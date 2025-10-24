O que muda com o novo decreto de logística reversa de plásticos

O governo federal publicou nesta semana o Decreto nº 12.688/2025, que regulamenta a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010) e cria o sistema de logística reversa para embalagens de plástico pós-consumo em todo o país.
A norma marca um avanço importante na agenda de economia circular e impõe novas responsabilidades à indústria, ao comércio e aos consumidores.
Logística reversa obrigatória para plásticos
O decreto estabelece que todos os elos da cadeia, ou seja, fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes e consumidores, são responsáveis por garantir que as embalagens plásticas descartadas retornem ao ciclo produtivo. Isso inclui desde as embalagens primárias, que entram em contato direto com o produto, até as secundárias e terciárias, além de itens plásticos “equiparáveis”, como copos, pratos e talheres descartáveis.
As empresas poderão adotar sistemas coletivos ou individuais de logística reversa, mas precisarão comprovar os resultados por meio de relatórios auditados e registrados no Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos (SINIR).
- ESG Insights no seu e-mail – Grátis: nossa newsletter traz um resumo da edição mais recente da revista ESG Insights, além de notícias, artigos e outras informações sobre sustentabilidade.
Metas de reciclagem e de conteúdo reciclado
O texto define metas graduais tanto para a recuperação (coleta e reciclagem) de embalagens plásticas quanto para o uso de material reciclado na produção de novas embalagens.
A taxa mínima de recuperação será de 32% em 2026, alcançando 50% até 2040. Já o percentual mínimo de conteúdo reciclado começa em 22% em 2026, com meta de 40% em 2040.
Empresas de grande porte terão de atender às novas exigências a partir de janeiro de 2026, enquanto as de pequeno e médio porte ganharam prazo até julho do mesmo ano para adequação.
Inclusão dos catadores e cooperativas
O decreto reconhece formalmente a participação dos catadores e cooperativas de reciclagem na cadeia de logística reversa. O texto reforça a necessidade de sua inclusão socioeconômica, valorizando o papel desses trabalhadores na coleta e triagem dos materiais recicláveis, uma medida que também fortalece o eixo social da agenda ESG.
Além disso, o governo prevê a criação de pontos de entrega voluntária em municípios de diferentes portes, para facilitar o descarte correto e ampliar a infraestrutura de reciclagem no país.
O que muda para as empresas
Para as indústrias e varejistas, o decreto traz obrigações concretas e riscos regulatórios. Será necessário mapear fluxos de produção e descarte, investir em rastreabilidade, firmar parcerias com recicladores e repensar o design de embalagens para aumentar sua reciclabilidade. O não cumprimento das metas pode gerar sanções ambientais e reputacionais.
Do ponto de vista estratégico, a norma também abre espaço para um novo mercado de resina pós-consumo (PCR) e pode estimular investimentos em inovação para plásticos circulares e sustentáveis.
Em nota, a Associação Brasileira da Indústria do Plástico (Abiplast) destaca “necessidade de aprimoramentos” na norma. Paulo Teixeira, presidente executivo da instituição, diz que há lacunas que demandam maior definição regulatória, especialmente quanto à responsabilidade compartilhada prevista no decreto. “As obrigações dos fabricantes de embalagens e dos fabricantes de produtos embalados em plásticos foram equiparadas no texto, mas deveriam estar mais claramente delimitadas e detalhadas”, afirma Teixeira em comunicado da entidade. “Sem esse detalhamento, há risco de sobreposição de informações e até de dados, o que pode gerar insegurança jurídica e operacional.”
ÚLTIMAS NOTÍCIAS
- O que muda com o novo decreto de logística reversa de plásticosDecreto nº 12.688/2025 define metas de reciclagem e uso de plástico reciclado até 2040
- Investimento em ações sociais cresce 19,4% em 2024Empresas e instituições do Brasil destinaram mais de R$ 6,2 bilhões para ações de impacto social no ano passado
- A cidade e o bem-estarQualidade de vida não deve ficar apenas no mundo das ideias
- Distopia urbanaÉ possível tornar as cidades mais habitáveis, mas é uma corrida contra o tempo
- Como as lavanderias podem se tornar mais sustentáveisInovação, economia de recursos e impacto ambiental positivo no setor de limpeza têxtil
- Pesquisadores buscam ampliar o turismo sustentávelEstudiosos apoiados pela UE trabalham para criar estratégias de turismo que promovam o patrimônio, garantindo a sustentabilidade a longo prazo
- Como cidades inteligentes viraram cidades vigiadasA promessa da eficiência tecnológica na segurança urbana não deve obscurecer questões fundamentais sobre privacidade e direitos humanos
- Empresas sustentáveis no Brasil: maioria ainda está em estágios iniciais de ESGÍndice da KPMG aponta que 76% das empresas permanecem em estágios inicial ou intermediário de ESG
- Produção de plástico reciclado no Brasil cresceu 8% em 2024A produção de plástico reciclado atingiu 1,012 milhão de toneladas em 2024, 7,8% a mais do que em 2023
- Desemprego em agosto é de 5,6% e repete mínima históricaO país tinha, no fim de agosto, 6,1 milhões de pessoas desocupadas, o menor contingente da série
O post O que muda com o novo decreto de logística reversa de plásticos apareceu primeiro em ESG Insights.