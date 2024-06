ESG Insights Resumo da semana ESG: refugiados, empresas inclusivas e origem do ESG

Como forma de trazer maior visibilidade à questão dos refugiados, a entrevista exclusiva desta semana no ESG Insights trouxe à tona os desafios enfrentados por essa população para ingressar no mercado de trabalho.

Durante o Mês do Orgulho LGBTQIAPN+, também houve o lançamento do estudo da HRC, que certifica empresas no quesito equidade e inclusão no ambiente de trabalho. Além disso, a cobertura contou com um conteúdo didático que fala sobre a origem do termo ESG e como o movimento se deu ao redor do mundo.

