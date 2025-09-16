Marcello Casal Jr/Agência Brasil Copom deverá se reunir outras duas vezes neste ano

O Comitê de Política Monetária (Copom) vai divulgar, nesta quarta-feira (17), em quanto ficará a taxa básica de juros da economia (Selic).

Formado pelo presidente do Banco Central (BC) e por seus diretores, o Copom começou sua antepenúltima reunião deste ano nesta terça-feira (15), .



O grupo se reúne dois dias seguidos, a cada 45 dias. As próximas reuniões vão ocorrer dias 4 e 5 de novembro e dias 9 e 10 de dezembro.



A expectativa de especialistas para esta quarta-feira é de que a Selic permaneça em 15% ao ano, com poucas alterações no comunicado.



Na reunião anterior, ocorrida nos dias 29 e 30 de julho, o Copom decidiu interromper o ciclo de alta da taxa de juros, mantendo a selic em 15% ao ano, sob a justificativa de que o ambiente externo está mais adverso, por conta das políticas comerciais e fiscais adotadas pelos Estados Unidos.



A decisão do comitê levou também em conta o fato de a inflação ainda estar acima da meta.



Debates



Em dois dias de reunião, entre os assuntos abordados para a definição da taxa Selic estão a evolução e perspectivas das economias brasileira e mundial, condições de liquidez e comportamento dos mercados.



As decisões, então, são tomadas levando em conta a situação inflacionária, as contas públicas, a atividade econômica e o cenário externo – tudo tendo como base a avaliação do cenário macroeconômico e os principais riscos a ele associados.



Todos os membros do Copom presentes na reunião votam e seus votos são detalhados posteriormente.



De acordo com o BC, as decisões do Copom são tomadas visando que a inflação medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) situe-se em linha com a meta definida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN).



As atas do Copom são publicadas no prazo de até quatro dias úteis após as reuniões.



Estados Unidos



Também nesta quarta, o Federal Reserve (Fed), o banco central dos Estados Unidos, responsável por conduzir a política monetária do país, deve anunciar o primeiro corte de juros de 2025.







Por lá, a reunião do Fed também começou hoje e a a previsão é de um pequeno corte de 0,25 ponto percentual, o que deve levar a taxa para um intervalo entre 4% e 4,25%.



Após a taxa de juro dos EUA atingir o maior nível em duas décadas, entre 5,25% e 5,50%, o Federal Reserve iniciou um ciclo de cortes que levou a taxa aos atuais 4,25% e 4,50%, patamar onde eles estão desde dezembro.

