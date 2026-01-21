The Conversation Planeta está ficando sem tempo para evitar impactos da crise ambiental

POR PIERS FORSTER E DEBBIE ROSEN

As más notícias sobre o clima estão por toda parte. A África está sendo atingida de forma particularmente dura pela crise ambiental e pelo clima extremo, afetando vidas e meios de subsistência.

Vivemos em um mundo que está se aquecendo no ritmo mais rápido desde o início dos registros. No entanto, os governos têm sido lentos para agir.

Faltam apenas alguns meses para a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (COP30). Todos os 197 países que fazem parte das Nações Unidas já deveriam ter apresentado planos climáticos nacionais atualizados à ONU até fevereiro deste ano. Esses planos descrevem como cada país reduzirá suas emissões de gases de efeito estufa de acordo com o Acordo de Paris. O acordo compromete todos os signatários a limitar o aquecimento global causado pelo homem a não mais que 1,5°C acima dos níveis pré-industriais.

Os governos também devem levar seus planos de ação climática nacionais recém-atualizados para a COP30 e mostrar como planejam se adaptar aos impactos que as mudanças climáticas trarão.

Mas até o momento, apenas 25 países, cobrindo cerca de 20% das emissões globais, apresentaram seus planos, conhecidos como Contribuições Nacionalmente Determinadas. Na África, esses países são Somália, Zâmbia e Zimbábue. Ainda faltam 172.

As contribuições nacionalmente determinadas são muito importantes para definir os compromissos de curto e médio prazo dos países com relação às mudanças climáticas. Elas também fornecem uma rota que pode informar decisões políticas e investimentos mais amplos. O alinhamento dos planos climáticos com as metas de desenvolvimento poderia tirar 175 milhões de pessoas da pobreza.

Mas, sem dúvida, apenas um dos planos apresentados, o do Reino Unido, é compatível com o Acordo de Paris.

O relatório anual Indicators of Global Climate Change apresenta uma visão geral do estado do sistema climático. Ele se baseia em cálculos das emissões líquidas de gases de efeito estufa em todo o mundo, como esses gases estão se concentrando na atmosfera, como as temperaturas estão subindo no solo e quanto desse aquecimento foi causado pelos seres humanos.

O estudo também analisa como as temperaturas extremas e as chuvas estão se intensificando, o quanto os níveis do mar estão subindo e quanto dióxido de carbono ainda pode ser emitido antes que a temperatura do planeta ultrapasse 1,5°C a mais do que na era pré-industrial. Isso é importante porque é necessário manter o limite de 1,5°C para evitar os piores impactos da mudança climática.

O relatório mostra que o aquecimento global causado pelo homem atingiu 1,36°C em 2024. Isso elevou as temperaturas médias globais (uma combinação de aquecimento induzido pelo homem e variabilidade natural no sistema climático) para 1,52°C. Em outras palavras, o mundo já atingiu um nível de aquecimento tão elevado que não pode evitar impactos significativos da mudança climática. Não há dúvida de que estamos em águas perigosas.

Planeta perigosamente quente

Embora as temperaturas globais do ano passado tenham sido muito altas, elas também não foram nada excepcionais. Os dados falam por si só. Os níveis recordes e contínuos de emissões de gases de efeito estufa levaram ao aumento das concentrações atmosféricas de dióxido de carbono, metano e óxido nitroso.

O resultado é o aumento das temperaturas que está consumindo rapidamente o orçamento restante de carbono (a quantidade de gases de efeito estufa que pode ser emitida dentro de um prazo acordado). Se os níveis atuais persistirem, esse orçamento será esgotado em menos de três anos.

Precisamos encarar isso de frente: a janela para ficar dentro de 1,5°C está essencialmente fechada. Mesmo que consigamos reduzir as temperaturas no futuro, o caminho será longo e difícil.

Ao mesmo tempo, os extremos climáticos estão se intensificando, trazendo riscos e custos de longo prazo para a economia global, mas também, o que é mais importante, para as pessoas. O continente africano está enfrentando agora sua mais mortal crise climática em mais de uma década.

