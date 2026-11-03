Imagem gerada por IA Ofertas nas plataformas de fidelidade devem ser comparadas a outros sites

A Black Friday de 2026 começou a movimentar os programas de fidelidade bem antes da última sexta-feira de novembro. Livelo e Esfera anteciparam as campanhas com oportunidades para acumular pontos em compras, transferir saldos para companhias aéreas com bônus e trocar pontos por produtos e serviços.

As iniciativas ampliam as possibilidades para quem pretende aproveitar o período para reforçar o saldo de pontos ou antecipar compras de fim de ano. Entretanto, as ofertas exigem atenção: a quantidade de pontos prometida não representa, necessariamente, economia. É preciso comparar preços, verificar as condições de cada promoção e avaliar quanto vale o ponto em cada operação.



Compras bonificadas

Uma das estratégias mais interessantes durante as campanhas é aproveitar as compras bonificadas nos shoppings próprios dos programas e por meio de parceiros. Nesse modelo, o consumidor recebe um acréscimo de pontos por real gasto, além dos benefícios que eventualmente já teria com o cartão de crédito utilizado no pagamento.

Na campanha Pink Friday, a Livelo anunciou ofertas em diferentes varejistas. Entre elas, estão a Midea, com 3 pontos por real gasto em eletrodomésticos e aparelhos de ar-condicionado até 9 de novembro; a Fast Shop, também com 3 pontos por real em produtos vendidos e entregues pela própria rede, mediante uso do cupom LIVELO, até 5 de novembro; e a Morana, que oferece 12 pontos por real para assinantes do Clube Livelo e 5 pontos por real para os demais clientes, em ação válida somente nesta terça-feira.

Para aproveitar esse tipo de promoção, é importante acessar a loja pelo link indicado no site ou aplicativo do programa e observar as regras de cada parceiro. O uso de cupons específicos, a seleção de produtos elegíveis e as condições de pagamento podem interferir na concessão dos pontos.

A compra bonificada tende a ser mais interessante quando o consumidor já pretendia adquirir aquele produto. Nesse caso, os pontos extras podem representar um benefício adicional, desde que o preço cobrado pelo varejista seja competitivo. Comprar algo desnecessário apenas para acumular pontos, por outro lado, compromete a economia que a promoção promete oferecer.

Livelo oferece até 130% de bônus na transferência para a Azul

Outra frente da campanha envolve a transferência de pontos para programas de companhias aéreas. Até 6 de novembro, a Livelo oferece bônus de até 130% nas transferências para o Azul Fidelidade.

O percentual varia conforme o relacionamento do cliente com os clubes dos dois programas. Clientes sem assinatura recebem 60% de bônus. Para quem assina o Clube Livelo ou o Clube Azul, o adicional chega a 90%. A adesão aos dois clubes garante 100%, enquanto o tempo de permanência no Clube Azul pode elevar o percentual: são 105% para assinantes entre seis e 12 meses, 110% entre 13 e 35 meses, 120% entre 36 e 59 meses e 130% para quem está no clube há mais de 60 meses.

Portanto, o percentual máximo anunciado não está disponível para todos os participantes. Antes de transferir, o consumidor deve conferir em qual faixa se enquadra e avaliar se o saldo será utilizado dentro do prazo de validade.

Os pontos bônus têm validade de seis meses, limite de 300 mil por CPF e previsão de crédito em até 15 dias úteis após o encerramento da campanha.

A transferência bonificada pode ser vantajosa para quem já tem uma viagem planejada ou encontrou uma oportunidade concreta de resgate. Sem um objetivo definido, porém, o consumidor corre o risco de concentrar pontos em um programa sem conseguir utilizá-los a tempo.

Comprar pontos com desconto exige fazer as contas

A Livelo também anunciou descontos na compra de pontos até 6 de novembro. Os abatimentos variam de 55% a 56%, conforme a categoria do Clube Livelo, com mais 3% de desconto para pagamentos via Pix.

