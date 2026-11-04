Divulgação/Nespresso Economia circular: cápsulas de café se transformam em outros objetos

Não precisa mais jogar fora aquela cápsula de café que acabou de sair da máquina. Este mesmo alumínio pode voltar à indústria e ser transformado em produtos completamente diferentes, como bicicletas, lapiseiras ou até embalagens de cosméticos.

Já a borra do café pode virar combustível. É nessa combinação de reaproveitamento de materiais e geração de novos produtos que a Nespresso aposta para ampliar seu modelo de economia circular.

No Brasil, a empresa mantém mais de 400 pontos de coleta de cápsulas usadas, incluindo suas 44 lojas físicas. Os consumidores também podem enviar o material gratuitamente pelos Correios. Mais recentemente, a companhia ampliou o serviço de coleta domiciliar na capital paulista e na Grande São Paulo, alcançando inicialmente mais de 22 mil CEPs.

Alternativa de descarte

Segundo a Nespresso, todos os seus consumidores no país têm acesso a alguma alternativa gratuita de descarte. A estrutura inclui ainda parcerias com mais de 70 cooperativas de catadores em São Paulo e no Rio de Janeiro.

Depois da coleta, as cápsulas seguem para uma unidade de reciclagem em Valinhos, no interior paulista, operada em parceria com a Crivellaro Ambiental. Ali, o alumínio é separado da borra por um processo mecânico que dispensa o uso de água.

O metal retorna à cadeia produtiva como matéria-prima para novos produtos. Uma das parcerias é com a Natura, que utiliza alumínio reciclado das cápsulas nas bisnagas dos hidratantes para as mãos da linha Ekos Castanha.

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Em outras iniciativas, o material também é empregado na fabricação de bicicletas, esquadrias e instrumentos de escrita, como canetas e lapiseiras desenvolvidas com a marca suíça Caran d’Ache.

A borra do café também encontra uma aplicação econômica. Em vez de seguir para aterros sanitários, é encaminhada à biodigestão para produção de biometano, combustível renovável que pode substituir o gás de origem fóssil. De acordo com a empresa, o processo aproveita entre 750 e 850 toneladas de borra por ano.

O modelo mostra como resíduos de consumo podem retornar à economia como insumos industriais e energéticos. Mas também revela um desafio importante: criar uma rede de coleta não significa, necessariamente, garantir que todo o material seja efetivamente reciclado.

Atualmente, a taxa global de reciclagem das cápsulas de alumínio da Nespresso está em torno de 33%. A meta da companhia é chegar a 50% até 2030. Ou seja, apesar dos investimentos em infraestrutura e das novas aplicações para o material, ainda há uma parcela significativa das cápsulas que não retorna à cadeia produtiva.

Escala da reciclagem

O caso ilustra uma questão central para os negócios sustentáveis: a economia circular depende não apenas de tecnologias capazes de transformar resíduos, mas também de logística, parcerias industriais e participação dos consumidores.

Quanto maior a quantidade de material recuperado, maior a possibilidade de reduzir a necessidade de matéria-prima virgem e aproveitar recursos que já foram extraídos e processados. No caso do alumínio, que pode ser reciclado repetidamente, esse potencial é especialmente relevante.

A transformação de cápsulas de café em novos produtos é um exemplo concreto dessa lógica. O próximo passo é fazer com que a reciclagem deixe de ser uma alternativa disponível e se torne o destino habitual de toda e qualquer embalagem.