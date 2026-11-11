Reprodução/imagem editada com IA Compras precisam ser feitas a partir do site ou app da Esfera

O 11/11, data que movimenta o comércio eletrônico com ofertas em diferentes categorias, também abre oportunidades para acumular pontos em programas de fidelidade. Na Esfera, programa de recompensas do Santander, algumas lojas oferecem até 24 pontos por real gast o em campanhas de compras bonificadas. As condições variam conforme o estabelecimento, a categoria de produtos e a participação no Clube Esfera.

Vale lembrar que a Esfera é um programa aberto. Portanto, não é necessário ser cliente do Santander para fazer o cadastro, acumular pontos e trocá-los por recompensas.

Para quem já tem compras planejadas, as promoções podem ajudar a acelerar o acúmulo de pontos. A seguir, veja as principais oportunidades disponíveis nesta quarta-feira (11), começando pelas maiores pontuações.

Concha y Toro chega a 24 pontos por real em produtos selecionados

A Concha y Toro oferece 24 pontos Esfera por real gasto em uma seleção de produtos disponíveis no site da vinícola. A bonificação representa 12 vezes a pontuação habitual, de 2 pontos por real, e coloca a campanha no topo das ofertas reunidas para o 11/11.

A promoção começou em 9 de novembro e segue até o dia 15, às 23h59. A pontuação vale apenas para produtos vendidos e entregues pela própria loja. Os pontos serão creditados em até 45 dias após o recebimento do pedido e terão validade de 24 meses. A compra deve ser iniciada pelo hotsite da Esfera, sem utilização de cupons, gift cards ou vales-compra.

Insider: até 14 pontos por real durante a campanha

A Insider está dando 14 pontos por real para clientes do Clube Esfera e 11 pontos para os demais participantes. A campanha contempla compras no site da marca e segue até 24 de novembro, às 23h59.

Para garantir a bonificação, é necessário acessar a loja pelo hotsite da Esfera e utilizar o cupom ESFERA, disponível na página da promoção. A oferta vale para produtos vendidos e entregues pela própria Insider. O crédito ocorre em até 45 dias após o recebimento do pedido, com validade de 24 meses. Há limite de 200 mil pontos por CPF durante o período promocional, e a campanha não é cumulativa com outros cupons, gift cards ou vales-compra.

Renner tem bonificação para produtos infantis

A Renner oferece 10 pontos por real em uma seleção de produtos infantis. A campanha é mais restrita em relação ao catálogo da varejista, já que a bonificação não contempla todas as categorias disponíveis no site.

A oferta termina em 12 de novembro, às 23h59, e vale para produtos vendidos e entregues pela própria Renner. O crédito será realizado em até 45 dias após o recebimento ou a retirada do pedido, com validade de 24 meses. Compras de cartões-presente e gift cards não participam da promoção, que também não é cumulativa com outros cupons e benefícios.

Aluguel de carros na Decolar rende até 10 pontos por real

A Decolar concede 10 pontos por real para clientes do Clube Esfera que alugarem carros pelo site parceiro. Para os demais participantes, a bonificação é de 8 pontos por real. A promoção começou em 9 de novembro e termina no dia 12, às 23h59.

O CPF do titular da conta Esfera precisa ser informado corretamente durante a finalização da reserva. Os pontos serão creditados em até 30 dias após o retorno da viagem e terão validade de 24 meses. A campanha exige acesso pelo hotsite do programa e não contempla reservas canceladas ou não aprovadas. Outro cuidado é comparar os preços: o regulamento admite possíveis diferenças entre os valores apresentados no hotsite da Esfera e no site oficial da Decolar, associadas ao benefício exclusivo de pontuação.

World Wine triplica a pontuação em rótulos selecionados

A World Wine oferece 10 pontos por real em uma seleção de produtos, cinco vezes a pontuação habitual de 2 pontos por real. A promoção contempla rótulos disponíveis no site parceiro e pode interessar a quem já planejava comprar vinhos durante o período de ofertas.

A campanha vai até 15 de novembro, às 23h59. A bonificação vale apenas para produtos vendidos e entregues pela própria loja. Para participar, é necessário acessar o site pelo hotsite da Esfera, utilizar o mesmo CPF cadastrado no programa e manter a conta ativa. O crédito ocorre em até 45 dias após o recebimento do pedido, e os pontos têm validade de 24 meses. Cupons, gift cards e vales-compra não são cumulativos com a oferta.

