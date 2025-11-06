Cidades brasileiras gastaram R$ 732 bilhões com desastres ambientais entre 2013 e 2024

Desastres associados às mudanças climáticas, como incêndios florestais, secas, inundações e deslizamentos resultaram em perdas econômicas superiores a R$ 732,2 bilhões para os municípios brasileiros, entre 2013 e 2024.
Tais eventos afetaram, segundo levantamento divulgado nesta quinta-feira (6) pela Confederação Nacional dos Municípios (CNM), 95% das cidades brasileiras, em frequência e intensidade cada vez maiores. O prejuízo vai além dos âmbitos econômico e ambiental, afetando também aspectos humanos e sociais.
“No mesmo período, foram registradas mais de 70,3 mil decretações municipais de situação de emergência ou estado de calamidade pública, e mais de 6 milhões de pessoas precisaram deixar suas casas”, diz o estudo.
Estudo revela falta de estrutura municipal para defesa civil
O levantamento contou com a participação de 2.871 municípios do país, número que corresponde à metade (50,6%, mais precisamente) das cidades do país. Segundo a CNM, a coleta de dados ocorreu entre agosto de 2024 e março de 2025, por meio de um formulário online.
Ainda de acordo com o estudo, apenas 12% dos municípios possuem órgão próprio inserido em secretaria específica para lidar tais questões, o que dificulta ainda mais as atuações locais visando proteção e defesa civil.
“Cerca de 49% [dos gestores] disseram que acumulam a função de proteção e defesa civil em outros órgãos da administração local e 32% contam com estrutura exclusiva vinculada ao gabinete do prefeito”, detalhou a CNM ao afirmar que tais informações “ajudam a compreender a desassistência da gestão municipal, com políticas públicas de prevenção insuficientes”.
Cidades pedem ajuda para lidar com desastres ambientais
Diante desse cenário, o presidente da CNM, o Paulo Ziulkoski diz ser “urgente” uma atuação federativa com “apoio técnico e financeiro contínuo, de modo a fortalecer a gestão municipal de riscos e desastres”.
Segundo a entidade, cerca de 67% dos municípios disseram precisar de auxílio financeiro para ações de prevenção de desastres; e mais de 70% informaram que seus gastos mensais com defesa civil “não ultrapassam os R$ 50 mil”.
Na avaliação da CNM, o fortalecimento das defesas civis locais passa pela articulação contínua entre União, estados e municípios, “por meio de diálogos, conferências e pesquisas que orientem políticas eficazes de gestão de riscos”.
Uma solução sugerida pela CNM é a de usar, como instrumento visando a ampliação das capacidades locais, consórcios intermunicipais que, segundo a entidade, ainda são poucos explorados pelos municípios. Apenas 15% informaram participar desse tipo de parcerias voltadas à defesa civil.
ÚLTIMAS NOTÍCIAS
- Cidades brasileiras gastaram R$ 732 bilhões com desastres ambientais entre 2013 e 2024Gastos decorrem de eventos associados a mudanças climáticas
- Grandes cidades criam abrigos climáticos contra ondas de calorDe Buenos Aires a Barcelona, grandes centros urbanos investem em espaços para se refugiar do calor extremo. Qual tem sido o saldo dessas iniciativas?
- Inteligência para as cidadesÉ preciso parar de modernizar o passado e começar a desenhar o futuro com inteligência estratégica e sensibilidade social
- SOS Mata Atlântica mobiliza setor privado para conservação do biomaAliança permite que as empresas reduzam riscos socioambientais e econômicos, e fortaleçam suas credenciais ESG
- Transição justa: entenda a luta que pode definir sucesso da COP30Países ricos têm concentrado patentes e recursos para “limpar” sua energia; Brasil e outras nações querem mudar o jogo
- Como as pequenas e médias empresas podem adotar práticas ESGCaminhos práticos para tornar a sustentabilidade parte da estratégia dos negócios mostram que ESG é um assunto para todos
- Desastres naturais geram prejuízos de US$ 203 bi em 2025Terremotos e fortes ondas de calor causam perdas econômicas globais, segundo relatório da Aon 2025
- Agenda sustentável evolui, mas segue fragmentada no BrasilTrajetória das políticas públicas ambientais mostra avanços relevantes, mas também revela diversos atrasos persistentes
- Espaços mais conectados e humanosSmart cities dialogam com soluções múltiplas e não apenas com tecnologia
- Burnout: como identificar, prevenir e cuidar da saúde mental nas empresasConheça os principais sintomas de esgotamento mental no trabalho e como as empresas podem ajudar a preveni-lo
O post Cidades brasileiras gastaram R$ 732 bilhões com desastres ambientais entre 2013 e 2024 apareceu primeiro em ESG Insights.