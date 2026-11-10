The Conversation COP31: apesar dos desafios, negociações climáticas seguem essenciais

POR WESLEY MORGAN

Esta semana, cerca de 80 líderes mundiais - incluindo o primeiro-ministro DA Austrália, Anthony Albanese - se reúnem na cidade costeira turca de Antália para mais uma cúpula anual das Nações Unidas sobre o clima, a COP31. Em 2026, pela primeira vez, as principais funções da cúpula serão divididas: a Turquia será a anfitriã, enquanto a Austrália liderará as negociações.

Em seus próprios países, não faltam questões que esses líderes precisam lidar: os desafios da IA, grandes guerras e a queda na confiança na democracia. Pairando sobre todos eles, no entanto, está a ameaça existencial representada pelo aquecimento global.

A mudança climática é um desafio verdadeiramente global. Os gases de efeito estufa não respeitam fronteiras nacionais, e os impactos devastadores estão sendo sentidos em todos os lugares. Não temos um governo mundial, mas contamos com processos de diplomacia internacional para definir compromissos comuns. É assim que o mundo está tentando lidar com a crise climática.

É fácil ser pessimista, mas a COP31 ainda pode trazer avanços reais. Em Antália, países vão discutir uma meta global de eletrificação para acelerar a transição energética do carvão, petróleo e gás para a eletricidade limpa. Se chegarem a um acordo, isso representará um grande passo à frente.

O que é uma COP?

Logo depois que surgiu o consenso científico sobre o aquecimento global na década de 1980, os países do mundo negociaram e assinaram um novo acordo sobre mudanças climáticas no encontro da Rio-92, realizada no Rio de Janeiro, em 1992.

Desde então, diplomatas e negociadores se reúnem anualmente na Conferência das Partes (COP) da ONU para discutir como lidar com as perigosas mudanças climáticas causadas pelo homem. Essas negociações se tornaram eventos de grande porte, com a participação de dezenas de milhares de delegados todos os anos. Este ano, a 31ª COP está sendo realizada em Antália, na Turquia.

Após três décadas de negociações climáticas, os países estão revertendo a tendência nas emissões dos chamados gases do efeito estufa, responsáveis pelo aquecimento global. Muitos estão abandonando gradualmente os combustíveis fósseis, embora não na velocidade necessária. No geral, as emissões globais permaneceram praticamente estáveis em 2025, embora a redução das emissões decorrentes de incêndios florestais e das mudanças no uso da terra tenha mascarado o crescimento contínuo proveniente dos combustíveis fósseis.

Sim, as negociações anuais da ONU sobre o clima enfrentam diversos desafios. Os Estados Unidos retiraram-se completamente do acordo neste segundo mandato do Presidente Donald Trump. Vários países não estão no caminho certo para limitar o aquecimento aos níveis acordados. Os governos nem mesmo conseguem chegar a um acordo sobre quando divulgar o próximo relatório sobre o aquecimento global para orientar as negociações.

De certa forma, é um milagre que essas negociações cheguem a algum resultado. Os acordos devem ser alcançados por consenso e endossados por mais de 190 países, desde os produtores de petróleo do Oriente Médio até nações insulares vulneráveis no Pacífico.

O consenso é ao mesmo tempo uma força e uma fraqueza. Quando se chega a um acordo, ele tem grande legitimidade. O Acordo de Paris de 2015 surgiu após duas décadas de negociações árduas. Foi uma conquista monumental.

Mas o consenso também significa que as decisões da COP tendem a ser resultados do "menor denominador comum", representando progresso incremental. Repetidamente, a política e a diplomacia ficam aquém do que a ciência indica ser necessário. Ainda assim, se adotarmos uma visão de longo prazo, podemos perceber que as negociações climáticas da ONU ajudaram a evitar o aquecimento global mais catastrófico e estão transformando as economias nacionais.

