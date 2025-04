Rodrigo Digital SEO (Search Engine Optimization)

Você já se perguntou se é melhor investir em SEO ou em tráfego pago? Ou se os dois podem funcionar juntos? A resposta depende do seu momento e dos seus objetivos.

Quando o assunto é atrair mais pessoas para o seu site, rede social ou loja virtual, essas duas estratégias são as mais usadas. Mas cada uma funciona de um jeito.

Tráfego pago é, basicamente, publicidade online. Você paga para que seu site, produto ou serviço apareça para mais pessoas em plataformas como Google, Instagram ou Facebook. Os resultados são rápidos, mas duram apenas enquanto você está investindo.

Exemplo: uma loja de roupas pode criar um anúncio no Instagram destacando um vestido em promoção. O público vê, clica e compra (ou não) — tudo em questão de minutos.

Já o SEO (Search Engine Optimization) é o conjunto de ações que ajudam seu conteúdo a aparecer de forma orgânica nos buscadores — sem pagar por clique. Funciona melhor no médio e longo prazo e depende da produção de conteúdo relevante, com boas palavras-chave e estrutura de site otimizada.

Exemplo: se a mesma loja tiver um blog com o título “Como escolher o vestido ideal para cada tipo de corpo”, ela pode atrair visitas ao longo do tempo por meio de buscas no Google.

Quando usar cada um?

Tráfego pago (anúncios online) é ideal para divulgar promoções, lançamentos ou acelerar os primeiros resultados.

SEO ajuda a construir uma presença digital mais sólida e duradoura.

O ideal é combinar as duas estratégias. Enquanto a publicidade gera movimento rápido, o SEO trabalha nos bastidores para manter sua marca visível por mais tempo. Mas, tanto para o SEO quanto para o tráfego pago, você precisa conhecer o seu público por meio da jornada do cliente.

Com amor

Raquel

** Este texto não reflete, necessariamente, a opinião do Portal iG