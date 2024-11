O feedback assertivo contribui para um ambiente em que cada membro da equipe se sente valorizado e incentivado a evoluir (Imagem: Suteren Studio | Shutterstock) 5 dicas para dar e receber feedback de forma eficaz no trabalho

Profissionais brasileiros que recebem feedbacks com mais frequência podem ter 22% mais satisfação no trabalho. Os dados são do levantamento anual da FEEx (FIA Employee Experience), divulgado em 2023. O estudo indica que 24,3% dos trabalhadores brasileiros não tiveram nenhuma avaliação de seus líderes em 2022 e, entre aqueles que receberam, pouco mais de 10% afirmaram que isso acontece a cada dois meses, enquanto a média nacional é de 2,6 feedbacks anuais. Apesar disso, 43% disseram que buscam ativamente por devolutivas de seus gestores.

Para Rennan Vilar, diretor de Pessoas e Cultura do Grupo TODOS Internacional, esta devolutiva é uma ferramenta importante para a evolução no ambiente de trabalho. “Ela não apenas ajuda o colaborador a identificar suas áreas de melhoria, mas também a reconhecer suas forças, proporcionando um caminho claro para o aprimoramento”, afirma.

Desafios na cultura de feedback

A importância do feedback é ainda mais evidente ao considerar os desafios que os colaboradores enfrentam ao dar e receber essa prática. “Um dos maiores obstáculos é o medo da reação do outro. Muitos se sentem inseguros em fornecer críticas construtivas ou em aceitá-las”, explica Rennan Vilar.

Para superar esses obstáculos, a comunicação aberta e o estabelecimento de um ambiente de confiança são essenciais. “Incentivar uma cultura em que as devolutivas são vistas como uma oportunidade de crescimento, e não como uma crítica pessoal, pode mudar essa dinâmica”, complementa.

A cultura organizacional é um fator determinante na eficácia do feedback . Rennan Vilar destaca que empresas que promovem uma comunicação transparente e contínua tendem a ver melhores resultados. “Práticas como reuniões regulares para devolutivas, mentorias e treinamentos em habilidades interpessoais ajudam a criar um ambiente onde o feedback é valorizado e bem recebido”, afirma. Exemplos práticos incluem a implementação de sessões para avaliações estruturadas e a promoção de um espaço seguro para discussões.

Neste cenário, os gestores desempenham um papel-chave. “Os líderes devem ser exemplos no recebimento e na oferta de feedbacks . Quando um gestor demonstra abertura, cria um espaço onde a equipe se sente à vontade para se expressar também”, explica o profissional. Um gestor que faz devolutivas de maneira positiva e construtiva pode transformar a percepção do colaborador sobre essa prática.

Transformando o feedback em mudança prática

Para que o feedback seja realmente útil e motivador, as empresas podem investir em treinamentos específicos. “Oferecer workshops sobre comunicação assertiva é essencial. Isso não só capacita os líderes, mas também empodera os colaboradores”, afirma Rennan Vilar.

Além disso, a utilização de ferramentas e tecnologias de RH, como softwares de avaliação de desempenho e plataformas de feedback contínuo, pode facilitar esse processo. “Essas tecnologias permitem um acompanhamento mais eficaz e um registro das evoluções, tornando a devolutiva mais objetiva e estruturada”, acrescenta.

O impacto desse retorno bem aplicado é significativo na retenção de talentos e na satisfação no trabalho. “Colaboradores que recebem devolutivas construtivas tendem a se sentir mais valorizados e engajados, o que pode refletir na sua decisão de permanência na empresa”, explica Rennan Vilar. Uma cultura de feedback não apenas promove o desenvolvimento individual, mas também contribui para o sucesso organizacional.

Entre os benefícios para o colaborador, Rennan Vilar destaca cinco pontos que não só incentivam os funcionários, mas também criam um ambiente organizacional saudável e produtivo:

Desenvolvimento de competências; Aumento da motivação ; Clareza em relação às expectativas; Melhora na comunicação interpessoal; Fortalecimento do engajamento.

Como dar e receber feedback de forma eficaz?

Confira, abaixo, algumas dicas sobre como dar e receber feedback de forma eficaz!

