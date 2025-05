Reprodução E-Bay Batata "da Nike" é ofertada por R$ 7 mil





Uma nova “moda” está despertando a curiosidade — e o bolso — de internautas ao redor do mundo: batatas com marcas que se assemelham ao icônico símbolo da Nike, o famoso “ swoosh ”, estão sendo vendidas no eBay por valores que variam de US$ 24,99 (cerca de R$ 141,80) até impressionantes US$ 1.250 (aproximadamente R$ 7.089,81).

As batatas variam em tamanho, formato e nitidez da marca — e é justamente essa singularidade que define o valor. Os exemplares mais baratos mostram traços mais sutis da curva da Nike, enquanto os mais caros exibem o “swoosh” quase perfeitamente moldado na casca do vegetal.

Reprodução Ebay Internautas estão adorando saber das batatas com formato da Nike





























A descrição dos anúncios costuma destacar o caráter “raro” dos alimentos e seu potencial como itens de coleção ou presentes inusitados. Alguns vendedores até sugerem que as batatas sejam mantidas em embalagens seladas para preservar sua forma e garantir seu status como “peça única”.

Reprodução Ebay Batatas com formato de símbolo da Nike são vendidos por altos valores na internet





Mas não é a primeira vez que acontece

Embora inusitado, o fenômeno não é totalmente novo. Já houve casos semelhantes com alimentos que lembram rostos de celebridades, personagens religiosos e até logos de marcas famosas.





Vale lembrar que, em março desse ano, um rapaz que comprou um pacote de Cheetos de queijo viralizou ao mostrar para a internet um dos salgadinhos com o formato da marca de Michel Jordan.

A pessoa conseguiu colocar à venda por US$ 350 (R$ 1.985,15).