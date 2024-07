ESG Insights Agenda ESG: cursos e eventos da semana – 29/7

Novas oportunidades de cursos, eventos e premiações na agenda ESG da semana. Não perca a chance de se inscrever e assine nossa newsletter para se manter informado e receber a programação antecipadamente.

Mande sua sugestão de cursos ou eventos sobre ESG para [email protected] .

Agenda de eventos e premiações ESG

Prêmio Sebrae Mulher de Negócios

Premiação busca valorizar e incentivar o empreendedorismo feminino no Brasil, reconhecendo o trabalho de empreendedoras que contribuem para o desenvolvimento do país. Inscrições até 30/7.

Seguros e Mudanças Climáticas

Mesa-redonda com especialistas analisa possíveis utilizações do seguro como instrumento de proteção contra danos decorrentes de eventos climáticos. Dia 31/7, inscreva-se mandando um e-mail para [email protected]

Expo ESG

Evento gratuito busca ampliar debate ESG e a implementação prática desses conceitos através de palestras, painéis e workshops. Dias 1 a 4 de agosto, em Piracicaba (SP), inscreva-se.

Rio Innovation Week

Evento global de tecnologia e inovação busca garantir responsabilidade na promoção de um futuro inclusivo e economicamente sustentável. Dias 13 a 16/8, inscreva-se.

Fórum Novo Marco do Saneamento 2024

Sexta edição do evento debate a expansão do pipeline de projetos privados no setor e a os investimentos via concessões ou parcerias público-privadas (PPPs). Dia 26/8, em São Paulo. Inscreva-se.

Transição Energética Justa, integrada à Natureza e Sociedade

Evento traz questões como o futuro sustentável do planeta e o papel das lideranças empresariais. Dia 28/8, no Rio Grande do Norte. Inscreva-se.

Agenda de cursos sobre ESG

Comitê ESG: Como Fortalecer a Pauta Estratégica do Conselho

Curso on-line traz a temática ESG e as melhores práticas para um fluxo de informações fluído e eficiente entre o comitê ESG e os demais órgãos de governança. Início em 30/7, inscreva-se.

Análise ESG de Investimentos

Formação on-line discute como a sustentabilidade influencia as decisões de investimento e impacto para as empresas analisadas. Todas as quintas-feiras, de 1/8 a 12/9. Inscreva-se.

InovAtiva Brasil

Programa de aceleração de startups que estejam nas fases de validação, operação e tração oferece capacitação, conexão e mentorias. Inscrições até 5/8.

InovAtiva de Impacto Socioambiental

Programa gratuito para empresas de base tecnológica, que têm como missão gerar impacto social ou ambiental positivo. Inscrições até 5/8.

Escola de Líderes

Programa híbrido voltado para jovens de baixa renda que desejam se capacitar e alcançar a liderança em suas comunidades e no mercado de trabalho. Início em 5/8, inscreva-se.

BTG Soma Empreendedorismo

Programa de aceleração que busca impulsionar o impacto de negócios para que fortaleçam sua gestão. Os selecionados receberão mentorias do BTG Pactual. Inscrições até 11/8.

Mulheres na Ciência e Inovação

De volta ao Museu do Amanhã em sua sexta edição, a plataforma de conexão incentiva o empreendedorismo para pesquisadoras de ciência e tecnologia. Inscrições até 25/8.

Edital Transição Justa e Trabalho Digno

Objetivo é fortalecer a defesa dos direitos das trabalhadoras não-urbanos no Brasil e evidenciar como mudanças climáticas impactam essas pessoas. Inscrições até 30/8.

