Onde estão as mulheres no financiamento climático?

POR DAIANE DULTRA

Quando o assunto é financiamento climático, o mundo convive com duas verdades incômodas. A primeira é que os valores mobilizados continuam muito abaixo do que especialistas apontam como necessário. A segunda: entre os recursos que chegam, a presença das mulheres ainda é pontual e incipiente, tanto como lideranças que mobilizam iniciativas, quanto como público contemplado nas estratégias de ação. Não se trata de ausência total, mas de uma presença frágil, pouco estruturada, que reflete as desigualdades históricas também na agenda climática.

Estudos recentes mostram que, embora as mulheres estejam na linha de frente da resposta à crise climática, elas também estão entre as mais afetadas, e de maneira desproporcional. Isso porque, em muitas regiões do mundo, elas enfrentam desigualdades estruturais no acesso à terra, à água, à renda, à educação e à tomada de decisão política.

Em contextos rurais, por exemplo, é comum que as mulheres dependam de recursos naturais para garantir a subsistência de suas famílias, enquanto são as principais responsáveis por tarefas como buscar água, cuidar da alimentação e da saúde. A sobrecarga de atividades se potencializa em cenários de escassez e eventos climáticos extremos.

Mudanças climáticas têm maior impacto sobre mulheres

Essas vulnerabilidades já se refletem em números concretos. Um relatório da Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP) mostra que as mudanças climáticas não apenas amplificam desigualdades de gênero já existentes, como colocam as mulheres, especialmente das zonas rurais de países de renda média-baixa, em situação de fragilidade. Isso significa menos capacidade de adaptação, menor autonomia sobre decisões e mobilidade limitada frente a desastres climáticos.

Dados da Food and Agriculture Organization (FAO) revelam que famílias chefiadas por mulheres em países de baixa e média renda perderam cerca de 8% a mais da renda durante ondas de calor e 3% a mais durante inundações do que famílias chefiadas por homens. Esses impactos mostram como as mudanças climáticas aprofundam desigualdades econômicas já existentes e impõem barreiras adicionais à autonomia das mulheres.

Apesar desse papel central, o acesso das mulheres ao financiamento climático segue extremamente limitado. Segundo a ONU Mulheres, apenas 0,01% do financiamento global voltado ao clima “apoia projetos que abordam tanto os direitos das mulheres quanto os impactos climáticos”. Outro levantamento da Climate Policy Initiative aponta que, entre 2019 e 2020, somente 2% dos fluxos de financiamento climático global foram classificados como “gender-responsive”, ou seja, tinham a perspectiva de gênero no centro da estratégia.

Essa disparidade revela a contradição entre discurso e prática. Em muitas situações as mulheres estão na linha de frente da adaptação climática: conservam sementes crioulas, recuperam solos, gerenciam ecossistemas frágeis, apoiam vítimas de eventos extremos. Adaptação climática, nesse contexto, se refere às estratégias locais, sociais e tecnológicas para reduzir a vulnerabilidade das comunidades diante dos impactos já inevitáveis das mudanças no clima, como secas mais intensas, enchentes, escassez de água, aumento das temperaturas e insegurança alimentar.

São respostas que não apenas protegem a vida, mas também mantêm vivas culturas, modos de produção e formas de organização comunitária. E, justamente por estarem próximas do território e da experiência concreta, as mulheres têm criado soluções altamente eficazes, mas que raramente são reconhecidas, replicadas ou financiadas.

Financiamento climático é marcado por burocracia e editais inacessíveis

Essas experiências estão acontecendo agora. Na Rio Climate Action Week de 2025, no Museu do Amanhã, ouvi uma fala contundente de Bekoe Tupinambá, liderança indígena do povo Tupinambá de Olivença, que relatou as dificuldades enfrentadas por mulheres indígenas para acessar recursos climáticos. Apesar da atuação concreta em seus territórios, elas esbarram em uma série de burocracias, editais inacessíveis e mecanismos centralizados, que mantêm os recursos longe de quem mais precisa.

O caso não é isolado. No semiárido, por exemplo, mulheres agricultoras agroecológicas vêm utilizando a Caderneta Agroecológica. Esta ferramenta de registro organiza e viabiliza a produção, o autoconsumo, a troca e a venda de alimentos, como uma estratégia concreta de adaptação e geração de renda, com pouco ou nenhum recurso externo.

O Consórcio das Juventudes, que atua em região de seca no interior da Bahia, também é uma dessas experiências que mostram que há ação na ponta. Jovens têm desenvolvido práticas de convivência com o semiárido que envolvem desde o reuso de água até o fortalecimento da produção agroecológica e da educação ambiental. Mesmo com estruturas mínimas e apoio limitado, têm criado caminhos concretos de adaptação climática e fortalecimento comunitário.

Essas histórias mostram que a adaptação já acontece, mas fora do radar das estruturas formais de financiamento. Enquanto as mulheres constroem soluções a partir dos seus territórios, os recursos costumam circular longe dessas práticas. Há, portanto, um descompasso entre quem está fazendo e quem está financiando. E essa distância tem custo: para o clima, para a justiça e para a efetividade das políticas públicas.

Mudança de critérios e prioridades é urgente

O desafio não está apenas na quantidade de recursos disponíveis, mas em quem tem acesso a eles (e em que condições!). Reformar os critérios, os canais e as prioridades do financiamento climático é tão urgente quanto aumentar os volumes investidos. Um sistema que ignora mulheres e organizações lideradas por mulheres perde em eficácia, em alcance, em justiça.

Como o relatório da Climate Finance Lab registra, de 551 operações de blended finance climático analisadas, apenas 22% tinham algum componente de gênero. Blended finance é uma estratégia que combina recursos de diferentes fontes (como fundos públicos com capital privado).

Além disso, o impacto da crise climática nas mulheres não é abstrato. Dados da ONU Mulheres apontam que, até 2050, as mudanças climáticas podem empurrar cerca de 158 milhões de mulheres e meninas para a pobreza. Ou seja: quanto mais se atrasa o acesso de mulheres a recursos, mais se agrava a desigualdade, e menos se avança no enfrentamento da crise.

Por isso, perguntar “onde estão as mulheres” no financiamento climático não é retórica, é urgência. Se o mundo reconhece que a crise climática exige mobilização em escala, faz pouco sentido deixar metade da população fora da equação dos recursos, das decisões, das estratégias. A peça que falta no tabuleiro climático é a inclusão real, não simbólica.

