das águas antes que uma emergência aconteça.

Talvez a principal lição dessas experiências internacionais seja justamente essa: não é possível controlar a chuva, mas é possível discutir e transformar muitas das condições que determinam seus impactos. A pergunta que permanece para o Rio Grande do Sul é se essas lições serão incorporadas ao planejamento antes da próxima grande enchente ou se voltarão ao debate apenas quando a água subir novamente.

Nelson Guilherme Machado - Professor de Economia e Administração na Universidade do Estado do Amazonas (UEA).

Daniela Vargas - Jornalista e doutoranda em Agronegócios na Universidade Federal de Santa Maria (UFSM).

Este texto foi republicado de The Conversation sob uma licença Creative Commons. Leia o artigo original.

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Foto: Ricardo Stuckert/PR Enchentes no Rio Grande do Sul: cidades são muito afetadas pelas mudanças climáticas

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