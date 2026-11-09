Imagem gerada por IA Financiamento e implementação serão os focos da COP31









A Presidência brasileira da COP30 apresentou neste domingo (8) um plano para mobilizar pelo menos US$ 1,3 trilhão por ano (cerca de R$ 7,1 trilhões) até 2035 para financiar o combate às mudanças climáticas nos países em desenvolvimento.

O documento foi divulgado em Antália, na Turquia, um dia antes do início da COP31, e marca o encerramento da presidência brasileira da conferência do clima da ONU.

O relatório, chamado "Implementação do Mapa do Caminho de Baku a Belém rumo a US$ 1,3 trilhão", detalha como governos, bancos e investidores poderão reunir os recursos necessários para reduzir emissões de gases de efeito estufa, acelerar a transição energética e financiar medidas de adaptação aos eventos climáticos extremos.

A proposta parte de um problema concreto: mantido o ritmo atual, o financiamento climático internacional deverá alcançar apenas cerca de US$ 460 bilhões anuais em 2035, muito abaixo do necessário. Para reduzir essa diferença, o Brasil apresenta seis possíveis fontes de recursos, que, combinadas, poderiam mobilizar entre US$ 1,27 trilhão e US$ 1,41 trilhão por ano.

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Entre as alternativas estão a ampliação de recursos públicos dos países desenvolvidos, empréstimos com juros reduzidos, investimentos privados, cooperação financeira entre países em desenvolvimento e mecanismos internacionais de crédito. O documento também considera a criação de tributos sobre grandes fortunas, transações financeiras, aviação e combustíveis fósseis, além da expansão dos mercados de carbono.

O papel do setor privado

O setor privado terá um papel importante nessa conta. Segundo as projeções apresentadas, os investimentos privados destinados a projetos climáticos nos países em desenvolvimento precisariam passar dos atuais US$ 94 bilhões para até US$ 882 bilhões anuais. Para atrair esse capital, seriam necessárias garantias públicas, seguros e mecanismos capazes de reduzir os riscos financeiros dos projetos.

O relatório também propõe uma ferramenta de acompanhamento dos resultados, chamada Bússola de Ação para o Financiamento Climático. A ideia é monitorar não apenas o volume de recursos mobilizados, mas a velocidade com que chegam aos países, sua distribuição e os impactos efetivos dos investimentos.

Embora apresente caminhos concretos, o documento brasileiro não tem caráter obrigatório. As propostas não foram negociadas nem aprovadas individualmente pelos países e servirão como referência para as próximas discussões internacionais.

Hora de transformar compromissos em investimentos



A divulgação do relatório ocorre às vésperas da COP31, a 31ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima. O encontro será realizado de 9 a 20 de novembro, em Antália, na Turquia, reunindo representantes de governos, empresas, instituições financeiras e organizações da sociedade civil.

Depois de sucessivas conferências dedicadas à definição de metas climáticas, a expectativa é que a COP31 concentre esforços em duas frentes: garantir financiamento e acelerar a implementação dos compromissos já assumidos.

Isso significa transformar acordos internacionais em políticas públicas, investimentos, regulamentações e resultados mensuráveis. Além do financiamento, estarão em discussão a adaptação aos eventos extremos, a transição energética, os mercados de carbono e a redução da dependência dos combustíveis fósseis.

Para empresas e investidores, essas decisões têm consequências econômicas. Podem influenciar o acesso ao crédito, as exigências ambientais nas cadeias produtivas, os custos de operação e a competitividade em mercados que cobram maior transparência sobre emissões e riscos climáticos.

O Brasil chega à conferência com o objetivo de dar continuidade ao trabalho iniciado na COP30, realizada em Belém, em 2025. Além do roteiro de financiamento, a presidência brasileira elaborou documentos sobre a transição para longe dos combustíveis fósseis e o combate ao desmatamento.

Outra iniciativa brasileira que deverá ganhar atenção é o Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF), criado para remunerar países pela conservação de suas florestas. A meta principal do TFFF é mobilizar US$ 125 bilhões no total.