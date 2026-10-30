Valter Campanato/Agência Brasil Dólar passou a semana cotado na faixa de R$ 5,40



A alta do dólar nesta semana acendeu um sinal amarelo para quem pretende viajar ao exterior ou manter uma reserva em moeda estrangeira. Nesse cenário, as contas globais surgem como alternativa para comprar dólares por meio de aplicativos, com cotações que podem ser mais competitivas do que as oferecidas por instituições financeiras tradicionais e casas de câmbio.

Em uma consulta realizada nesta sexta-feira (30), três plataformas apresentaram valores interessantes: Revolut, ARQ e AstroPay. A primeira oferecia o dólar a R$ 5,4011, enquanto a cotação informada pela AstroPay era de R$ 5,4277 e a da ARQ, de R$ 5,4655.

Os valores servem como referência para o momento da consulta e podem mudar ao longo do dia. Também é importante observar que as três plataformas possuem estruturas diferentes de cobrança. Por isso, a cotação anunciada não deve ser o único critério de escolha.



Revolut

A Revolut se destaca pela política de IOF zero e spread zerado dentro de uma franquia mensal que varia conforme o plano contratado. Na consulta realizada nesta sexta-feira, o dólar estava cotado a R$ 5,4011.

A isenção do imposto vale para todos os planos e não tem limite de valor. Já a ausência de spread depende da categoria do cliente: o plano Standard oferece franquia de R$ 1 mil por mês, o Plus chega a R$ 2 mil, o Premium a R$ 4 mil, o Metal a R$ 10 mil e o Ultra a R$ 20 mil.

Depois de ultrapassar o limite mensal, a conversão de reais para moedas estrangeiras fica sujeita a uma tarifa de 1,4%. Por isso, o consumidor precisa considerar também o volume que pretende comprar e o custo de eventual assinatura antes de escolher um plano. Para quem utiliza a conta com frequência, os planos superiores podem oferecer economia relevante, desde que o benefício cambial compense a mensalidade.

AstroPay

A AstroPay também apareceu entre as opções com cotação competitiva, oferecendo o dólar a R$ 5,4277 na consulta realizada nesta sexta-feira.

A plataforma informa que trabalha com spread cambial de 1,5% na conversão de reais para moedas estrangeiras. A empresa também afirma absorver o IOF nessa operação, de modo que o cliente não tenha cobrança direta do imposto ao adicionar reais e converter o saldo em dólares.

É importante separar o custo de compra da moeda das tarifas cobradas posteriormente. Desde setembro de 2026, a AstroPay também aplica uma tarifa de 2,5% sobre compras internacionais realizadas com o cartão por clientes brasileiros. Essa cobrança não compõe a cotação de aquisição dos dólares, mas afeta o custo de utilização da conta no exterior. Assim, uma cotação competitiva na compra não significa necessariamente o menor custo para quem pretende usar o cartão durante uma viagem.

ARQ

A terceira alternativa é a ARQ, antiga DolarApp, que trabalha com dólares digitais lastreados na moeda americana. Na consulta desta sexta-feira, a cotação apresentada no site da empresa era de R$ 5,4655.

A plataforma informa que a conversão de reais para dólares digitais tem custo efetivo de 0,5%, incluindo as despesas da operação. O saldo é mantido em ativos digitais, e não em dólares depositados em uma conta bancária convencional. A empresa utiliza o USDs, ativo digital emitido pela Bridge e lastreado em reservas de dinheiro e títulos de curto prazo do Tesouro americano.

Essa diferença merece atenção. Embora os dólares digitais acompanhem a paridade com a moeda americana, sua estrutura envolve ativos virtuais e uma modalidade de custódia diferente daquela de uma conta global tradicional. O consumidor deve considerar também os riscos e as condições de funcionamento desse modelo antes de escolher onde manter suas reservas.

Cotação mais baixa exige atenção aos custos

A comparação mostra que a Revolut apresenta o menor valor por dólar entre as três plataformas consultadas. Mas o consumidor precisa observar os limites de isenção, as tarifas de cada serviço e a natureza do saldo mantido na conta.

Na hora de comprar moeda estrangeira, o indicador mais útil é o Valor Efetivo Total (VET), que reúne a taxa de câmbio, os tributos e as tarifas incidentes sobre a operação. Uma cotação aparentemente mais baixa pode deixar de ser vantajosa quando outros custos entram na conta.

Para quem pretende viajar ou formar uma reserva em dólares, vale comparar o valor final que será creditado na conta, e não apenas a cotação anunciada. Também é importante considerar as tarifas cobradas quando a moeda for utilizada em compras, saques ou transferências internacionais.