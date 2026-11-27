Acervo Pessoal / Divulgação Renner aposta no aproveitamento de materiais

A Renner está ampliando o uso de matérias-primas recicladas em suas coleções de roupas. A novidade é a utilização de poliéster obtido de garrafas PET descartadas na fabricação de bojos para peças de lingerie, esporte e moda praia. Atualmente, todos os bojos dessas linhas produzidos no Brasil já incorporam o material reciclado.

Isso não significa, porém, que sejam feitos integralmente de plástico reaproveitado: o poliéster reciclado representa 20% da composição da espuma utilizada na fabricação. A substituição parcial da matéria-prima convencional permite reduzir a dependência de insumos derivados do petróleo e dar uma nova utilização a resíduos plásticos.

O processo começa com a coleta das garrafas PET, que passam por limpeza, trituração e purificação. Depois, o plástico é transformado em grânulos de poliéster reciclado, utilizados na produção da espuma que dá forma aos bojos.

A iniciativa faz parte da estratégia de sustentabilidade da varejista. Atualmente, cerca de 80% das roupas comercializadas pela marca possuem algum atributo de sustentabilidade, segundo critérios adotados pela própria companhia. A meta é alcançar 100% até 2030.

Impacto da moda

A mudança ocorre em um setor que está entre os de maior impacto ambiental do mundo. A indústria da moda consome grandes volumes de água, energia e matérias-primas, além de gerar resíduos e emissões de gases de efeito estufa. A incorporação de materiais reciclados é uma das alternativas para diminuir esses impactos, embora não resolva, isoladamente, os problemas ambientais associados à produção e ao consumo de roupas.

Leia também: COP31: países se unem para tirar compromissos climáticos do papel



A Renner informou que também está ampliando seu programa de logística reversa, o EcoEstilo, que recebe roupas e embalagens de cosméticos em pontos de coleta nas lojas. Agora, os consumidores poderão descartar bojos usados nesses locais.

Em 2025, o programa recolheu 19,6 toneladas de roupas e 48,7 toneladas de embalagens de beleza e perfumaria.

Para a indústria da moda, o desafio vai além da substituição de matérias-primas. Envolve reduzir o desperdício, prolongar a vida útil das peças e desenvolver processos que permitam reaproveitar os materiais após o descarte.