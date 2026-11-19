Imagem editada com IA Altus World Legend Mastecard exige gasto mensal superior a R$ 40 mil

O Banco do Brasil anunciou nesta quinta-feira (19) um novo cartão de crédito, o Altus World Legend Mastercard, destinado a clientes do BB Private, com lançamento previsto para começar em 23 de novembro e emissão mediante convite. O principal critério de elegibilidade informado é gasto mensal de pelo menos R$ 40 mil.

O novo cartão de crédito dá 5 pontos por dólar em compras nacionais e 7 pontos por dólar no exterior, cashback de 1,7%, IOF zero em transações internacionais e acessos ilimitados a salas VIP via LoungeKey. A anuidade é de R$ 5.000, com a possibilidade isenção em faturas acima de R$ 60 mil.

Em relação ao Altus Visa Infinite BB Private, trata-se de um incremento interessante na pontuação — de 4 para 5 por dólar no Brasil e de 5 para 7 no exterior. Já o recém-lançado Visa Infinite Private dá 5,5 pontos por dólar no Brasil 9 pontos no exterior.



O pacote World Legend inclui ainda concierge dedicado, seguros de viagem, benefícios em hotéis de luxo, acesso a experiências gastronômicas e serviços como Fast Track em aeroportos selecionados. Produzido em metal, o cartão também oferece acesso aos dining clubs Taste by Priceless.

A chegada do produto amplia a presença do BB no segmento de cartões de altíssima renda. No último dia 10, o banco havia anunciado o Visa Infinite Private, reforçando a estratégia de oferecer produtos de diferentes bandeiras ao público do Private Banking, no qual estão cerca de 20 mil famílias.

"Estamos ampliando nossa capacidade de atender a diferentes perfis e expectativas, com soluções que combinam benefícios, serviços e experiências de alto valor percebido. O World Legend traduz esse movimento ao incorporar novas possibilidades de conveniência, reconhecimento e acesso em uma proposta alinhada ao nível de relacionamento que buscamos construir com nossos clientes", comenta a diretora de Meios de Pagamento do Banco do Brasil, Barbara Freitas.

Mercado de alta renda movimenta trilhões

A disputa tem como pano de fundo um mercado de grande dimensão. Segundo dados da Anbima, os investidores brasileiros mantinham R$ 8,5 trilhões aplicados em 2025. Desse total, R$ 3,13 trilhões estavam no segmento de varejo de alta renda, enquanto o private banking concentrava R$ 2,63 trilhões.

Os dois grupos registraram crescimento expressivo no ano: 21,2% e 14,9%, respectivamente. Os valores representam recursos investidos, e não a renda ou o patrimônio total das famílias.

Para os bancos, conquistar esse público significa disputar uma relação que vai muito além do cartão de crédito. Clientes de alta renda podem concentrar investimentos, operações de câmbio, seguros, previdência e serviços de planejamento patrimonial em uma mesma instituição.

Nesse contexto, benefícios de viagem, acesso a salas VIP e experiências exclusivas ajudam a diferenciar os produtos e fortalecer o vínculo com o banco.

Com o Altus World Legend, o BB mostra mais uma vez que está disposto a disputar clientes de altíssima renda, um público historicamente concentrado nos grandes bancos privados.

C6 Bank, Itaú e Sisprime já lançaram cartões World Legend; BTG Pactual, PicPay e Sicoob também foram anunciados pela Mastercard como emissores parceiros. Recentemente, o BB apresentou o Visa Infinite Private, ampliando sua presença nesse segmento.

A Mastercard anunciou ainda o World Legend Exclusive, categoria posicionada acima do World Legend e já lançada pelo Itaú.