Lacoste oferece 10 pontos por real até o fim do dia

Compras realizadas no site da Lacoste rendem 10 pontos por real. A promoção termina nesta quarta-feira (11), às 23h59, e exige atenção ao processo de navegação para que a compra seja reconhecida pela Esfera.

O consumidor precisa iniciar o pedido pelo link disponibilizado no hotsite do programa. Compras feitas diretamente pelo aplicativo da Lacoste não são elegíveis. A orientação é esvaziar o carrinho e começar a navegação novamente pelo link da promoção, sem utilizar cupons. O pagamento também precisa ser aprovado, e pedidos cancelados ou devolvidos não geram pontos. O prazo de crédito varia conforme o processamento da loja.

Adidas considera valor líquido para calcular a recompensa

A Adidas está com uma promoção de 6 pontos por real em compras realizadas pelo site parceiro durante esta quarta-feira (11). A campanha, porém, tem uma particularidade importante: a bonificação é calculada sobre o valor dos produtos sem impostos, e não sobre o total desembolsado pelo consumidor.

Segundo a estimativa informada pela Esfera, os tributos representam, em média, 22% do preço dos produtos. Com esse desconto, o retorno efetivo fica próximo de 4,68 pontos por real pago. A compra deve ser iniciada pelo link da Esfera, já que pedidos feitos pelo aplicativo da Adidas não participam. Também é necessário evitar cupons e utilizar o mesmo CPF cadastrado no programa.

O pagamento precisa ser aprovado, sem cancelamento ou devolução, e o prazo de crédito varia conforme o processamento da loja.

Magalu: bônus de 4 pontos por real

O Magalu está com uma oferta de 4 pontos por real em produtos vendidos e entregues pela própria varejista. Já os pedidos realizados com lojas parceiras do marketplace acumulam apenas 1 ponto por real, diferença que exige atenção na hora de escolher o vendedor.

A campanha vale até 23h59 de 11 de novembro e estabelece limite de 200 mil pontos por CPF. Para garantir a bonificação, o consumidor deve acessar a loja pelo hotsite da Esfera e manter a navegação até concluir o pedido. Os pontos serão creditados em até 45 dias após o recebimento ou a retirada da compra, com validade de 24 meses. A promoção não é cumulativa com outras ofertas, cupons, gift cards ou vales-compra.

Temu dá 3 pontos por real em compras pelo site

Na Temu, é possível juntar 3 pontos por real em compras realizadas pelo site. A campanha começou em 9 de novembro e segue até 13 de novembro, às 23h59.

Para participar, o consumidor precisa acessar a loja pelo link disponibilizado na Esfera. Compras feitas diretamente pelo aplicativo da Temu não são elegíveis. Também é necessário iniciar a navegação com o carrinho vazio, utilizar o mesmo CPF cadastrado no programa e não aplicar cupons. Pedidos cancelados, devolvidos ou trocados não geram pontos. O prazo para o crédito varia conforme o processamento da loja.

Compare os preços antes de aproveitar as compras bonificadas

As ofertas da Esfera podem acelerar o acúmulo de pontos, mas o consumidor precisa avaliar o custo total da compra antes de decidir. Compare o preço anunciado no hotsite do programa com o valor cobrado diretamente pela loja e em outros varejistas. Uma bonificação elevada pode perder atratividade quando o produto custa mais caro no canal parceiro.

As regras de acesso também merecem atenção. Em várias campanhas, é obrigatório entrar na loja pelo link exclusivo da Esfera e concluir a compra na mesma navegação. Algumas ofertas não aceitam pedidos feitos pelo aplicativo do varejista, exigem o uso de um cupom específico ou restringem a pontuação a produtos vendidos e entregues pela própria loja.

Confira ainda se há restrições a cupons, gift cards e vales-compra, além dos prazos para o crédito dos pontos. Cancelamentos, devoluções e pagamentos não aprovados podem invalidar a bonificação. Antes de fechar o pedido, leia o regulamento da campanha e confirme se o preço final compensa a recompensa oferecida.