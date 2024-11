Elevar o potencial criativo nos freelas é possível com práticas simples (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock) 6 dicas para expandir o potencial criativo nos freelas

No Dia da Criatividade, celebrado em 17 de novembro, os freelancers encontram uma chance de refletir sobre o papel da inovação em seu trabalho. A capacidade de reinventar e adaptar soluções é fundamental para enfrentar os desafios únicos de cada projeto. Nesse cenário, a fim de que a criatividade floresça, é necessário investir em práticas intencionais que ampliem a visão e permitam novas perspectivas.

“No equilíbrio de demandas profissionais e pessoais, os freelas que trabalham de forma remota podem ter dificuldades em deixar a imaginação fluir. Existem várias dicas e exercícios que ajudam a treinar o cérebro e a ter uma perspectiva diferente para o projeto e trabalho em questão. Essa estratégia pode fazer toda a diferença ao entregar o job”, comenta Samyra Ramos, gerente de marketing na Higlobe, fintech de recebimentos para profissionais brasileiros que trabalham remotamente para os EUA.

A especialista lista 6 dicas, entre referências e exercícios, para expandir o potencial criativo nos freelas . Confira!

1. Processo criativo de Walt Disney

O processo percorrido por um dos “gênios” da criatividade consistia em exercitar três personalidades distintas. O sonhador, em que se dá asas à imaginação e permite ideias ousadas, sem espaço para autocríticas; o realista, que avalia a viabilidade das ideias e o que será preciso fazer para alcançar o resultado; e por fim, o crítico, que analisa detalhadamente os pontos das etapas anteriores e identifica o que pode dar errado e desconstruí-lo até conseguir a concretização da ideia.

2. Pense como uma criança

“Começar do começo” pode ser redundante, mas as pessoas frequentemente esquecem que a sua primeira versão criativa foi na infância. Ao resgatar sua criança interior na hora do processo criativo, é possível se desprender de críticas e seguir o modus operandi infantil. Isto é, tomar atitudes e pensar em ideias sem estereótipos enraizados, fazendo conexões atípicas e fora do comum, deixando-se guiar pela imaginação.

3. Pense invertido

Desafie-se a pensar como seria se o seu projeto atual fosse ao contrário. Esse é um método que abre espaço para repensar ideias preestabelecidas e sair da zona de conforto, deixando-se surpreender pelo diferente. Um dos exemplos do mundo real foi o Post-It, objeto inventado por engenheiros da empresa de adesivos e colas 3M, que ousaram pensar “e se, ao invés de colar, criássemos algo que não cola e é possível remover do lugar facilmente?”.

4. Arte inacabada

Para os profissionais do design e da arte, pode ser interessante explorar a criatividade com o exercício de arte inacabada. É melhor quando feita em grupo, mas caso esteja realmente trabalhando como autônomo, pode pedir ajuda para outra pessoa.

O exercício consiste em pegar um desenho aleatório feito por alguém — pode ser uma letra ou uma linha reta, por exemplo — e, rapidamente, continuar a desenhar com base nesse rabisco inicial para ver o resultado. A prática auxilia na criação de novas imagens com base no que já existe.

5. Use comandos de escrita

Para os freelancers da escrita, ter ideias criativas pode ser um desafio, mas seguir comandos pode ser o começo para estimular o “eu criativo”. Um exemplo é ter em mãos livros como “642 Things to Write About” (2012), que engajam o escritor a anotar as mais variadas ideias. Outras opções são procurar por cursos e blogs na internet que trazem esses “prompts” com sugestões do que escrever , ou simplesmente reservar 10 minutos para detalhar uma curiosidade do dia a dia.

6. Crie prazos para o seu projeto

Ao estabelecer um projeto longo, é natural que haja procrastinação ou que fiquemos na zona de conforto, esperando as ideias virem até a cabeça. Porém, uma estratégia interessante é criar limitações “ousadas” para o projeto.

Por exemplo, um trabalho de escrita que poderia ter mil palavras, desafiar-se a escrever com 500, ou impor o prazo de um trabalho que seria feito em três semanas para três dias. Esses tipos de delimitações ajudam a florear a criatividade e trazer diferentes tipos de impulsos, mas é importante sempre dosar esse controle de forma saudável.

