Joédson Alves/Agência Brasil - 25.04.2025 É necessário ter cadastro ativo no Latam Pass antes de transferir os pontos Livelo

Quem quiser enviar pontos da Livelo para o Latam Pass tem até as 23h59 (horário de Brasília) de sexta-feira (23) para ganhar 25% de milhas extras na transferência. A promoção prevê um bônus adicional de 1.000 milhas para os clientes que transferirem pela primeira vez para o programa de fidelidade da companhia aérea.



Para aproveitar a oferta, é necessário estar cadastrado no Latam Pass antes de solicitar a transferência pelo app ou site da Livelo. A campanha estabelece um limite de bonificação de até 300 mil milhas por CPF, e as milhas extras serão creditadas em até 30 dias após o encerramento da promoção, com validade de 36 meses.



A transferência segue a paridade habitual entre os programas: cada ponto Livelo equivale a uma milha Latam Pass. Com o bônus de 25%, porém, o saldo recebido aumenta. Quem transferir 20 mil pontos, por exemplo, receberá 25 mil milhas. Se essa for a primeira transferência do participante e ele cumprir as condições para receber o bônus adicional, o total chegará a 26 mil milhas.

Como funciona a promoção da Livelo para o Latam Pass

A campanha permite transferir pontos acumulados na Livelo para o programa de fidelidade da Latam com uma bonificação de 25%. Para participar, é necessário cumprir as seguintes condições:

Prazo: até as 23h59 de 23 de outubro de 2026.



Bônus: 25% de milhas extras sobre os pontos transferidos.



Bônus adicional: 1.000 milhas para quem realizar a primeira transferência, conforme as regras da campanha.



Limite: até 300 mil milhas de bonificação por CPF, conforme o regulamento da oferta.



Crédito das milhas extras: em até 30 dias após o encerramento da campanha.



Validade das milhas extras: 36 meses a partir do crédito.



A transferência exige um mínimo de 12 mil pontos Livelo, em múltiplos de mil, pelas condições regulares do programa. O titular também precisa ter cadastro ativo no Latam Pass, com o mesmo CPF utilizado na Livelo.

Vale a pena aproveitar os 25% de bônus da Livelo?



A transferência bonificada é uma boa oportunidade para quem precisa completar o saldo do Latam Pass para viajar nos próximos meses ou tem pontos Livelo prestes a expirar.

É preciso se atentar que o teto das promoções de bônus para o Latam Pass tem caído neste ano, em comparação com 2024 e 2025. Dessa forma, 25% começa a ser um patamar aceitável.

Para quem está perto de perder pontos na Livelo, a transferência também permite aproveitar o prazo de validade de 36 meses informado para as milhas promocionais. É uma alternativa interessante para preservar o valor de pontos que seriam perdidos em breve, desde que o participante tenha planos de utilizar o saldo e confira as regras aplicáveis à bonificação.



Já quem não tem pressa pode esperar uma campanha mais generosa. A diferença entre bônus de 25% e 35%, por exemplo, representa 1.000 milhas extras a cada 10 mil pontos transferidos. A espera, porém, envolve um risco, pois não há garantia de que uma oferta superior aparecerá em breve, nem de que estará disponível quando o consumidor precisar emitir uma passagem.