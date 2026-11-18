Imagem editada com IA Visa deve ter novo degrau acima do Infinite e abaixo do Infinite Private

A Visa anunciará, no início de dezembro, novidades para o segmento de alta renda. A iniciativa retoma uma estratégia antecipada com exclusividade à coluna no fim de agosto pelo presidente da companhia no Brasil, Rodrigo Cury. Na ocasião, o executivo revelou que a empresa trabalhava no desenvolvimento de um novo produto para atender a uma demanda criada pelo avanço da segmentação do mercado de cartões premium, mais especificamente entre os públicos do Visa Infinite e do Visa Infinite Private.

Cury foi questionado sobre a distância entre as duas categorias. Reconheceu que havia uma oportunidade nesse público e afirmou que a companhia já trabalhava em uma novidade. Agora, a Visa convocou uma coletiva de imprensa para apresentar mudanças em sua estratégia de alta renda e ampliar a proposta de valor da plataforma Visa Infinite Series.

A empresa ainda não revelou detalhes. Com base nas declarações de Cury, no entanto, a expectativa é que a iniciativa preencha parte do espaço entre as duas categorias.

Visa Infinite Private foi criado para clientes de altíssima renda

A diferença entre os tipos de cartão ajuda a dimensionar o desafio da bandeira. O Visa Infinite é uma modalidade premium presente em diferentes instituições financeiras há muitos anos e atende a consumidores com perfis econômicos variados. O Visa Infinite Private, por sua vez, foi concebido para um público de patrimônio muito mais elevado, com uma proposta de exclusividade e serviços direcionados a clientes do segmento private.

Apresentado no Brasil no ano passado como Visa Infinite Privilege, o produto passou posteriormente a se chamar Visa Infinite Private, em alinhamento à nomenclatura global da bandeira. A categoria foi desenvolvida para consumidores com patrimônio superior a R$ 30 milhões, gastos mensais acima de R$ 60 mil no cartão e acesso mediante convite.

A proposta se destina a um grupo restrito, cujos critérios de elegibilidade deixam de fora até mesmo clientes com milhões de reais investidos.

Entre os dois perfis existe uma faixa relevante de consumidores de alta renda que busca serviços e benefícios mais sofisticados, mas não reúne os requisitos patrimoniais exigidos para acessar a categoria Private. É nesse espaço que a Visa identifica uma oportunidade de expansão.

“A gente identificou essa oportunidade [de uma nova segmentação] lá atrás, junto com o lançamento do Privilege, que agora é Private. O que acontece é que você não consegue ter tudo ao mesmo tempo”, disse o executivo na oacisão.

Embora continue posicionado como um cartão premium, o Visa Infinite se popularizou significativamente na última década. Algumas instituições passaram a oferecer a categoria mediante investimentos a partir de R$ 5.000, por exemplo, ampliando o acesso aos benefícios da bandeira sem exigir necessariamente um volume elevado de gastos no cartão. Em outros bancos, a concessão do mesmo produto permanece condicionada a critérios mais rigorosos, como renda elevada, limite de crédito expressivo e histórico de despesas compatível com o perfil do cliente.

A consequência é uma categoria que reúne consumidores com capacidades financeiras e expectativas bem distintas. Para a Visa, desenvolver uma oferta intermediária pode representar uma forma de atender a essa diversidade sem diluir a exclusividade associada ao Infinite Private.

Bancos ampliam a segmentação dos cartões de altíssima renda

A disputa por super-ricos também ganhou força entre os emissores. Nos últimos meses, Santander e Banco do Brasil incorporaram o Visa Infinite Private aos seus portfólios, ampliando a presença da categoria no mercado brasileiro. O movimento reforça o interesse das instituições por clientes de patrimônio elevado, que demandam serviços diferenciados, benefícios de viagem e experiências exclusivas.

Ao mesmo tempo, os bancos vêm estruturando seus portfólios com diferentes níveis de cartões premium, de acordo com renda, investimentos e relacionamento com a instituição. Essa segmentação amplia as possibilidades de oferta, mas também impõe um desafio às bandeiras: desenvolver produtos capazes de diferenciar as experiências sem sobrepor categorias já existentes.