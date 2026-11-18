Divulgação/Inter Casos ocorreram nos dias 12 e 13 de novembro





Clientes do Banco Inter relatam cobranças exorbitantes em compras internacionais após o aplicativo registrar o dólar a R$ 59,33, mais de dez vezes a cotação comercial da moeda, no cartão de crédito. As reclamações envolvem transações de diferentes valores e estabelecimentos, incluindo uma assinatura do ChatGPT de US$ 20 que virou uma despesa de mais de R$ 1.000 e uma compra de US$ 517 se converteu em mais de R$ 30 mil.

Os relatos foram publicados nas redes sociais e chamam a atenção pela repetição da mesma taxa de câmbio em operações realizadas na semana passada.

Reprodução/Threads/X Prints das transações mostram dólar a quase R$ 60





Assinatura do ChatGPT vira cobrança de R$ 1.186

O primeiro relato foi publicado por Jordana Casali no Threads. Segundo a cliente, ela procurou o atendimento do banco para entender o lançamento, mas recebeu a orientação de entrar em contato diretamente com o estabelecimento responsável pela cobrança, a OpenAI, já que a transação envolvia a assinatura do ChatGPT.

A situação chamou a atenção de outra usuária da rede social, que falou sobre um problema semelhante.

“Vi algumas pessoas reclamando sobre isso. É do Inter? Pessoal estava entrando em contato com o atendimento e eles estavam ajudando [com] essa cotação”, comentou.

Usuário relata cobrança de R$ 30 mil em compra internacional

No X, um usuário identificado como Antonio também reclamou da cotação irreal aplicada pelo Inter. Uma captura de tela publicada por ele mostra uma compra internacional de US$ 73,93 na GitHub, convertida em R$ 4.386,44. O lançamento aparece com data de 13 de novembro de 2026 e registra a taxa de R$ 59,33.

Ele postou outra transação, realizada no dia anterior, de US$ 517,70 na Spaceship, convertida em R$ 30.716,38.

Nas duas imagens, o aplicativo do Inter informa que a cotação corresponde ao fechamento do mercado de câmbio no dia da transação.

Na mesma publicação, outro usuário compartilhou um print que revelava o mesmo problema e se queixava do atendimento do Inter.

@acgfbr @interbr Tentei contsto via Canal de Atendimento mas ficam jogando de setor, ninguém sabe como resolver... Ta complicado!! https://t.co/BuBxTbElOa — Lucas (@lucas_d99) November 17, 2026





Para efeito de comparação, o dólar comercial fechou em R$ 5,66 em 13 de novembro. Nesse câmbio, uma compra de US$ 73,93 equivaleria a aproximadamente R$ 418,44, antes de eventuais impostos e encargos. Já os US$ 517,70 corresponderiam a cerca de R$ 2.930,18.

A coluna procurou o Inter para obter explicações sobre a cotação de R$ 59,33 e os lançamentos relatados pelos consumidores. Assim que a resposta for enviada, este texto será atualizado.