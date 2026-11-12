Agência Brasil/Divulgação/Montagem feita com IA Itaú, BB e Caixa aparecem logo atrás do Nubank em ranking

Depois de avançarem sobre o mercado dominado pelos grandes bancos, as instituições digitais perderam parte do impulso na disputa pela conta principal dos brasileiros. Os bancos tradicionais voltaram a ganhar espaço e ampliaram a vantagem sobre as fintechs, em um movimento que indica uma mudança no equilíbrio do setor financeiro.

É o que mostra a terceira edição do estudo de principalidade bancária da Okiar Intelligence, realizado com consumidores de todo o país. Na pesquisa mais recente, os bancos tradicionais concentram 54% das contas principais, ante 44% das instituições digitais. Os outros 2% correspondem a corretoras e contas internacionais.

O resultado representa uma recuperação parcial dos chamados bancões. Na primeira edição do levantamento, realizada em janeiro de 2025, eles tinham 58% de principalidade, enquanto os digitais somavam 40%. Em maio de 2026, a diferença havia diminuído para seis pontos percentuais, com 52% e 46%, respectivamente. Agora, a distância voltou a dez pontos.

O movimento chama atenção porque ocorre depois de uma fase em que as fintechs reduziram significativamente a vantagem histórica dos grandes bancos. A expansão dos serviços digitais e a experiência simplificada ajudaram a atrair consumidores, mas a pesquisa sugere que esses atributos, isoladamente, perderam força para garantir a preferência dos clientes.

Nubank continua na liderança, mas Itaú se destaca entre os bancões

Divulgação/Nubank Cerca de 23% dos entrevistados mantêm conta principal no Nubank





No ranking individual, o Nubank mantém a liderança entre as instituições financeiras, com 22,7% dos entrevistados apontando o banco como sua conta principal. O Itaú aparece em segundo lugar, com 13,2%, seguido pelo Banco do Brasil, com 10,9%, e pela Caixa, com 10,4%. Bradesco e Santander completam as seis primeiras posições, com 8,4% e 8%, respectivamente.

O resultado mostra a força dos bancos tradicionais, que ocupam cinco das seis primeiras colocações. Embora o Nubank permaneça isolado na liderança, nenhuma outra instituição individual alcança participação próxima à do banco digital.

O Bradesco é o destaque negativo na comparação histórica. A instituição tinha 12% de principalidade na primeira onda, realizada em janeiro de 2025, caiu para 7,4% em maio de 2026 e chegou a 8,4% na terceira edição, em julho. Apesar da recuperação recente, o banco ainda está 3,6 pontos percentuais abaixo do patamar inicial. A Okiar também observa que o Bradesco vem perdendo espaço para instituições que estão fora do grupo das seis primeiras colocadas.

O cenário mostra que a liderança individual do Nubank convive com a predominância dos bancos tradicionais quando os resultados são analisados em conjunto. A disputa pela conta principal continua aberta, com as instituições digitais mantendo presença relevante, mas sem repetir o avanço observado nas primeiras etapas da transformação do mercado bancário.

Ter uma conta deixou de ser suficiente para conquistar o cliente

A mudança também precisa ser observada à luz do comportamento financeiro dos brasileiros. Segundo dado da Idlewall/Banco Central reproduzido no relatório, cada consumidor possui, em média, quatro contas bancárias. Esse cenário ajuda a explicar por que a abertura de uma conta não garante que a instituição se torne a principal referência financeira do consumidor.

Para medir a principalidade, a Okiar perguntou aos entrevistados em qual banco concentram a maior parte de suas atividades financeiras, considerando transações, pagamentos, contratação de serviços e recebimento de salário. A pergunta procura identificar qual instituição ocupa o papel central na rotina do consumidor, mesmo quando ele mantém relacionamento com vários concorrentes.

Nesse contexto, o Pix continua sendo o principal ponto de contato com os bancos, tanto tradicionais quanto digitais. O levantamento também identificou recuperação no uso de produtos mais antigos, como conta corrente, cartões de débito e crédito e poupança, revertendo parte da queda observada na edição anterior.

Entre os bancos digitais, funcionalidades como caixinhas e Pix no crédito seguem como diferenciais. A pesquisa sugere que os consumidores estão combinando produtos tradicionais com novas ferramentas, em vez de simplesmente substituir um modelo pelo outro.

Bancos precisam entregar mais valor para manter a preferência

Um dos achados mais relevantes do estudo está na avaliação dos atributos que influenciam a escolha da conta principal. A oferta de produtos e o valor percebido pelos consumidores aparecem como os fatores de maior importância, mas também apresentam o pior desempenho entre as dimensões avaliadas pela Okiar.

A constatação aponta uma dificuldade para o setor: os bancos ainda têm espaço para melhorar justamente naquilo que mais pesa na decisão do consumidor. Comunicação e presença de marca ajudam a construir reconhecimento, mas a capacidade de oferecer soluções relevantes tem influência maior na conquista da conta principal.

Na análise sobre como os bancos tradicionais podem conquistar clientes das instituições digitais, o levantamento destaca a importância da simplicidade de uso, da ausência de burocracia, de bons programas de cashback e da conexão emocional. Esses atributos aparecem entre as principais oportunidades de melhoria identificadas pela Okiar para esse grupo de instituições.

A pesquisa foi realizada em três etapas, entre janeiro de 2025 e julho de 2026. A terceira onda ouviu 1.003 consumidores bancarizados, entre 27 de julho e 3 de agosto, por meio de painel online. O estudo considera a população brasileira conectada à internet e informa margem de erro de três pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%.