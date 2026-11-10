Imagem gerada por IA Noruega anuncia aporte ao Fundo Amazônia













Dados recentes INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) apontam que o desmatamento na Amazônia despencou no último ano.

E esses dados já estão se convertendo em investimentos: a Noruega anunciou nesta segunda-feira (9), durante a abertura da COP31, na Turquia, uma nova doação de R$ 350 milhões ao Fundo Amazônia. O aporte, equivalente a 600 milhões de coroas norueguesas, é um reconhecimento aos resultados brasileiros no combate ao desmatamento e deverá ser transferido até o fim deste ano.

Com o novo repasse, o Fundo Amazônia chegará a R$ 5,64 bilhões em doações acumuladas. Desse total, R$ 4,1 bilhões terão sido destinados pela Noruega, principal financiadora do mecanismo.

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Como já antecipou esta coluna, o anúncio ocorre após uma redução expressiva na perda de cobertura florestal graças às políticas públicas do governo federal. Entre agosto de 2025 e julho de 2026, o desmatamento caiu 41,8%, resultado que representa uma redução estimada entre 100 milhões e 140 milhões de toneladas nas emissões de CO₂.

Desde 2023, a queda acumulada chega a aproximadamente 71%, com cerca de 1,2 bilhão de toneladas de CO₂ equivalente em emissões evitadas, segundo os dados divulgados pelo BNDES.

Fundo Amazônia

Criado para financiar ações de conservação, monitoramento e uso sustentável da floresta, o Fundo Amazônia é administrado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), sob coordenação do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima.

Para o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, a nova contribuição demonstra a confiança internacional na política ambiental brasileira e permitirá ampliar as iniciativas financiadas pelo fundo.

O anúncio também reforça a importância econômica dos resultados ambientais. Ao associar o financiamento à redução do desmatamento, a parceria com a Noruega mostra como avanços concretos na preservação da floresta podem atrair recursos internacionais.

Em um momento em que a COP31 discute a implementação dos compromissos climáticos, o novo aporte representa um exemplo de financiamento internacional vinculado a resultados mensuráveis.