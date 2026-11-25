Divulgação/Gol Gol anunciou novidades na cabine Premium para 2027

O mercado aéreo brasileiro vive em uma nova fase da disputa pelo passageiro premium. Gol, Azul e Latam ampliam a oferta de assentos com mais espaço, serviços diferenciados e facilidades de embarque. Por trás das mudanças, há uma oportunidade que vai além de cobrar mais por uma poltrona: transformar o conforto em uma ferramenta de fidelização e, consequentemente, receita recorrente.

O movimento mais recente veio da Gol, que anunciou nesta quarta-feira (25) uma nova cabine premium para voos domésticos e internacionais a partir de 15 de fevereiro de 2027. Batizada de Gol Premium, a categoria ocupará as três primeiras fileiras dos Boeing 737-700, 737-800 e 737 MAX 8, com 12 assentos por aeronave.

O assento do meio ficará permanentemente bloqueado. Os passageiros também terão divisor de cabine com cortina, compartimento exclusivo para bagagem, embarque prioritário e serviço de bordo diferenciado. As vendas começam em 15 de dezembro de 2026, quando a companhia deixará de comercializar o produto Gol+ Conforto.

A oferta de alimentação varia conforme a duração e a rota. Nos voos domésticos com mais de duas horas e em trechos específicos, haverá bebidas, opção alcoólica, sanduíche quente ou pão de queijo, chocolate e fruta ou snack. Nos demais voos domésticos com mais de 40 minutos, o serviço inclui bebidas, snacks doces e salgados e fruta. Em viagens internacionais mais longas, a experiência prevê refeições quentes, kit de amenidades, manta e travesseiro.

“Com a reformulação das categorias de assentos, entregamos ainda mais valor para nossos clientes com opções personalizadas que atendem diferentes perfis de viajantes, como corporativos e clientes frequentes”, afirma o CEO da Gol, Andre Fehlauer.

A corrida pelo conforto vai além da classe executiva



A Latam também vem ampliando as alternativas entre a econômica e a classe executiva. Na Premium Economy, oferecida em aeronaves de corredor único, a companhia bloqueia o assento do meio nas primeiras fileiras e acrescenta espaço, prioridade e serviço de bordo diferenciado.



Para voos internacionais de longa distância, a empresa prepara a Premium Comfort, com previsão de estreia em 2027 e investimento anunciado de mais de US$ 100 milhões. A nova cabine ficará posicionada entre a Premium Business e a econômica.

A companhia também anunciou uma nova configuração para os novos Airbus A321XLR, com 12 suítes Premium Business, acesso direto ao corredor e assentos que se transformam em cama. A aeronave terá ainda 36 assentos Economy com espaço adicional e 126 lugares na econômica tradicional.

Na Azul, a reformulação mais recente foi a do Espaço Azul, que passou a reunir mais serviços além do espaço adicional entre as fileiras. A experiência inclui cardápio adaptado ao horário, cookie, suco integral de maçã e cervejas a partir das 16h, além de embarque e desembarque prioritários, bagageiro preferencial e prioridade para a bagagem despachada no check-in.

Em voos internacionais de longa distância, a companhia também oferece a Azul Comfort, categoria intermediária com mais espaço, apoio para os pés e serviço aprimorado.



Divulgação/Azul Azul reformulou cabine premium em voos domésticos em outubro





As mudanças acompanham uma transformação no perfil da demanda. A viagem premium deixou de depender exclusivamente do passageiro corporativo, tradicionalmente associado às cabines superiores. O lazer também passou a ocupar espaço nessa disputa, inclusive entre consumidores que decidem pagar mais para viajar com conforto.

O movimento aparece nos números da aviação internacional. Segundo dados da Associação Internacional de Transporte Aéreo (Iata), o volume de passageiros em classes premium cresceu 22,1% na América Latina em 2025, alcançando 4 milhões de viajantes. Foi o maior avanço entre as regiões do mundo.

