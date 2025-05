Agência Brasil Anúncio da aprovação foi feito pela Gol a investidores





A companhia aérea Gol divulgou que a Justiça dos Estados Unidos aprovou a proposta da companhia para sair do chamado " Chapter 11 ", que é a Lei de Falências norte-americana, processo semelhante à recuperação judicial brasileira. O comunicado oficial da empresa foi feito a investidores, nesta terça-feira (20).

A expectativa é que a Gol conclua o processo de "Chapter 11" nos Estados Unidos em junho deste ano.

O pedido de reestruturação foi feito pela empresa em janeiro de 2024, junto ao Tribunal de Falências de Nova York, em meio a dívidas de aproximadamente R$ 20 bilhões da companhia.

A proposta apresentada à Jusiça norte-americana foi aprovada depois que a empresa anunciou, na última sexta-feira (16), ter conseguido adesão suficiente entre credores e investidores para um financiamento de US$1,9 bilhão, com uma demanda que superou o volume de recursos que pretendia levantar.

Avanço na posição competitiva

No comunicado divulgado a investidores, a empresa informou que "avançou significativamente na melhoria de sua posição competitiva, fundamentos financeiros e desempenho operacional ".

Citou US$ 1 bilhão em financiamento debtor-in-possession (“DIP”) , que é um tipo de empréstimo cedido a empresas em recuperação judicial ou falência e que vão permitir reforço da sua liquidez e reinvestimentos na sua frota.





Mencionou a negociação de pacotes de concessões no valor total de US$ 1,1 bilhão com empresas que alugam os aviões da Gol, e apoio de bancos brasileiros, incluindo a reestruturação de aproximadamente US$ 150 milhões em debêntures (títulos privados de dívida) locais e acesso a aproximadamente US$ 340 milhões em factoring de recebíveis, uma ferramenta crítica de capital de giro para empresas brasileiras, entre outros pontos.

A empresa afirma que sairá do processo de Chapter 11 com um balanço patrimonial fortalecido e dependendo menos de empréstimos, além de ter recuperado totalmente sua frota de Boeings 737.

A Gol é controlada pela holding sul-americana Abra, que negocia uma fusão da companhia aérea com a rival Azul.