Seria impossível imaginar os países operando sem acesso rápido a dados econômicos confiáveis. Quando os preços das ações despencam ou o crescimento é interrompido, os políticos e líderes empresariais agem de forma decisiva. Ninguém toleraria dados desatualizados sobre as vendas ou o mercado de ações.

Mas quando se trata de clima, a velocidade da mudança climática geralmente ultrapassa a dos dados disponíveis. Isso significa que não é possível tomar decisões rápidas. Se tratássemos os dados climáticos como tratamos os relatórios financeiros, o pânico se instalaria após cada atualização terrível. No entanto, embora os governos rotineiramente mudem de atitude quando confrontados com uma crise econômica, eles têm sido muito mais lentos para responder ao que os principais indicadores climáticos – os sinais vitais da Terra – estão nos dizendo.

O que precisa acontecer em seguida para conter a crise ambiental

À medida que mais países desenvolvem seus planos climáticos, é hora de os líderes de todo o mundo enfrentarem as duras verdades da ciência climática.

Os governos precisam ter acesso rápido a dados climáticos confiáveis para que possam desenvolver planos climáticos nacionais atualizados. Os planos climáticos nacionais também precisam adotar uma perspectiva global. Isso é muito importante para a justiça e a equidade. Por exemplo, os países desenvolvidos devem reconhecer que emitiram mais gases de efeito estufa e assumir a liderança na apresentação de esforços ambiciosos de mitigação e no fornecimento de financiamento para que outros países descarbonizem e se adaptem.

Na África, a ONU está realizando a Semana do Clima da UNFCCC em Adis Abeba em setembro. Além de fazer planos para a COP30, haverá sessões sobre o acesso ao financiamento climático e a garantia de que a transição para zero emissões de carbono causadas pelo homem até 2050 (net zero) seja justa e equitativa. A cúpula também visa a apoiar os países que ainda estão trabalhando em seus planos climáticos nacionais.

Se as contribuições determinadas nacionalmente forem implementadas, o ritmo das mudanças climáticas diminuirá. Isso é vital não apenas para os países – e economias – que estão atualmente na linha de frente contra as mudanças climáticas, mas também para o funcionamento da sociedade global.

Apenas cinco dos países do G20 apresentaram seus planos para 2035: Canadá, Brasil, Japão, Estados Unidos e Reino Unido. Mas o G20 é responsável por cerca de 80% das emissões globais. Isso significa que a atual presidência da África do Sul no G20 pode ajudar a garantir que o mundo priorize os esforços para ajudar os países em desenvolvimento a financiar sua transição para uma economia de baixo carbono.

Outro fator preocupante é que apenas 10 das contribuições atualizadas determinadas nacionalmente reafirmaram ou reforçaram os compromissos de se afastar dos combustíveis fósseis. Isso significa que os planos climáticos nacionais da União Europeia, da China e da Índia serão fundamentais para testar sua liderança climática e manter vivas as metas de temperatura de 1,5°C do Acordo de Paris. Muitos outros países estarão examinando os compromissos assumidos por esses países antes de apresentarem seus próprios planos climáticos nacionais.

Os dados em nosso relatório ajudam o mundo a entender não apenas o que aconteceu nos últimos anos, mas também o que esperar mais adiante.

Nossa esperança é que esses e outros países apresentem planos ambiciosos e confiáveis bem antes da COP30. Se o fizerem, isso finalmente fechará a lacuna entre o reconhecimento da crise climática e a realização de esforços decisivos para enfrentá-la. Cada tonelada de emissões de gases de efeito estufa é importante.

Piers Forster – Professor de Mudanças Climáticas Físicas e diretor do Priestley Centre for Climate Futures, na Universidade de Leeds.

Debbie Rosen – Gerente de Pesquisa e Desenvolvimento de Inovação do Priestley Centre for Climate Futures, na Universidade de Leeds.

Este texto foi republicado de The Conversation sob uma licença Creative Commons. Leia o artigo original.

Foto: idizimage/Getty Images Eventos climáticos extremos estão se intensificando, trazendo riscos e custos de longo prazo

