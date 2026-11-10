Imagem editada com IA Vorcaro tinha cartões destinados a diferentes públicos no Bradesco

A dívida de mais de R$ 834 mil de Daniel Vorcaro com o Bradesco reúne três cartões de crédito premium, destinados a diferentes segmentos de alta renda. A cobrança foi parar na Justiça. Um detalhe chama a atenção: o cartão responsável pela maior parte do débito é também o que oferece a menor pontuação entre os três — não que o ex-banqueiro dependesse muito de pontos para viver, mas é uma ironia que merece registro.

As faturas do Bradesco Prime Mastercard Black, do Visa Aeternum e do American Express The Centurion Card somavam R$ 834.057,13. O maior valor, de R$ 759.370,26, estava concentrado no Prime Mastercard Black. No Aeternum, a dívida era de R$ 68.254,24, enquanto o Centurion registrava R$ 6.432,63. Com juros, multas e atualização monetária, a cobrança chegou a R$ 887.088,70 em maio de 2026.

Cartões para diferentes públicos

O Bradesco Prime Mastercard Black é um cartão voltado ao público de alta renda, mas com critérios de acesso menos restritivos que os dos outros dois produtos. Clientes com bom relacionamento com o banco e renda mensal superior a R$ 10 mil podem ter acesso, conforme as condições de elegibilidade da instituição.

O Visa Aeternum ocupa uma categoria mais exclusiva. O produto é destinado a clientes com patrimônio investido e limite de crédito superior a R$ 150 mil no Bradesco.

Já o American Express The Centurion Card está no topo da hierarquia de exclusividade. O cartão é oferecido somente por convite a clientes selecionados pela instituição. Ele também é conhecido por não ter um limite de crédito pré-estabelecido.

As diferenças também aparecem na pontuação oferecida atualmente. O Prime Mastercard Black acumula 1,8 ponto por dólar gasto, tanto no Brasil quanto no exterior. O Aeternum oferece 4 pontos por dólar em compras nacionais e 7 em internacionais. No Centurion, são 5 pontos no Brasil e 7 no exterior.

O maior saldo devedor não revela qual cartão era mais usado

O fato de o Prime Mastercard Black concentrar mais de 90% da dívida original não significa que esse tenha sido o cartão mais utilizado por Vorcaro. Os valores das faturas mostram apenas como o saldo devedor estava distribuído no momento em que a inadimplência foi registrada. Não permitem reconstruir o histórico de gastos nem identificar qual produto concentrava a maior parte das compras ao longo do tempo.

Há uma ressalva interessante que ajuda a contextualizar essa comparação. Considerando o padrão de vida atribuído a Vorcaro, seria até compreensível que a pontuação dos cartões e benefícios como acesso a salas VIP não estivessem entre as prioridades dele.

O ex-banqueiro viajava em jatos privados e, segundo informações sobre sua estrutura no Banco Master, contava com um departamento próprio de hospitalidade, responsável por organizar hospedagens em suítes de luxo e aluguéis de propriedades exclusivas.

Nesse contexto, vantagens oferecidas por cartões de crédito que costumam ser relevantes para clientes de alta renda poderiam ter pouca utilidade para alguém com acesso a uma estrutura particular de viagens.