Áreas promissoras permitem empreender com baixo valor (Imagem: VectorMine | Shutterstock) 5 áreas para empreender com pouco dinheiro

Empreender é mais que abrir um negócio, é assumir o desafio de criar soluções, gerar valor e transformar realidades. Para muitos, tal jornada começa com certa ideia inovadora, mas o sucesso exige planejamento, resiliência e uma boa dose de coragem.

Nesse cenário, contudo, um grande obstáculo para os empreendedores de primeira viagem é o investimento inicial no produto ou serviço com o qual desejam trabalhar. Pensando nisso, separamos 5 áreas em que é possível começar com um valor baixo. Veja a seguir!

1. Delivery de comida

Com o aumento da demanda por conveniência, empreender no setor de delivery de comida é uma excelente opção. Começar pequeno, oferecendo pratos específicos (como marmitas saudáveis ou sobremesas artesanais), costuma atrair um público fiel. O investimento inicial pode ser baixo, focado em ingredientes e embalagens, além do uso de plataformas de entrega para alcançar clientes sem precisar de um ponto físico.

2. Marketing digital

Com o crescimento das empresas on-line, há grande demanda por serviços de marketing digital. Se você tem habilidades em redes sociais, SEO ou criação de conteúdo, pode começar como freelancer, oferecendo consultoria ou gestão de campanhas. A estrutura necessária é simples, muitas vezes envolvendo apenas computador, internet e ferramentas certas para monitoramento e criação de estratégias digitais.

3. Artesanato e produtos personalizados

A criação de produtos artesanais ou personalizados, como bijuterias, roupas ou itens de decoração, é um mercado com baixo custo de entrada. Existe a possibilidade de comprar materiais básicos em pequenas quantidades, e as vendas podem ser realizadas via plataformas on-line ou redes sociais. A personalização e o apelo manual garantem um diferencial competitivo sem necessidade de grandes investimentos.

Além disso, para uma boa colocação no mercado de artesanatos e produtos personalizados, é muito importante que haja pesquisa, como ir a feiras artesanais na intenção de verificar os objetos que mais atraem o público. “Outra boa escolha são os muitos cursos que estão disponíveis no mercado”, sugere Sandra Monice, artesã e artista plástica.

4. Revenda de produtos on-line

Com a revenda de produtos em marketplaces , você pode empreender sem precisar de estoque próprio. Basta encontrar bons fornecedores e criar uma loja virtual para vender produtos que atendam a nichos específicos. O investimento inicial é direcionado para a criação da loja on-line e o marketing digital, tornando o modelo de negócio acessível financeiramente.

5. Serviços de beleza

Oferecer serviços como manicure, maquiadora ou cabeleireira a domicílio exige pouco investimento inicial, apenas em materiais e ferramentas específicas. Com o aumento da busca por atendimento personalizado e prático, esse tipo de atuação pode gerar uma clientela regular. Divulgar os serviços pelas redes sociais e por indicação é uma maneira eficaz de começar sem precisar de um salão físico.