Como o Acordo de Paris está funcionando

No cerne do Acordo de Paris está a meta de limitar o aquecimento a 1,5°C acima da média de longo prazo. Isso exige que a economia global alcance emissões líquidas zero até meados deste século. Para chegar lá, os países concordaram em estabelecer metas de redução das emissões e aumentá-las a cada cinco anos. Embora essas metas estejam reduzindo gradualmente as emissões e limitando o aquecimento global, elas ainda são claramente insuficientes para cumprir o limite do Acordo de Paris.

Antes do Acordo de Paris, porém, o mundo estava a caminho de um aquecimento cataclísmico de 4°C neste século. A primeira onda de metas de redução das emissões baixou esse aquecimento para menos de 3°C. A rodada de atualização das metas feita em 2025 sugere que os países podem limitar o aquecimento a 2,6°C.

Cada fração de grau faz diferença. Com políticas mais ambiciosas, teoricamente ainda poderíamos limitar o pico do aquecimento a 1,8°C e voltar a ficar abaixo de 1,5°C ainda neste século, por meio de investimentos na remoção de dióxido de carbono (CO2), o principal gás do efeito estufa emitido pela Humanidade, da atmosfera. Isso, no entanto, exigiria uma mudança radical na ambição das metas.

Desde a Conferência de Paris, mais de 130 países estabeleceram metas de longo prazo para alcançar emissões líquidas zero. Vários países começaram a sinalizar o fim da era dos combustíveis fósseis. Na COP26, em Glasgow, Escócia, em 2021, os países do mundo concordaram em "reduzir gradualmente o uso do carvão". Na COP28, em Dubai, Emirados Árabes Unidos, em 2023, concordaram em "fazer a transição para longe dos combustíveis fósseis". A tarefa agora é cumprir essas promessas.

Em conjunto, os compromissos da COP funcionam como um sinal para o mercado. Este ano, o investimento global em energia limpa atingiu R$ 12,2 trilhões - o dobro do investimento em carvão, petróleo e gás. As energias renováveis também já ultrapassaram o carvão como a maior fonte de eletricidade do mundo.

Uma nova era da eletricidade

Para a COP31, há um impulso em direção a uma meta de eletrificação de "35 até 35". Tanto a Turquia quanto a Austrália estão pressionando por um compromisso global para aumentar a participação da eletricidade no total de energia consumida dos pouco mais de 20% atualmente para 35% até 2035. Pode parecer algo técnico, mas poderia inaugurar uma nova era da eletricidade.

A transição para veículos elétricos, sistemas de aquecimento e resfriamento elétricos e uma indústria pesada modernizada reduzirá as emissões de gases ao mesmo tempo em que diminuirá as despesas globais com importação de combustíveis fósseis em US$ 720 bilhões por ano. Uma meta de eletrificação também pode ser mais fácil de alcançar do que um acordo para eliminar gradualmente os combustíveis fósseis.

Ironicamente, dado seu apoio à indústria petrolífera, o presidente dos EUA, Donald Trump, talvez tenha apresentado o argumento mais claro a favor da eletrificação. A guerra dos EUA contra o Irã provocou a maior interrupção no abastecimento de petróleo da história. A demanda por tecnologias de energia limpa está crescendo à medida que os países buscam alternativas às importações de combustíveis fósseis.

A forma exata de uma meta de eletrificação na COP31 será objeto de intensas negociações. O ministro australiano do Clima, Chris Bowen, terá uma tarefa difícil pela frente como negociador-chefe.

Por si só, a COP31 não pode oferecer uma solução milagrosa para as ações climáticas. Mas, se ela reforçar a cooperação internacional e impulsionar a eletrificação global, ainda há esperança.

Wesley Morgan - Pesquisador associado no Instituto de Risco e Resposta Climática da Universidade de New South Wales (UNSW), na Austrália.

Este texto foi republicado de The Conversation sob uma licença Creative Commons. Leia o artigo original.

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Foto: Kiara Worth/UN Climate Change A COP31 será realizada em Antália, na Turquia, entre os dias 9 e 20 de novembro de 2026

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