Imagem gerada com IA Uso regular do cartão melhora chances de ter limite aumentado

Conseguir um limite maior no cartão de crédito depende de uma avaliação feita pela instituição financeira. Os bancos consideram a renda, o histórico de pagamentos, o endividamento e outros indicadores para estimar quanto o consumidor pode assumir em crédito sem comprometer sua capacidade financeira.

Não existe uma fórmula que obrigue o banco a liberar mais limite. Algumas atitudes, porém, podem melhorar a avaliação do cliente e aumentar as chances de aprovação. Também há alternativas para quem precisa de mais crédito imediatamente, como os limites vinculados a investimentos.



O que os bancos consideram antes de aumentar o limite?

O Banco Central determina que as instituições financeiras observem, no mínimo, o perfil de risco e a capacidade financeira do titular, além de vulnerabilidades e outros produtos e operações de crédito contratados pelo consumidor, inclusive em outras instituições.



Na análise, os bancos podem considerar diferentes informações:

Fator O que a instituição procura identificar Renda comprovada Quanto o consumidor recebe e qual é sua capacidade de pagamento Histórico de pagamentos Se paga faturas e outros compromissos em dia Endividamento Quando da renda já está comprometida com dívidas e financiamentos Uso do cartão Frequência de utilização, gastos e comportamento de pagamento Relacionamento bancário Histórico como cliente, movimentações e produtos contratados Histórico de crédito Registros de inadimplência e comportamento no mercado Score de crédito Indicador estatístico que ajuda a estimar o risco de inadimplência

Cada instituição atribui pesos diferentes a esses fatores e pode utilizar modelos internos próprios. Por isso, consumidores com renda e pontuação semelhantes podem receber limites bem diferentes.

Veja a seguir sete dicas para aumentar as chances de ter um limite maior no cartão de crédito.

1. Mantenha sua renda atualizada no banco

Se o salário aumentou, houve uma promoção ou a renda como profissional autônomo cresceu, atualize os dados cadastrais e apresente documentos que comprovem a nova realidade financeira.

A instituição pode estar trabalhando com informações antigas, o que prejudica a avaliação da capacidade de pagamento. Nubank e Serasa, por exemplo, citam a atualização da renda entre as medidas que podem contribuir para uma análise mais adequada.

Um cuidado importante: movimentar R$ 10 mil por mês na conta não significa necessariamente ter renda de R$ 10 mil. Transferências entre contas, empréstimos e faturamento empresarial não devem ser confundidos com renda pessoal disponível. Informe valores reais e comprováveis.

2. Pague as faturas integralmente e em dia

O histórico de pagamentos ajuda o banco a avaliar como o consumidor administra o crédito. Pagar a fatura integralmente até o vencimento demonstra que o cliente consegue cumprir os compromissos assumidos.

O mesmo vale para outras obrigações financeiras. Atrasos em empréstimos, financiamentos e contas podem prejudicar a avaliação, mesmo que o consumidor mantenha um bom histórico com o cartão cujo limite deseja aumentar.

Também é importante evitar o crédito rotativo e o parcelamento da fatura. Pagar antecipadamente, por outro lado, não é uma fórmula para conseguir aumento permanente. O essencial é manter os pagamentos em dia e quitar o valor total da fatura.

3. Utilize o cartão regularmente, mas sem gastar além da capacidade

O uso regular permite que o banco conheça melhor o comportamento do cliente. Um cartão pouco utilizado oferece menos informações sobre a frequência dos gastos e a capacidade de pagamento daquele consumidor.

O Nubank, por exemplo, informa que considera fatores como utilização do limite, potencial de gastos, tempo de relacionamento e histórico de pagamentos em suas avaliações.

Isso não significa que seja necessário gastar mais para conseguir crédito. Utilizar 100% do limite não garante aumento e pode indicar comprometimento excessivo da renda. O ideal é concentrar no cartão despesas que já fazem parte do orçamento e pagar integralmente as faturas.

4. Reduza o endividamento e evite acumular compromissos

Ter um bom score e pagar as faturas em dia não significa necessariamente que o consumidor tenha capacidade para assumir mais crédito.

O banco pode considerar empréstimos pessoais, financiamentos, parcelamentos e outros compromissos financeiros. Se uma parcela expressiva da renda já estiver comprometida, a instituição pode entender que conceder mais limite representa um risco elevado.

Por isso, quitar dívidas, reduzir parcelas e evitar novas obrigações antes de solicitar uma revisão pode contribuir para melhorar a avaliação financeira.

5. Construa um histórico com a instituição

O relacionamento bancário também pode influenciar a análise. Receber salário na conta, manter movimentações regulares e utilizar os serviços da instituição são informações que podem ajudar o banco a conhecer melhor o perfil do cliente.

Bancos consideram o tempo de relacionamento e o comportamento de gastos e pagamentos em suas avaliações.

Isso não significa que seja necessário contratar empréstimos, seguros ou outros serviços para conquistar mais limite. Tampouco existe garantia de que transferir investimentos para determinado banco resulte em aumento. O importante é que a instituição tenha informações suficientes para avaliar o consumidor.