O percentual de desconto, isoladamente, não permite concluir que a compra vale a pena. O consumidor precisa calcular o custo final de cada mil pontos e comparar esse valor com o preço pelo qual conseguiria adquirir pontos em outras oportunidades. Também deve considerar a possibilidade de não conseguir utilizá-los antes do vencimento.

Outra oferta anunciada é a concessão de 105 mil pontos bônus para novos assinantes do Clube Livelo Premium no plano anual. A condição é válida em 3 de novembro e contempla também antigos participantes que tenham cancelado a assinatura há mais de sete dias. É importante observar que os pontos não são creditados integralmente no momento da adesão: a distribuição ocorre ao longo dos 12 meses do plano, enquanto os bônus de fidelidade são disponibilizados a cada três meses.

Esfera aposta no Santander Shopping para movimentar as compras

No Santander, a campanha Blackíssima 2026 começa nesta terça-feira e terá ofertas ao longo de todo o mês de novembro no Santander Shopping, ambiente de compras disponível no aplicativo do banco. A iniciativa reúne produtos de tecnologia, eletrodomésticos e itens para casa, com condições como frete grátis e parcelamento em até 21 vezes sem juros.

Os clientes também poderão utilizar pontos acumulados na Esfera para reduzir o valor das compras e pagar a diferença em dinheiro. Participantes do Santander Rewards terão descontos adicionais em produtos selecionados, enquanto clientes elegíveis que ainda não fazem parte do programa poderão aderir pelos canais digitais do banco.

A campanha será dividida em etapas. A abertura terá foco em produtos para casa e tecnologia, seguida pela Black Week, pela Black Friday, em 27 de novembro, e pela Cyber Monday, em 30 de novembro.

Os dados da edição anterior ajudam a dimensionar o interesse dos clientes por esse tipo de resgate. Durante a Black Friday de 2025, a Esfera registrou 4,08 bilhões de pontos utilizados em trocas por produtos, viagens e serviços. Do total de itens resgatados no Santander Shopping, 91,9% combinaram pontos e dinheiro. A média diária de resgates de produtos e serviços cresceu 45% em relação à média de novembro, enquanto os resgates diários de celulares e smartphones mais que dobraram.

Esses números mostram a adesão dos consumidores às modalidades de resgate, mas não comprovam, por si só, que as ofertas de 2026 sejam vantajosas. Para avaliar a competitividade da campanha, é necessário comparar o preço dos produtos no Santander Shopping com os valores praticados por outros varejistas.

A Esfera também está oferecendo pontuação adicional em alguns parceiros. Até quarta-feira (4), na Natura, clientes Clube Esfera levam 10 pontos por real gasto, enquanto quem não não é assinante ganha 5 pontos. Na Emma Colchões, é possível juntar 5 pontos por real.



Resgatar produtos ou guardar pontos para viajar?

A possibilidade de utilizar pontos para reduzir o preço de produtos pode ser conveniente, sobretudo quando a oferta apresenta um desconto relevante e o consumidor já planejava fazer aquela compra. Mas é importante comparar essa alternativa com outros usos do saldo acumulado.

Na maioria dos casos, a conversão de pontos em produtos nos shoppings dos programas oferece um retorno inferior ao potencial de resgates de passagens aéreas e hospedagens, por exemplo. Isso não significa que trocar pontos por mercadorias seja sempre uma escolha ruim. O resultado depende do preço do produto, da quantidade de pontos exigida e do valor que o consumidor conseguiria obter em outras modalidades de resgate.

A recomendação é fazer a conta antes de concluir a operação. Dividir o valor em reais do produto pela quantidade de pontos exigida permite estimar quanto cada mil pontos está rendendo. Esse resultado pode ser comparado com outras oportunidades disponíveis nos programas de fidelidade.

As campanhas de Livelo e Esfera ampliam as alternativas para quem deseja acumular ou utilizar pontos durante a Black Friday. O benefício, porém, não está no volume de pontos anunciado, mas na capacidade de transformar esse saldo em uma vantagem concreta. Comparar preços, ler as regras e considerar o custo de oportunidade continua sendo essencial para não confundir promoção com economia.

