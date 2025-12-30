ESG Insights Índices ESG da S

Dados históricos de dois dos principais índices S&P dedicados a papeis de empresas com preocupações ambientais, sociais e de governança ( ESG ) mostram que esses indicadores têm desempenho superior aos tradicionais. Segundo a S&P Global Marketing Intelligence, a performance do principal indicador de ESG da instituição, o S&P 500 ESG, foi 22% superior à do S&P 500 nos últimos 12 meses.

O S&P 500 ESG Index apresenta um crescimento acumulado de 15,17% em 12 meses, contra 12,4% do S&P 500 tradicional.

Já o S&P Gobal LargeMidCap ESG Index tem aumento acumulado de 8,54% em um ano, frente a 7,15% de ampliação do índice LargeMidCap tradicional. Ou seja, 19% de diferença entre eles.

Olhando a valorização acumulada pelos quatro índices em cinco anos as vantagens dos específicos de ESG são menores, mas ainda persistem. A diferença é de 10,52% contra 10,08% no S&P 500 e de 7,09% contra 6,71% no S&P LargeMidCap. Nos dois casos, a favor dos índices ESG.

Fonte: S&P Global Market Intelligence

Entenda os índices S&P ESG

O S&P 500 ESG Index é um índice amplo, baseado em valor de mercado. É projetado para medir o desempenho dos títulos que atendam a critérios de sustentabilidade. Mas mantém pesos gerais por setor semelhantes ao do S&P 500.

O S&P Gobal LargeMidCap ESG Index é um índice amplo, baseado em valor de mercado. Também foi projetado para medir o desempenho de títulos que atendam a critérios de sustentabilidade. A diferença é que se trata de um índice composto formado por vários subíndices S&P ESG.

Mais informações sobre índices atrelados a critérios de ESG no site S&P Global Marketing Intelligence.

Acompanhe as novidades sobre ESG assinando a newsletter gratuita do ESG Insights ou em nossas redes sociais (links no final da página).

Insights no seu e-mail Um resumo da revista ESG Insights, além de notícias e outros conteúdos sobre sustentabilidade. Grátis no seu e-mail. CADASTRE-SE

O post Índices ESG da S&P têm desempenho superior aos tradicionais apareceu primeiro em ESG Insights.