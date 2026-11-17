The Conversation Super El Niño agrava cenário climático na Amazônia

POR AFONSO FONSECA

Nas últimas cinco décadas, a Amazônia tem sofrido com a crise climática, os incêndios florestais e o contínuo desmatamento. E, atualmente, a combinação desses fatores com o fenômeno do El Niño tem agravado ainda mais a situação dos amazônidas e da biodiversidade, dificultado a logística de hidrovias e aumentado a poluição do ar pelas queimadas.

A estiagem atual na região está sendo marcada pela poluição atmosférica causada pela fumaça das queimadas, o que levou tanto o governo federal quanto o estadual a adotarem medidas emergenciais de uso de brigadistas e aeronaves para conter os incêndios na cidade de Manaus, inclusive com ajuda das Forças Armadas para ajudar os brigadistas.

No período de setembro a outubro de 2026, as queimadas urbanas e florestais se intensificaram, com a liberação de uma fumaça que prejudicou as atividades cotidianas da população: houve suspensão de aulas nas escolas e aumento de problemas respiratórios na população, em especial em Manaus.

O transporte sofreu com a falta de visibilidade para navegação. E a logística de exportação e importação pelos rios gerou inflação dos preços dos produtos, com o surgimento de "taxas secas" cobrada por unidade contêiner transportado.

Além disso, a seca dos rios dificultou o acesso às escolas, à água potável e à alimentação em comunidades isoladas, além de ter causado prejuízo na agricultura familiar, caça e pesca de subsistência.

El Niño e Amazônia

Períodos de estiagem são comuns na Amazônia, mas têm se tornado cada vez mais frequentes e intensos. A região enfrentou secas severas nos anos de 2005 e 2010, com anomalia de cobertura total de nuvens decorrente do aquecimento no Atlântico Norte Tropical, intensificadas em 2010 pelo El Niño. Em 2015, o evento gerou calor sem precedentes e déficit de umidade no ar devido a um El Niño considerado "mais forte".

Em 2023 e 2024, o fenômeno climático também provocou clima severo, tendo como resultado as secas dos rios Negros e Solimões, com superaquecimento das águas, mortandade de peixes por falta de oxigênio, falta de água potável para os ribeirinhos e problemas de logísticas nas hidrovias da região.

Um relatório sobre os impactos da estiagem extrema na Amazônia de 2023 e 2024 nas regiões da bacia do Tapajós, no Pará e do interflúvio Purus-Madeira, no Amazonas, apontou a necessidade de se ampliar a capacidade de resiliência climática em territórios coletivos em razão desses eventos extremos.

O relatório deu ênfase especial aos impactos vivenciados por mulheres de povos indígenas e de comunidades tradicionais que vivem em territórios pressionados por projetos de infraestrutura e atividades extrativista.

Em 2026, a combinação entre verão amazônico, que ocorre anualmente entre junho e novembro, e super El Niño trouxe consequências também graves, sobretudo para a qualidade do ar na região. A concentração de partículas finas no ar chegou a PM 2.5 de 344,5 microgramas por metro cúbico (µg/m3), cerca de 23 vezes o limite da OMS para 24 horas, que é de 15 µg/m3.

Apesar de não ter atingido o nível de severidade de 2023 e 2024, o fenômeno deste ano contribuiu sensivelmente para as alta temperaturas, escassez de chuvas e secas. O Rio Negro chegou ao mínimo de 17m, impossibilitando a logística, em especial o escoamento e a exportação de produtos manufaturados do Polo Industrial de Manaus.

As queimadas

Em apenas um dia, entre 9 e 10 de outubro, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) registrou cerca 2.001 focos de incêndio no Brasil, o que corresponde a 88,3% da totalidade de focos ocorridos em outros países latino-americanos. Nesse mesmo dia, o número de focos de incêndio detectados na Amazônia foi de 1.282.

Esse número elevado se deve à coincidência entre o chamado "super El Niño" - que impactou de maneira severa a Amazônia, trazendo estiagem prolongada e altas temperaturas - e o pico de queimadas na região.

Estudos sobre incêndios em florestas em geral citaram dois tipos de incêndios que podem ser identificados na crise de incêndios na Amazônia: o primeiro deles ocorre com processo de desmatamento de floresta para uso de pastagem para o gado em grandes propriedades; o segundo, que responde por uma minoria das ocorrências, para a prática da agricultura familiar.

Os incêndios podem gerar a destruição de grandes extensões de florestas, liberando altos índices de partículas poluentes na atmosfera, que são levadas com a ação dos ventos para as cidades.

Além disso, eles contribuem para a perda da biodiversidade, desregulação do clima, interrupção dos serviços ecossistêmicos, redução na quantidade de alimentos e inflação dos preços de logística nas hidrovias da região.

Nesse contexto, torna-se fundamental fortalecer políticas públicas na prevenção e no combate aos incêndios florestais. Afinal, proteger a Amazônia é essencial para o equilíbrio do climático, a biodiversidade e a qualidade de vida das gerações atuais e futuras.

Afonso Fonseca - Professor de Economia e Administração na Universidade do Estado do Amazonas (UEA).

Este texto foi republicado de The Conversation sob uma licença Creative Commons. Leia o artigo original.

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Foto: Márcio Melo/Seminf Períodos de estiagem são comuns na Amazônia, mas têm se tornado cada vez mais frequentes e intensos

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