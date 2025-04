FreePik o seu negócio está pronto para o tráfego pago?

É cada vez mais comum ver pessoas investindo em anúncios online sem nenhuma estratégia. O resultado? Muito dinheiro desperdiçado — principalmente para quem está começando a empreender.

À primeira vista, pode parecer simples: você compra um pacote de anúncios e espera as vendas acontecerem. Mas, antes de gastar seu orçamento com isso, é importante entender melhor o que significa tráfego e como ele funciona.

O que é tráfego?

Tráfego é o volume de pessoas que acessam seu site, blog ou rede social em um determinado período. É um indicador importante para entender o desempenho do seu negócio online: mais visitas geralmente indicam mais oportunidades de venda.

Qual a diferença entre tráfego pago e tráfego orgânico?

A diferença está em como essas visitas chegam até você.

Tráfego pago é quando você investe dinheiro em plataformas como Google Ads, Facebook Ads ou Instagram para exibir seus anúncios. Isso traz resultados mais rápidos, mas só enquanto houver investimento.

Já o tráfego orgânico acontece de forma natural, quando as pessoas encontram seu conteúdo por meio de buscas no Google ou por compartilhamento, por exemplo. Ele não custa diretamente, mas exige tempo e produção de conteúdo de qualidade.

Exemplo prático

Imagine uma confeiteira que está começando a vender bolos personalizados. Ela pode investir em tráfego pago para divulgar uma promoção de Dia das Mães e alcançar pessoas da sua região rapidamente. Isso atrai novos clientes em poucos dias.

Ao mesmo tempo, se ela compartilha receitas, dicas e bastidores no Instagram ou blog, pode gerar engajamento com o público — curtidas, comentários e compartilhamentos ajudam a espalhar o conteúdo. Isso aumenta o alcance e faz com que mais pessoas descubram seu trabalho de forma natural, sem custo direto. Esse é o poder do tráfego orgânico: crescer com consistência e conexão.

Antes de investir, entenda bem como o tráfego pago funciona e qual estratégia faz mais sentido para o seu momento. Um passo certo vale mais do que vários no escuro.

Com amor

Raquel

