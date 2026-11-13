COP31 COP31 está focada na implementação de medidas

A COP31, realizada em Antália, na Turquia, está focada em ações práticas.

Nesta sexta-feira (13), Brasil, Turquia e Austrália anunciaram a criação da estrutura de funcionamento do Acelerador Global de Implementação, uma iniciativa destinada a ampliar a escala de soluções para enfrentar as mudanças climáticas.

O mecanismo foi proposto há um ano, durante a COP30, em Belém, como parte da decisão conhecida como Mutirão Global. Agora, ganha uma estrutura de governança e um modelo de atuação que começará a funcionar em 2027.

A proposta responde a um dos principais desafios das negociações climáticas: transformar metas e compromissos internacionais em projetos capazes de produzir resultados mensuráveis.

Afinal, estabelecer objetivos de redução de emissões é apenas parte do trabalho. A outra, mais complexa, envolve mobilizar recursos, desenvolver tecnologias e criar condições para que as soluções sejam adotadas em larga escala.

O Acelerador terá uma estratégia específica. A cada ano, serão selecionadas duas soluções de alto impacto climático, que receberão apoio para ampliar sua implementação. A ideia é reunir governos, empresas, financiadores e organizações da sociedade civil em torno de iniciativas com potencial de transformar setores inteiros da economia.

Leia também: Noruega anuncia doação de R$ 350 milhões ao Brasil na COP31



A escolha será feita por um Comitê Diretor, com base nas recomendações de um grupo independente de especialistas. O critério central será a capacidade de cada solução de provocar mudanças que se sustentem e ganhem velocidade à medida que mais países, empresas e instituições passem a adotá-las.

Na prática, isso significa identificar alternativas que possam deixar de ser experiências isoladas e se tornar soluções amplamente utilizadas. O objetivo é acelerar a redução das emissões de gases de efeito estufa, fortalecer a capacidade de adaptação dos países e contribuir para manter ao alcance a meta de limitar o aquecimento global a 1,5°C.

O papel do Brasil

O Brasil terá participação direta nas decisões, ao lado da Turquia, da Austrália e da Etiópia, que sediará a COP32. Também integram a estrutura representantes de instituições multilaterais de desenvolvimento e do Fundo Verde para o Clima.

A iniciativa contará ainda com uma rede internacional de parceiros capazes de oferecer financiamento, apoio técnico, articulação com empresas e condições para executar projetos em cerca de 170 países. Uma cúpula anual deverá reunir os participantes para impulsionar as soluções escolhidas.

O envolvimento do setor privado é um dos pontos centrais do mecanismo. Sem investimentos, capacidade industrial e participação das empresas, dificilmente as metas climáticas avançarão na velocidade necessária. A proposta do Acelerador é justamente aproximar as decisões diplomáticas das condições econômicas e financeiras exigidas para colocá-las em prática.

A COP31 coloca, assim, a implementação no centro da agenda climática. Depois de anos de compromissos, metas e negociações, cresce a cobrança por resultados concretos. O desafio agora será demonstrar que a cooperação entre países, instituições financeiras e empresas pode acelerar mudanças reais na economia.