6. Considere o Open Finance

O Open Finance é uma alternativa interessante para quem mantém relacionamentos com diferentes instituições financeiras.

Com autorização do titular, um banco pode receber informações de outras instituições, incluindo movimentações de contas, saldos, limites de cartões, faturas, empréstimos e investimentos. O Banco Central cita expressamente a possibilidade de obter aumento de limites entre os benefícios do sistema.

Imagine um consumidor que recebe salário em um banco, mantém investimentos em outro e utiliza o cartão de uma terceira instituição. Ao compartilhar essas informações, ele permite que o banco responsável pela análise tenha uma visão mais completa de sua situação financeira.

O compartilhamento pode ajudar especialmente quem possui um bom histórico e renda compatível, mas ainda tem pouco tempo de relacionamento com a instituição da qual deseja obter mais crédito.

O Open Finance, entretanto, não obriga o banco a conceder aumento. Ele amplia as informações disponíveis para a análise, mas a decisão continua dependendo dos critérios de cada instituição.

7. Solicite uma reavaliação do limite

Imagem gerada por IA Solicitar uma nova avaliação de crédito pode ser suficiente





O consumidor não precisa esperar indefinidamente por um aumento automático. Pode consultar o aplicativo ou os canais oficiais da instituição para solicitar uma revisão.

Alguns bancos permitem informar o limite desejado e encaminham o pedido para uma nova análise de crédito. Uma boa estratégia é atualizar primeiro os dados cadastrais e de renda, verificar se existem pendências e, depois, solicitar a reavaliação.

Não existe um prazo universal para conseguir aumento. Cada instituição tem seus próprios critérios e ciclos de análise, e o pedido pode ser aprovado, negado ou resultar em um limite inferior ao solicitado.

Score alto garante limite maior?

Não. O Serasa Score varia de zero a mil e estima a probabilidade de o consumidor pagar suas contas em dia nos 12 meses seguintes. É um indicador que pode ser consultado por instituições financeiras, mas não determina sozinho a concessão de crédito.

A própria Serasa esclarece que cada instituição possui políticas internas e pode utilizar outros modelos de pontuação. Um consumidor com score elevado pode receber um limite baixo se tiver renda incompatível com o valor solicitado ou compromissos financeiros elevados.

Há, portanto, uma diferença entre apresentar um bom histórico de crédito no mercado e demonstrar capacidade financeira para assumir um limite específico.

O que não fazer para tentar aumentar o limite

Algumas recomendações circulam com frequência na internet, mas não devem ser tratadas como fórmulas para conseguir mais crédito.

Estratégia O que realmente acontece Pagar a fatura antes do vencimento Recompõe o limite disponível, mas não garante aumento permanente Usar 100% do limite Não melhora as chances de aumento e pode indicar comprometimento excessivo Fazer compras desnecessarias Não há motivo para assumir gastos artificiais para tentar convencer o banco Contratar outros produtos Pode ampliar o relacionamento, mas aumento de limite depende de um conjunto de fatores Ter score acima de 800 Pode favorecer a análise, mas não obriga o banco a liberar mais crédito Solicitar aumento repetidamente Os sistemas fazem análises periódicas; tentar acelerar o processo não surte efeito



A principal recomendação é não aumentar os gastos apenas para tentar convencer o banco de que o limite atual é insuficiente. O crédito deve acompanhar a capacidade financeira do consumidor, e não o contrário.

É possível aumentar o limite usando investimentos como garantia?

Sim. Diversas instituições financeiras oferecem modalidades nas quais o consumidor utiliza dinheiro reservado ou investimentos próprios como garantia para ampliar o limite do cartão de crédito. O valor comprometido é convertido em limite adicional e, dependendo do produto, continua rendendo enquanto permanece vinculado à operação.

O Nubank oferece o Nu Limite Garantido, que permite utilizar recursos de determinadas Caixinhas e títulos do Tesouro Direto. O Inter disponibiliza o CDB Mais Limite e a Poupança Mais Limite, enquanto o C6 Bank oferece o CDB Limite Garantido. No BTG Pactual, o Limite por Investimentos permite utilizar ativos elegíveis da carteira como garantia.

Também há alternativas em bancos tradicionais e outras instituições digitais. O Itaú oferece o Limite Garantido por meio de recursos reservados nos Cofrinhos ou na poupança. Já o PagBank permite utilizar saldo ou aplicações em CDB, enquanto o PicPay disponibiliza o Cofrinho do Cartão.

As regras variam entre as instituições. Em alguns casos, é necessário contratar um investimento específico para obter o limite adicional. Em outros, determinados recursos já mantidos na instituição podem ser utilizados como garantia, sujeitos às condições do produto e à elegibilidade dos ativos.

É importante lembrar que essa modalidade não representa um aumento convencional do crédito concedido pelo banco. O consumidor está utilizando o próprio patrimônio para garantir a operação. Se não pagar a fatura, os recursos vinculados poderão ser utilizados para quitar a dívida, conforme as regras de cada instituição.

Antes de contratar, vale avaliar a rentabilidade do investimento, as condições de resgate e o custo de oportunidade de manter o dinheiro comprometido.