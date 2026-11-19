Imagem editada com IA Cartão foi lançado em agosto com pontuação agressiva

O Santander já está emitindo o seu cartão de crédito mais exclusivo, o Visa Infinite Private. Disponível somente mediante convite a clientes elegíveis do segmento de altíssima renda, o produto chega ao mercado com uma das maiores ofertas de pontuação entre os cartões premium: são 6 pontos por dólar gasto em compras nacionais e 8 pontos por dólar em transações internacionais. Para completar a proposta, o banco oferece um bônus de boas-vindas de 300 mil pontos Esfera.

Os pontos são creditados diretamente no programa de fidelidade do Santander e não expiram. A combinação de pontuação elevada e bônus de adesão coloca o cartão entre as ofertas mais agressivas recentes do mercado brasileiro para quem concentra despesas elevadas no crédito.

O Visa Infinite Private foi desenvolvido para ocupar o topo do portfólio de cartões do Santander e competir por clientes com investimentos multimilionários. A concessão é restrita a convidados, sem possibilidade de solicitação aberta ao público — não há nem site específico para divulgá-lo. A anuidade é de R$ 10 mil. Não há detalhes sobre eventual política de isenção. É possível solicitar até cinco cartões adicionais.



Santander Visa Infinite Private oferece acesso ilimitado a salas VIP

Um dos principais atrativos do cartão está nos benefícios para viagens. Os portadores têm acesso ilimitado a salas VIP por meio dos programas Priority Pass e Visa Airport Companion, reunindo duas redes internacionais em um único produto.

No Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, o cartão oferece o serviço Meet & Greet, que inclui recepção e acompanhamento personalizado desde o check-in até a chegada à sala VIP exclusiva, com assistência no despacho de bagagem e nos procedimentos de segurança. Disponibilizado em parceria com o Plaza Premium Group, o atendimento utiliza o Visa Infinite Fast Pass para facilitar a passagem pela inspeção de segurança.

O cartão também oferece seguro para despesas médicas e hospitalares de até US$ 1 milhão em viagens internacionais, cobertura da AIG, roaming internacional e concierge pelo Lifestyle Manager. Em hotéis de luxo selecionados, os clientes podem obter upgrades de categoria e condições especiais de check-in e check-out, conforme disponibilidade.

Na área de transporte, o titular tem direito a um trajeto anual de helicóptero operado pela Revo entre São Paulo e o aeroporto de Guarulhos. A vantagem, porém, tem alcance limitado: além de atender apenas quem circula pela capital paulista, cobre somente um trecho, sem incluir a volta. Considerando que um assento na Revo custa a partir de R$ 2.750, oferecer o percurso de ida e volta tornaria o serviço mais compatível com o posicionamento de um cartão voltado à altíssima renda.

Cartão oferece experiências em shows, Fórmula 1 e gastronomia

A proposta do Santander envolve ainda benefícios fora do universo financeiro. Os clientes terão acesso diferenciado a experiências nacionais e internacionais, incluindo eventos de automobilismo, como a Fórmula 1.

Na área de entretenimento, o cartão oferece vantagens na SMUSIC, plataforma de música do Santander, com possibilidade de compra antecipada de ingressos e cortesias para shows selecionados. O Teatro Santander também integra a rede de benefícios, com condições e experiências especiais para os portadores.

Como conseguir o Santander Visa Infinite Private

Como mencionado, o convite depende de um conjunto de fatores, como perfil do cliente e relacionamento com o banco. A instituição iniciou a emissão gradual recentemente, direcionada a consumidores elegíveis do segmento Private Banking.

A combinação de benefícios oferecida pelo Visa Infinite Private o coloca entre os cartões mais exclusivos do mercado brasileiro, em uma categoria na qual pontuação, acesso a salas VIP e serviços personalizados são elementos centrais da concorrência entre os bancos.