Reprodução/imagem editada com IA Algumas ofertas da Livelo seguem até sexta-feira (13)

A Livelo realiza nesta quarta-feira (11) a campanha Especial Pink Friday, com descontos no resgate de passagens aéreas, bonificações em compras e condições especiais para contratação ou upgrade do Clube Livelo Premium. As ofertas incluem oportunidades em mais de 90 parceiros, com destaque para a possibilidade de acumular até 40 pontos por dólar no AliExpress e obter descontos em viagens para a Flórida.

Entre os principais benefícios estão a redução de 30% no resgate de passagens para Miami, Orlando e Fort Lauderdale, exclusiva para assinantes do Clube Livelo, e promoções em lojas de moda, beleza, eletrônicos, lazer e mobilidade. A maior parte das condições é válida somente nesta quarta-feira, mas algumas ofertas seguem até sexta-feira (13).

Não é necessário ter vínculo com bancos nem mesmo cartão de crédito para participar da Livelo, acumular pontos, trocá-los por benefícios e aproveitar os descontos. O cadastro é gratuito.

Passagens para a Flórida com 30% off

Assinantes do Clube Livelo podem resgatar passagens aéreas para Miami, Orlando e Fort Lauderdale com 30% de desconto. A condição vale para todos os voos disponíveis no catálogo da plataforma e exige a utilização do cupom FLORIDA30. O benefício contempla resgates feitos integralmente com pontos ou pela combinação de pontos e dinheiro.

A oferta é válida somente nesta quarta-feira (11). Outra oportunidade para quem planeja viajar é a promoção da CVC, que oferece 30% dos pontos de volta em voos contratados pela agência. Nesse caso, há limite de 60 mil pontos de retorno e não existe restrição de data de embarque.

Decolar tem desconto em ingressos da Disney e 8 pontos por dólar

Até sexta-feira (13), a Decolar oferece R$ 700 de desconto na compra de ingressos para os parques temáticos da Disney. Para aproveitar a condição, o pedido precisa ter valor mínimo de R$ 6.200 e utilizar o c upom LIVELO700.

Além do desconto, a promoção garante 8 pontos por dólar gasto (1,43 ponto). A oferta está limitada a 196 cupons, portanto é importante verificar a disponibilidade antes de concluir a compra.

AliExpress chega a 40 pontos por dólar para assinantes

O AliExpress está dando até 40 pontos por dólar gasto para clientes do Clube Livelo. Os demais participantes acumulam 30 pontos por dólar nas compras realizadas durante a campanha. Na cotação atual, isso significa cerca de 7,14 pontos por real e 5,36 pontos, respectivamente.

A bonificação está entre as maiores da Pink Friday e vale para compras feitas pelo link da parceria. A oferta é válida nesta quarta-feira (11), conforme as condições da campanha.

Shopee e Shein oferecem 3 pontos por real

Na Shopee, todos os clientes acumulam 3 pontos por real gasto em compras realizadas no site. A campanha também permite utilizar o cupom L1V3LO1111SHOPB para obter R$ 30 de desconto em pedidos a partir de R$ 100.

A Shein também dá 3 pontos por real, mas a promoção contempla apenas compras internacionais. As duas oportunidades são válidas nesta quarta-feira (11) e exigem acesso às lojas pelos respectivos links da Livelo.

Insider, Mizuno e Olympikus concentram ofertas em moda e esporte

A Insider oferece até 15 pontos por real em produtos selecionados. Nos demais itens, a bonificação é de 1 ponto por real. A oferta exige atenção às condições específicas dos produtos participantes e ao uso do cupom LIVELO.

Na Mizuno e na Olympikus, assinantes do Clube Livelo acumulam 11 pontos por real, enquanto os demais clientes recebem 6 pontos por real. Já na Umbro e na Fila, a recompensa é de 7 pontos por real para assinantes e 6 pontos para os outros participantes. As ofertas exigem o uso do cupom LIVELO, conforme as regras de cada parceiro.