1. Seja específico e construtivo

Dar feedback : foque em comportamentos observáveis e resultados específicos. Em vez de dizer “bom trabalho”, diga “o relatório estava bem estruturado e suas análises foram detalhadas”, por exemplo;

foque em comportamentos observáveis e resultados específicos. Em vez de dizer “bom trabalho”, diga “o relatório estava bem estruturado e suas análises foram detalhadas”, por exemplo; Receber feedback : pergunte por exemplos concretos que possam te ajudar a entender melhor a perspectiva do outro.

2. Equilibre as críticas e os elogios

Dar feedback : abra a conversa destacando um ponto positivo do trabalho realizado, depois apresente a crítica construtiva e finalize com outro ponto favorável. Isso ajuda a mostrar a outra pessoa que ela é valorizada e que está no caminho certo, sendo necessário apenas ajustar alguns pontos;

abra a conversa destacando um ponto positivo do trabalho realizado, depois apresente a crítica construtiva e finalize com outro ponto favorável. Isso ajuda a mostrar a outra pessoa que ela é valorizada e que está no caminho certo, sendo necessário apenas ajustar alguns pontos; Receber feedback : agradeça os elogios e busque entender como as críticas podem contribuir para seu crescimento .

3. Escolha o momento e o ambiente adequados

Dar feedback : opte por um ambiente privado e tranquilo, onde a pessoa se sinta à vontade para conversar;

opte por um ambiente privado e tranquilo, onde a pessoa se sinta à vontade para conversar; Receber feedback : esteja aberto a conversas em diferentes momentos, mas escolha um momento em que você possa se concentrar.

4. Foque o comportamento, não a pessoa

Dar feedback : concentre-se em ações e resultados, evitando críticas pessoais. Por exemplo, em vez de dizer “você é desorganizado”, diga “notei que alguns prazos foram perdidos; como podemos melhorar isso?”;

concentre-se em ações e resultados, evitando críticas pessoais. Por exemplo, em vez de dizer “você é desorganizado”, diga “notei que alguns prazos foram perdidos; como podemos melhorar isso?”; Receber feedback : separe a crítica de sua identidade pessoal. Veja o feedback como uma oportunidade de aprendizado profissional.

5. Estabeleça um diálogo

Dar feedback : encoraje a interação, fazendo perguntas abertas para entender como a pessoa vê a situação. Isso ajuda a criar um clima de colaboração;

encoraje a interação, fazendo perguntas abertas para entender como a pessoa vê a situação. Isso ajuda a criar um clima de colaboração; Receber feedback : demonstre interesse em discutir o feedback e como ele pode ser aplicado, fazendo perguntas para aprofundar a conversa.

Inteligência artificial pode ajudar

É possível tornar o processo de feedback mais formal e eficiente. Além das conversas “cara a cara”, que fortalecem o vínculo entre os pares, o uso de Inteligência Artificial (IA) pode ajudar na integração e registro dos dados de forma rápida e eficaz. Entre os principais benefícios da IA nesse contexto, Rennan Vilar destaca:

Feedback anônimo: ferramentas de IA facilitam a coleta de feedback de forma anônima, proporcionando uma visão mais imparcial sobre o desempenho dos colaboradores;

ferramentas de IA facilitam a coleta de feedback de forma anônima, proporcionando uma visão mais imparcial sobre o desempenho dos colaboradores; Feedback instantâneo: plataformas baseadas em IA oferecem feedback instantâneo aos líderes e colaboradores, permitindo que recebam informações sobre seu desempenho e da equipe sem precisar esperar por avaliações agendadas;

plataformas baseadas em IA oferecem feedback instantâneo aos líderes e colaboradores, permitindo que recebam informações sobre seu desempenho e da equipe sem precisar esperar por avaliações agendadas; Análise de grande volume dados: com o auxílio da IA, é possível processar grandes volumes de dados, como e-mails, mensagens e avaliações de desempenho, a fim de identificar padrões e chegar a indicativos de melhorias e de pontos fortes.

A integração entre as equipes de tecnologia e de RH pode tornar mais assertiva a adesão a ferramentas de IA para o fortalecimento da cultura de feedback nas empresas. Quando bem aplicadas, as avaliações são estratégias poderosas que beneficiam tanto os colaboradores quanto as organizações, criando um ciclo de crescimento e desenvolvimento contínuo.

Por Nayara Campos da Silva