Bolsa alemã lança novo índice DAX para ESG

O índice de referência DAX, da bolsa alemã, tem um novo integrante: o DAX 50 ESG Index, que foi lançado nesta quarta-feira (4). Esse índice leva em consideração os critérios ambientais, sociais e de governança ( ESG) e destaca as 50 principais empresas em relação ao desempenho de ESG, capitalização de mercado e rotatividade da bolsa de valores.

O DAX 50 ESG Index foi criado pela Qontigo, empresa de índices e análises do Deutsche Börse Group.

Como é calculado o DAX 50 ESG

Na criação do indicador são aplicados critérios de exclusão de acordo com os Princípios do Pacto Global da ONU. Também é feita uma análise que considera aspectos como produção de armas, tabaco, carvão, energia nuclear e contratos militares.

As ações restantes são classificadas de acordo com capitalização de mercado, rotatividade da bolsa, dados ESG e pontuações ESG calculadas pela empresa de pesquisa Sustainalytics. Os 50 principais papeis são selecionadas para o índice.

O índice é revisado a cada três meses. Mas as regras de saída rápida e de entrada rápida do DAX se aplicam. Elas incluem quaisquer violações de sustentabilidade pelos papeis componentes do índice.

“Os aspectos ESG permitem uma avaliação mais holística e,acima de tudo, orientada para o futuro do valor de uma empresa. Isso ocorreporque os riscos climáticos e ambientais, os fatores sociais e os aspectos dagovernança corporativa desempenharão um papel essencial para o setor financeirona avaliação de riscos”, disse Kristina Jeromin, chefe do Grupo deSustentabilidade da Deutsche Börse, em comunicado à imprensa.

“A economia real está enfrentando um processo de transformação e é responsabilidade do setor financeiro financiá-lo. Índices como o DAX 50 ESG fornecem uma base importante para isso.”