Natura e Avon ampliam pontuação em produtos de beleza

Na categoria de beleza, a Natura permite acumular 14 pontos por real gasto, enquanto a Avon garante 10 pontos por real. As duas campanhas estão disponíveis para todos os clientes, sem exigência de assinatura do Clube Livelo.

As compras precisam ser realizadas pelos links das respectivas parcerias. As ofertas são válidas nesta quarta-feira (11), de acordo com as condições de cada loja.

Beach Park, Rentcars e Unidas

O Beach Park oferece 10 pontos por real gasto em diárias de hotéis e resorts. A condição está disponível para todos os clientes e contempla reservas realizadas pelo canal da parceria com a Livelo.

Para quem procura aluguel de veículos, a Rentcars concede 15 pontos por dólar gasto. Já a Unidas garante 11 pontos por real. As duas oportunidades são válidas nesta quarta-feira (11) e podem interessar a quem pretende planejar uma viagem e aproveitar a compra para aumentar o saldo no programa.

Midea e Acer bonificam compras de eletrônicos

A Midea oferece até 11 pontos por real para assinantes do Clube Livelo e 10 pontos por real para os demais clientes em produtos selecionados. Nos outros itens, a bonificação é de 3 pontos por real para todos os participantes.

Na Acer, os assinantes acumulam 6 pontos por real, enquanto os demais clientes recebem 4 pontos por real. A oferta não contempla garantias estendidas e softwares. As compras devem ser realizadas pelos canais indicados na parceria para que a pontuação seja reconhecida.

Brastemp e Electrolux também participam da Pink Friday

A Brastemp está oferecendo 5 pontos por real em produtos vendidos e entregues pela própria marca. A condição não contempla itens comercializados por lojistas parceiros.

Na Electrolux, a bonificação é de 4 pontos por real em compras de produtos vendidos e entregues pela fabricante. As duas ofertas são válidas nesta quarta-feira (11) e seguem as regras de participação de cada loja.

Clube Livelo: até 108 mil pontos extras na adesão ou upgrade

A campanha também traz condições especiais para quem deseja contratar o Clube Livelo Premium. Novos assinantes e clientes que cancelaram o plano há mais de 12 meses podem receber até 108 mil pontos extras na modalidade anual ou 102 mil pontos na mensal.

Quem já participa do programa também pode aproveitar a promoção para fazer upgrade ao plano Premium, com as mesmas bonificações: até 108 mil pontos extras na assinatura anual e 102 mil na mensal. Em ambas as modalidades, os pontos referentes à assinatura e os extras são creditados mensalmente ao longo de 12 meses. Já os bônus por tempo de permanência são distribuídos a cada três meses.

As condições para adesão e upgrade são válidas até as 23h59 desta quarta-feira (11). Antes de contratar ou mudar de plano, vale conferir o custo total da assinatura e as regras de distribuição dos pontos, já que parte da bonificação não é disponibilizada imediatamente.

Compare os preços e confira as regras antes de comprar

As compras bonificadas podem acelerar o acúmulo de pontos, mas a quantidade anunciada não deve ser o único critério para decidir uma compra. Compare os preços praticados no site da Livelo com os valores cobrados diretamente pelas lojas e por outros varejistas. Uma oferta de muitos pontos pode perder atratividade se o produto estiver mais caro no canal parceiro.



Também é importante observar as condições de participação. Em geral, o consumidor precisa iniciar a navegação pelo link exclusivo da Livelo e concluir o pedido no mesmo acesso. Algumas campanhas exigem cupons específicos, enquanto outras restringem a bonificação a determinados produtos ou categorias. O uso de um caminho diferente, como acessar diretamente o aplicativo da loja, pode impedir o crédito dos pontos.

Antes de finalizar o pedido, consulte o regulamento para verificar prazos de crédito, limites de utilização, produtos elegíveis e restrições a cupons. Cancelamentos e devoluções também podem invalidar a bonificação. O benefício só compensa quando o preço final é competitivo e as condições permitem receber os pontos anunciados.

