Divulgação Stand na exposição Super Bahia





Uma colaboração nostálgica entre Baly e Freegells foi lançada esta semana em Salvador (BA), durante a SuperBahia 2024, a maior feira do varejo de alimentação do Nordeste do Brasil, que acontece de 10 a 12 de julho no Centro de Convenções de Salvador. A campanha relembra como era a paquera antes dos celulares, com degustações em frente ao Farol da Barra.

Dayane Titon Cardoso, Diretora Comercial e de Marketing da Baly, explicou que o lançamento do energético Baly sabor Cereja visa surpreender os consumidores com uma nova roupagem que remete à memória afetiva. O produto, lançado em junho, inclui um QR Code que leva a um filtro no Instagram com imagens surpresa, e homenageia a campanha "Fisgou, Amou" de 1996, de Freegells, que foi ilustrada pelo artista João Spacca.

Divulgação Colab se tornou algo frequente entre marcas





A Baly Brasil, sediada em Tubarão (SC), está expandindo suas operações em feiras supermercadistas pelo país. Na SuperBahia, o estande destaca o Farol da Barra, um ponto histórico de Salvador, em projeto assinado pela arquiteta Juliana Loffi.

A Freegells, pertencente à Riclan S.A., é um nome importante no mercado de candies no Brasil, com início na década de 1940 em Rio Claro (SP). A empresa produz cerca de 240 toneladas de produtos por dia, distribuídos nacionalmente e em mais de 90 países.

A Baly, que cresceu 70% em 2024, fabricou 420 milhões de litros de bebida energética em 2023. A marca é conhecida por sua inovação, como a introdução de energéticos em garrafa PET. Em 2020, a Baly apostou em energéticos saborizados, e hoje oferece 20 sabores, incluindo opções sem açúcar.

Em 2022, a Baly lançou o Baly Kids, uma bebida rica em vitaminas e minerais, sem cafeína ou taurina, vendendo mais de 6 milhões de latas. A marca também desenvolveu uma bandeja de material reciclado para organizar fardos de latas, em um esforço de sustentabilidade, recolhendo mais de 50 toneladas de garrafas plásticas mensalmente.