Divulgação/Itaú Cartão é faz parte do novo segmento criado pela Mastercard

O Itaú anunciou nesta sexta-feira (6) o World Legend Exclusive Mastercard, cartão de crédito voltado a clientes de altíssima renda com anuidade de R$ 12 mil. O produto chega ao mercado com pontuação de 5,5 pontos por dólar gasto em compras nacionais e 8 pontos por dólar nas internacionais. Entre os principais atrativos está o Air Companion, benefício que permite ao titular obter uma passagem adicional em determinadas condições na compra de bilhetes internacionais.



O lançamento amplia a oferta de produtos do Itaú Private Bank, voltado a clientes com patrimônio acima de R$ 10 milhões, e adiciona mais um degrau à estrutura de cartões premium do banco. Depois de ampliar a disponibilidade do Personnalité World Legend para um público mais abrangente, o Itaú apresenta uma categoria ainda mais exclusiva para clientes do Private.

A movimentação levanta uma questão: o que justifica criar um cartão acima do topo poucos meses depois do lançamento do World Legend?



O principal diferencial anunciado é o Air Companion. Na compra de uma passagem internacional de ida e volta em classe executiva, o titular poderá receber outro bilhete nas mesmas condições ou duas passagens em classe econômica. O benefício poderá ser utilizado uma vez a cada 12 meses, mediante solicitação ao Concierge World Legend com pelo menos 60 dias de antecedência.

A vantagem contempla voos de companhias como Latam, American Airlines, TAP, Air France e ITA Airways, mas está restrita a destinos e condições específicas. Entre as rotas divulgadas estão Miami, Nova York, Lisboa, Madri, Paris, Roma, Amsterdã e Bruxelas. É um benefício potencialmente valioso, sobretudo para quem costuma viajar em classe executiva. Sua atratividade, porém, dependerá da disponibilidade e das regras de emissão, detalhes que ainda precisam ser esclarecidos pelo banco.

O cartão também oferece acesso gratuito e ilimitado a mais de 1.600 salas VIP, com direito a até 20 acompanhantes por ano. O pacote inclui ainda o lounge Taste of Priceless, no aeroporto de Guarulhos, e acesso a Fast Tracks da Mastercard em aeroportos selecionados de Madri, Barcelona, Istambul e Atenas. Clientes Itaú Private também podem utilizar o espaço Pedra Preta, em Guarulhos.

Divulgação/Mastercard Clientes têm acesso ao lounge Taste of Priceless em Guarulhos





Na área de viagens, o banco destaca seguro com cobertura de até US$ 1 milhão para despesas médicas internacionais, mas que é a mesma do World Legend. Portanto, nada de novidade aqui.

A parceria com hotéis Fasano prevê terceira diária cortesia em estabelecimentos selecionados no Brasil e no exterior, além de vantagens como café da manhã, possibilidade de upgrade e horários diferenciados de entrada e saída, conforme disponibilidade. O pacote inclui ainda benefícios em restaurantes selecionados, como desconto de 15%, isenção de taxa de rolha e couvert cortesia. O cartão também dá acesso a experiências da Mastercard Collection, que reúne parcerias com restaurantes, hotéis e marcas do segmento de luxo. Da mesma forma que o seguro, tudo isso já estava disponível no World Legend lançado em maio.

Trata-se de um pacote de benefícios interessante, mas o fato de ter sido reembalado diminui o prestígio de um lançamento voltado a quem possui patrimônio multimilionário e acesso a serviços de alto padrão.

Desconto de 15% em restaurantes, isenção de rolha e couvert gratuito são cortesias bem-vindas, mas dificilmente fazem os olhos de um cliente desse perfil brilharem. A lista é extensa, mas a exclusividade anunciada nem sempre se traduz em vantagens difíceis de encontrar em outros lugares.



Santander oferece mais pontos por uma anuidade menor

A comparação com o Santander Visa Infinite Private também expõe uma fragilidade do novo cartão do Itaú. O concorrente acumula 6 pontos Esfera por dólar em compras nacionais e 8 pontos nas internacionais. O World Legend Exclusive oferece 5,5 pontos no Brasil e a mesma pontuação no exterior.

