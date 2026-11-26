Imagem editada com IA Medida visa reduzir o endividamento das famílias

Quem tem cartão de crédito precisa ficar atento a uma mudança que afetará a concessão de limites. A partir de julho de 2027, bancos e instituições emissoras em todo o Brasil terão de impedir o aumento e promover a redução gradual do limite de clientes que recorrem repetidamente ao crédito rotativo (quando não é pago o valor total da fatura).

A medida faz parte de um conjunto de regras aprovadas pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) e pelo Banco Central para conter o endividamento excessivo das famílias e aprimorar a concessão de crédito. A exigência vale para todos os usuários de cartão de crédito, independentemente do banco, da renda ou dos benefícios associados ao produto. O que define a aplicação da regra é a frequência com que o consumidor financia parte da fatura.

Pela regulamentação, as instituições deverão adotar medidas para não aumentar e reduzir gradualmente o limite de clientes que tenham financiado o saldo devedor de três ou mais faturas, em meses diferentes, nos últimos seis meses.

Isso significa que o consumidor que recorrer ao rotativo em três meses distintos dentro desse período poderá ter o limite reduzido. A medida não representa um corte automático e igual para todos. Cada instituição deverá estabelecer critérios e procedimentos para a redução gradual, que precisam estar previstos no contrato. O cliente também deverá ser avisado previamente sobre a aplicação da restrição.

Quando o banco poderá reduzir o limite do cartão?

A nova regra considera a frequência com que o consumidor utiliza o crédito rotativo, modalidade acionada quando o titular paga apenas parte da fatura e deixa o restante para o mês seguinte.

Para entender como a medida funcionará, imagine um cliente que, em janeiro, março e maio, pague apenas uma parte da fatura e financie o saldo restante pelo rotativo. Como isso ocorreu em três meses diferentes dentro de um intervalo de seis meses, a instituição deverá impedir o aumento do limite e iniciar um processo de redução gradual.

O critério considera três faturas financiadas em meses distintos. Portanto, não basta ter uma fatura elevada ou atrasar um pagamento isolado para que a regra seja aplicada. É necessário que o consumidor tenha recorrido ao rotativo com a frequência estabelecida pelo Banco Central.

A instituição também deverá considerar o endividamento do cliente em outras empresas do sistema financeiro. Isso significa que o comportamento em um cartão não será analisado necessariamente de forma isolada. Os bancos poderão consultar informações do Sistema de Informações de Créditos (SCR), do Open Finance e de outras bases de dados públicas ou privadas às quais tenham acesso regular.

Por quanto tempo o limite ficará restrito?

As restrições deverão permanecer até que o consumidor cumpra uma das duas condições previstas na regulamentação: pagar integralmente seis faturas consecutivas ou quitar todo o saldo devedor financiado pelo crédito rotativo.

A partir do cumprimento de uma dessas condições, deixa de existir a obrigação de manter a restrição prevista na regra. Isso não significa, porém, que o banco seja obrigado a devolver o limite anterior ou conceder um aumento. A decisão sobre o crédito continua sujeita à análise de risco e às políticas da instituição.

A regulamentação também estabelece que os critérios e procedimentos para a redução gradual precisam constar do contrato firmado com o cliente.

Quando a nova regra começa a valer?

A Resolução BCB nº 610, publicada em 25 de novembro de 2026, estabelece duas datas importantes para a implementação.

A partir de 1º de janeiro de 2027, as instituições deverão considerar informações sobre contas de pagamento pós-pago e operações de crédito contratadas pelo cliente em todo o Sistema de Pagamentos Brasileiro e no Sistema Financeiro Nacional, com base nos dados disponíveis desde janeiro de 2027.

Já a obrigação de impedir o aumento e promover a redução gradual dos limites entra em vigor em 1º de julho de 2027.

Cartão de crédito pode ser aliado, mas exige controle

O cartão de crédito continua sendo uma ferramenta interessante para quem consegue pagar integralmente a fatura todos os meses. Além de concentrar despesas e facilitar o controle dos gastos, ele pode gerar pontos, milhas, cashback, descontos e outros benefícios que ajudam a reduzir o custo de compras e serviços do dia a dia.

Para quem tem organização financeira, esses recursos podem representar uma economia real. O consumidor pode aproveitar promoções de transferência de pontos, recuperar parte do dinheiro gasto por meio do cashback e utilizar benefícios de viagem que, de outra forma, exigiriam desembolsos maiores.

O cenário muda quando o cartão deixa de funcionar como meio de pagamento e passa a ser utilizado para financiar despesas que o consumidor não consegue quitar. O crédito rotativo está entre as modalidades mais caras do mercado, e o saldo não pago pode comprometer cada vez mais a renda disponível nos meses seguintes.

A nova regra do Banco Central reforça justamente esse cuidado. A instituição pretende identificar situações recorrentes de dificuldade de pagamento e evitar que o limite continue crescendo enquanto o consumidor acumula dívidas.

Para quem utiliza o cartão como instrumento de organização financeira e consegue quitar a fatura integralmente, os benefícios podem continuar sendo uma fonte de economia. O alerta é para quem depende do limite para complementar a renda ou adiar o pagamento de despesas. Nesse caso, os juros e o risco de endividamento podem superar rapidamente qualquer vantagem oferecida pelo cartão.