No Brasil, a Air France-KLM afirmou ter registrado em 2025 a maior ocupação histórica de suas cabines premium. O crescimento passou a ser impulsionado também pelas viagens de lazer, e não apenas pelos deslocamentos corporativos.



O passageiro fiel pode valer mais do que uma passagem

Divulgação/Latam Airlines Latam terá 12 suítes premium nos novos Airbus A321XLR





É nesse cenário que os programas de fidelidade ganham importância. Eles permitem às companhias identificar os clientes que mais viajam, acompanhar seus hábitos de consumo e oferecer produtos adicionais de acordo com o perfil de cada passageiro. O upgrade é uma das ferramentas mais interessantes dessa estratégia.

Para o consumidor, receber uma cabine superior como reconhecimento pelo relacionamento com a companhia pode ser um dos benefícios mais valorizados de um programa. Para a empresa, oferecer o upgrade também pode estimular novas viagens, concentrar gastos na própria marca e fortalecer a preferência do cliente. Há ainda uma terceira possibilidade: apresentar uma oferta paga de upgrade a quem já demonstrou interesse em viajar com mais conforto.

Uma pesquisa internacional da Plusgrade, empresa especializada em soluções de receita adicional para companhias aéreas, ajuda a entender esse comportamento. O levantamento de 2024 ouviu 3.927 viajantes de diferentes mercados e identificou que 59% dos membros de programas de fidelidade priorizam conforto e luxo mesmo quando isso significa pagar mais. Entre os consumidores que não participam desses programas, o índice foi de 36%.

O estudo também apontou que integrantes de programas de fidelidade são 73% mais propensos a considerar o pagamento por um upgrade para Premium Economy e 79% mais propensos a avaliar uma mudança para a classe executiva ou primeira classe.

A pesquisa não incluiu o Brasil, mas oferece uma referência sobre o valor comercial do relacionamento com clientes frequentes. O passageiro que já acumula pontos, busca status e concentra suas viagens em uma companhia pode demonstrar mais interesse por produtos que elevem a experiência a bordo. Isso abre espaço para que os programas de fidelidade funcionem também como canais de venda de serviços premium.

O desafio de transformar status em experiência

Gol, Azul e Latam já utilizam seus programas para diferenciar passageiros e oferecer vantagens relacionadas ao conforto. Na Smiles, o nível Magno reúne benefícios como atendimento prioritário e vantagens em viagens. No Latam Pass, clientes Elite podem solicitar trechos de cortesia para upgrades, sujeitos à disponibilidade e às regras de cada categoria. São exemplos de como o relacionamento construído ao longo do tempo pode ser convertido em acesso a uma experiência superior.

Mas a expansão das cabines premium também cria um desafio para as companhias. Cada assento oferecido como recompensa deixa de estar disponível para venda, e cada upgrade pago pode gerar receita adicional. A gestão dessa capacidade exige equilíbrio entre a monetização do produto e a entrega dos benefícios prometidos aos clientes mais fiéis.

O risco para os programas é conhecido: oferecer upgrades como vantagem no regulamento, mas restringir tanto a disponibilidade que o benefício perde valor para quem acumula pontos e mantém status. Quanto mais as companhias investirem em cabines superiores, maior será a expectativa dos passageiros de que esses espaços também estejam acessíveis por meio da fidelidade.

Recentemente, a coluna noticiou que a American Airlines estava frustrando passageiros frequentes justamente por reduzir os upgrades gratuitos para priorizar a venda dos assentos premium em voos domésticos.

A disputa pelo passageiro premium, portanto, envolve mais do que vender conforto. As companhias querem aumentar a receita por viagem, mas também conquistar uma parcela maior dos gastos de quem voa com frequência. O desafio será fazer com que a expansão dos produtos premium gere valor para os dois lados: mais receita para as empresas e vantagens que o cliente realmente consiga utilizar.