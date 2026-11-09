MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL Benefícios da Latam não compensam a fidelidade dos portadores de cartões co-branded

A área de experiência do cliente da Latam começou a enviar, nos últimos dias, uma pesquisa a pessoas que cancelaram os cartões de crédito co-branded da companhia. O objetivo é entender os motivos que levaram esses consumidores a abandonar os produtos.

O questionário chegou também a este colunista. Já que a empresa quer conhecer as razões dos cancelamentos, há uma oportunidade para explicar o que precisa mudar. Em maio, escrevi aqui que os cartões Latam Pass Itaú precisavam de uma reformulação urgente. Seis meses depois, os problemas continuam evidentes e vão muito além da pontuação oferecida.

Como funcionam os cartões de crédito Latam Pass

Atualmente, os cartões Itaú Latam Pass Visa e Mastercard acumulam de 1,3 a 3,5 milhas por dólar gasto, conforme a categoria e o local da compra. As versões Platinum e Black/Infinite também permitem acumular pontos qualificáveis para avançar nas categorias do programa, com limites anuais de até 5.000 e 9.000 pontos, respectivamente.

Os cartões oferecem ainda trechos de cortesia para solicitar upgrade de cabine. São três na América do Sul e um fora da região nas versões Platinum. No Black e Infinite, a quantidade sobe para seis trechos na região e dois nas demais rotas internacionais. Os cartões superiores também garantem acesso às salas VIP próprias da Latam, com acompanhante, quando o titular viaja pela companhia, além de outros benefícios associados às bandeiras.

Imagem editada com IA Latam Pass Visa Infinite: cartão para público de alta renda não garante exclusividade na companhia





Cartão premium deveria facilitar a viagem, não criar burocracia

Há vantagens, evidentemente. Contudo, o pacote é pouco competitivo quando o consumidor considera o que deixa de lado para concentrar seus gastos em um programa de fidelidade específico. As milhas acumuladas ficam restritas ao Latam Pass, sem a flexibilidade dos pontos bancários, que podem ser transferidos para diferentes companhias, muitas vezes com bônus promocionais.

O cliente aceita ficar vinculado à Latam e abre mão de alternativas de acúmulo em troca de vantagens que deveriam facilitar sua experiência de viagem. A companhia, entretanto, falha em vários aspectos nessa entrega.

O primeiro problema aparece antes mesmo de o passageiro embarcar. O benefício do embarque prioritário não aparece no grupo designado no check-in. A orientação da companhia é que o cliente apresente o cartão físico para ter acesso à fila do grupo 3.

É uma situação constrangedora e incompatível com a proposta de um cartão premium. O consumidor paga, concentra gastos e escolhe permanecer no ecossistema da companhia, mas ainda precisa explicar aos funcionários que tem direito a algo que deveria estar reconhecido no sistema. Em um mercado no qual a tecnologia permite identificar automaticamente status e vantagens vinculadas ao passageiro, esse procedimento beira o ridículo.

Os trechos de cortesia para upgrade também estão longe de garantir uma viagem em cabine superior. Cada vez menos clientes portadores dos cartões e até mesmo quem possui status Elite têm conseguido upgrades na Latam.

Há ainda uma deficiência importante na oferta de benefícios operacionais. Os cartões Latam Pass Itaú não concedem automaticamente uma categoria Elite nem incluem, por si só, franquia adicional de bagagem despachada ou marcação gratuita de assento, por exemplo. O consumidor precisa conquistar sua posição no programa por outros caminhos para acessar vantagens que concorrentes já incorporaram aos seus produtos co-branded.

A Azul, por outro lado, concede automaticamente a categoria Diamante aos titulares dos seus cartões Black e Infinite, além de oferecer embarque prioritário, bagagem gratuita, acesso ao Espaço Azul e vouchers de upgrade.

A Smiles também integra o status Prata aos cartões Visa Infinite, com prioridade nos processos aeroportuários e franquia de bagagem gratuita. São modelos que reconhecem o cliente diretamente no sistema e dispensam a necessidade de comprovar direitos a cada viagem.

Enquanto isso, as companhias americanas avançam

A distância fica ainda mais evidente quando observamos os cartões co-branded das grandes companhias aéreas dos Estados Unidos. Delta e United oferecem benefícios que vão muito além do acúmulo de milhas. Seus produtos ajudam na conquista de status, facilitam upgrades, reduzem custos com bagagem e ampliam as possibilidades de resgate.

O Delta SkyMiles Reserve coloca o titular na lista de upgrades gratuitos mesmo sem status Elite. Já o United Club Visa Infinite oferece duas malas despachadas gratuitas e acesso a condições diferenciadas em emissões com milhas.

A United avançou ainda mais em 2026 ao ampliar descontos em passagens-prêmio e o acesso a assentos Saver Award para titulares de cartões elegíveis. A diferença de estratégia é clara: o cartão participa diretamente da experiência de viagem e da evolução do cliente dentro do programa. É esse nível de integração que falta à Latam, cujos produtos ainda dependem excessivamente do acúmulo de milhas e de benefícios sujeitos à disponibilidade e a procedimentos adicionais.

A missão da Latam em seus cartões co-branded

Reprodução Pesquisa da Latam é um bom começo para corrigir distorções





A Latam tem escala, presença internacional e uma base de clientes suficientemente grande para desenvolver produtos muito mais competitivos. Poderia oferecer status automático, bagagem gratuita, prioridade integrada ao bilhete, melhores condições de resgate e vantagens concretas para acompanhantes.

São benefícios que ajudariam a justificar a fidelidade exigida pela companhia e dariam aos cartões uma função mais relevante na experiência do passageiro.

A pesquisa enviada aos clientes que cancelaram os cartões pode ser um primeiro passo para reconhecer que há um problema. Porém, ouvir quem foi embora só terá valor se a companhia estiver disposta a mudar.

A Latam já conhece parte das razões que levam seus clientes a procurar alternativas: seus cartões oferecem pouco em troca de uma fidelidade que exige muito. A reformulação precisa atacar essas deficiências, em vez de apenas reajustar a pontuação ou acrescentar benefícios periféricos.