A diferença também aparece na anuidade. O Santander cobra R$ 10 mil por ano, R$ 2.000 a menos que o novo cartão do Itaú. O concorrente anunciou ainda uma bonificação de 300 mil pontos na oferta de lançamento.

A pontuação de 5,5 pontos por dólar nas compras nacionais é particularmente frustrante para um produto que se propõe a ser topo de linha em um segmento cada vez mais exigente.

O Itaú poderia ter aproveitado o lançamento para estabelecer uma nova referência no mercado brasileiro de cartões premium. Em vez disso, ficou abaixo de um concorrente mais barato justamente em um dos atributos mais valorizados por quem utiliza o cartão para acumular pontos.

O Air Companion pode compensar essa diferença para determinados clientes, especialmente aqueles que viajam com frequência em classe executiva. Mas um benefício de utilização anual, sujeito a antecedência e disponibilidade, não resolve sozinho a desvantagem na pontuação cotidiana.

Inflação de categorias premium

O lançamento do World Legend Exclusive também merece ser observado dentro da estratégia mais ampla do Itaú. O banco passou a oferecer o Personnalité World Legend a um público mais abrangente, enquanto mantém o cartão do Private em um segmento restrito a clientes com patrimônio superior a R$ 10 milhões. Agora, cria uma versão Exclusive acima dele.

A segmentação pode ser útil para um banco que atende a clientes com patrimônios e necessidades diferentes. O problema começa quando cada nova categoria reproduz boa parte dos benefícios da anterior e acrescenta algumas vantagens para justificar sua posição superior.

Salas VIP, seguro-viagem e benefícios em hotéis já fazem parte do repertório dos cartões premium. Mudar o nome, acrescentar parceiros e ampliar a lista de cortesias não representa necessariamente uma evolução do produto.

Há ainda outra questão: boa parte do pacote anunciado pelo Itaú está associada à Mastercard Collection. Por mais relevantes que sejam as vantagens oferecidas pela bandeira, elas não constituem um diferencial próprio do banco. Outro emissor que venha a oferecer um cartão da mesma categoria e tenha acesso a esse ecossistema poderá disponibilizar benefícios semelhantes. O que, afinal, o Itaú está oferecendo por conta própria ao cliente super-rico?

O banco poderia olhar com mais atenção para o que os emissores de cartões de altíssima renda oferecem em outros mercados. Nos Estados Unidos, o American Express Centurion reúne vantagens como reconhecimento de status em redes hoteleiras e locadoras, além de serviços de recepção e assistência personalizada em aeroportos. O Chase Sapphire Reserve, por sua vez, oferece status Platinum no IHG One Rewards. São benefícios que ampliam o acesso a serviços e poupam tempo do cliente.

É esse tipo de entrega que faria diferença em um cartão dessa categoria. O Itaú poderia negociar status match em programas de companhias aéreas e redes hoteleiras, oferecer transfers para aeroportos com poucas restrições de utilização e incluir serviços de recepção personalizada, com assistência em conexões e embarques. Um concierge com autonomia para resolver problemas de viagem e reorganizar itinerários diante de imprevistos também teria valor concreto.

O banco tem porte, relacionamento e poder de negociação para desenvolver um cartão capaz de disputar efetivamente o posto de melhor do Brasil. O World Legend Exclusive chega perto em alguns aspectos, mas bateu na trave.

A pontuação nacional de 5,5 pontos por dólar resume outra oportunidade perdida. O Itaú poderia ter estabelecido uma nova referência no mercado brasileiro, mas ficou abaixo dos 6 pontos oferecidos pelo Santander, que cobra menos e mantém a mesma pontuação internacional.



Não se trata mais de quantas categorias premium um banco consegue criar. O cliente precisa encontrar vantagens que não conseguiria facilmente em um cartão imediatamente inferior ou em outros produtos disponíveis no mercado. O Itaú tinha estrutura e poder de negociação para lançar um cartão realmente diferenciado. Preferiu acrescentar mais um degrau à escada da exclusividade, sem entregar uma evolução proporcional.