Imagem gerada por IA Consulta de contas é oferecida gratuitamente pelo Banco Central

Abrir contas em diferentes bancos para aproveitar cartões de crédito, programas de pontos, cashback e outros benefícios se tornou parte da rotina de muitos consumidores. Com tantas instituições disponíveis, porém, é fácil perder o controle dos relacionamentos financeiros mantidos ao longo dos anos.

Segundo dado da Idlewall/Banco Central reproduzido no relatório, cada consumidor possui, em média, quatro contas bancárias. Uma consulta gratuita do Banco Central permite descobrir quais bancos e instituições têm ou tiveram vínculo com seu CPF.

A ferramenta também tem uma função importante de segurança: ajuda a identificar contas abertas sem autorização do titular. O acesso ao relatório permite conferir a instituição responsável pelo relacionamento e as datas de início e encerramento do vínculo, informações que podem revelar uma movimentação desconhecida.

Para quem procura um cartão de crédito com benefícios melhores, manter o controle das próprias informações financeiras também é importante. O consumidor pode acompanhar empréstimos, financiamentos e outros compromissos registrados em seu nome, além de identificar eventuais inconsistências.

A quantidade de contas abertas, por si só, não determina a aprovação de um cartão ou a concessão de limites, mas conhecer o próprio histórico ajuda a organizar a vida financeira.

A consulta pode ser feita pelo Registrato, sistema gratuito do Banco Central que reúne informações compartilhadas por bancos e outras instituições do sistema financeiro.

O que é o Registrato do Banco Central?

O Registrato é uma plataforma do Banco Central que permite consultar relatórios com informações financeiras vinculadas a uma pessoa física ou jurídica. Os dados são enviados pelas instituições que participam do sistema financeiro e ajudam o cidadão a acompanhar seus relacionamentos bancários, operações de crédito e outros registros.

O sistema disponibiliza cinco tipos de relatórios:

Contas e Relacionamentos em Bancos (CCS): mostra em quais bancos e instituições financeiras a pessoa tem ou teve conta, investimento ou outro relacionamento.



Empréstimos e Financiamentos (SCR): reúne informações sobre dívidas e compromissos de crédito registrados pelas instituições financeiras.



Chaves Pix: apresenta as chaves cadastradas em nome do titular, inclusive informações sobre o histórico de registros.



Câmbio e Transferências Internacionais: reúne dados sobre operações de compra e venda de moeda estrangeira e transferências internacionais.



Cheques Sem Fundos (CCF): apresenta registros de cheques devolvidos pelos motivos previstos na regulamentação.



O Registrato também permite consultar o BC Protege+, serviço que oferece uma camada adicional de proteção contra a abertura de contas sem autorização.

Por que consultar as contas bancárias vinculadas ao CPF?

A consulta ao relatório de Contas e Relacionamentos pode ajudar o consumidor a descobrir vínculos antigos, identificar instituições com as quais mantém relacionamento e verificar possíveis irregularidades.

Isso é especialmente útil para quem abriu contas digitais em diferentes bancos ao longo dos anos para aproveitar promoções, solicitar cartões ou participar de programas de fidelidade. Mesmo que uma conta esteja sem movimentação, o relacionamento pode continuar registrado até que a instituição informe seu encerramento ao Banco Central.

O relatório também funciona como uma ferramenta de prevenção a fraudes. Se aparecer uma instituição com a qual o consumidor não reconhece ter mantido relacionamento, é possível investigar se seus dados foram utilizados indevidamente.

Vale destacar que o documento não mostra números de agência e conta, saldos ou movimentações financeiras. Ele identifica as instituições e as datas de início e, quando aplicável, de encerramento do relacionamento. Para obter detalhes, é necessário procurar diretamente o banco responsável.

Como acessar o Registrato?

O acesso é feito pelo portal Meu BC, do Banco Central, e exige uma Conta gov.br de nível prata ou ouro, com a verificação em duas etapas habilitada.

O procedimento é gratuito. Veja como entrar:

Acesse o site do Meu BC.

Clique na opção de acesso e entre com sua Conta gov.br.

Informe os dados de autenticação solicitados.

Depois do login, localize a área do Registrato para consultar os relatórios disponíveis.







Quem ainda não tem uma conta gov.br nos níveis exigidos precisa elevar o nível de segurança do cadastro e habilitar a verificação em duas etapas pelo aplicativo oficial.

Como consultar as contas abertas no seu CPF?

Para descobrir quais bancos e instituições mantêm ou mantiveram relacionamento com seu CPF, o relatório necessário é o de Contas e Relacionamentos em Bancos (CCS).

Depois de acessar o Meu BC:

Entre na área do Registrato.

Selecione Contas e Relacionamentos em Bancos (CCS).

Clique em Solicitar novo relatório.

Leia e aceite os termos apresentados.

Aguarde a geração do documento.



Consulte as instituições relacionadas ao seu CPF. O relatório pode ser baixado em PDF e enviado por e-mail.

O documento informa a data de início de cada relacionamento e, quando disponível, a data de encerramento. Assim, é possível distinguir vínculos ativos daqueles que já foram finalizados.

O Banco Central atualiza o relatório diariamente, mas os dados de novos relacionamentos podem levar até dois dias úteis para aparecer. O sistema reúne informações de vínculos iniciados a partir de 1º de janeiro de 2001, além de relacionamentos anteriores que ainda não haviam sido encerrados em 31 de dezembro de 2000.

O que fazer se encontrar uma conta que não reconhece?

Se o relatório apresentar um relacionamento com uma instituição que você não reconhece, o primeiro passo é entrar em contato com o banco pelos canais oficiais e informar que não autorizou a abertura da conta.

O Banco Central orienta que o consumidor solicite esclarecimentos e, se houver suspeita de fraude, peça as providências necessárias para bloquear a conta. Também é recomendável registrar um Boletim de Ocorrência e guardar os protocolos de atendimento.

Se a informação estiver incorreta, a correção deve ser solicitada diretamente à instituição financeira responsável pelo registro. O Banco Central não altera diretamente os dados enviados pelos bancos.

Como impedir a abertura de contas sem autorização?

Além de consultar os relacionamentos existentes, o consumidor pode utilizar o BC Protege+, ferramenta gratuita do Banco Central que permite informar ao sistema financeiro que não deseja a abertura de determinadas contas ou sua inclusão como titular ou representante.

Para ativar a proteção:

Acesse o Meu BC com sua Conta gov.br prata ou ouro e a verificação em duas etapas habilitada.

Localize a opção BC Protege+.

Consulte as condições do serviço.

Escolha ativar a proteção para seu CPF.







Com a restrição ativa, as instituições financeiras precisam consultar essa informação antes de abrir contas abrangidas pelo serviço. Caso o consumidor queira abrir uma nova conta, deverá desativar a proteção temporariamente.

O BC Protege+ contempla contas correntes, contas poupança e contas de pagamento pré-pagas, além da inclusão de titulares ou representantes nessas modalidades. Contas destinadas exclusivamente ao recebimento de salários ou benefícios não estão incluídas no serviço.

A ferramenta complementa a consulta ao Registrato: enquanto o relatório permite identificar relacionamentos financeiros já registrados, o BC Protege+ ajuda a evitar novas aberturas não autorizadas.

