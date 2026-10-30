Gabriel Marchi Monitoramento de ave ameaçada de extinção que ajuda a indicar a qualidade dos ambientes em processo de restauração

Além de fazer bem para a alma, o canto dos pássaros pode revelar muito sobre a saúde de um lugar. No litoral do Paraná, pesquisadores estão usando Inteligência Artificial (IA) para identificar aves pelos sons que emitem e, assim, acompanhar a recuperação de manguezais e brejos salinos na Baía de Antonina. A tecnologia permite monitorar a biodiversidade de forma contínua, inclusive em locais de difícil acesso.

O trabalho faz parte do projeto Olha o Clima, Litoral!, desenvolvido pelo Mater Natura – Instituto de Estudos Ambientais, em parceria com a Petrobras, por meio do Programa Petrobras Socioambiental.

A ideia é relativamente simples: gravadores instalados nas áreas em recuperação registram os sons da natureza durante vários dias. As gravações, que somam milhares de horas, são analisadas por um sistema de IA treinado para reconhecer os cantos de diferentes espécies.

Com isso, os pesquisadores conseguem identificar aves que dificilmente seriam observadas durante visitas de campo, especialmente aquelas mais raras ou que aparecem apenas ocasionalmente.

A ferramenta ainda está em desenvolvimento e deverá ampliar gradualmente sua capacidade de reconhecimento, especialmente no caso de aves com vocalizações mais complexas.

A volta dos pássaros



Os primeiros resultados das ações de restauração já mostram mudanças na fauna local. Segundo os pesquisadores, houve um aumento de 28 espécies de aves nas áreas recuperadas.

Entre os animais que voltaram a ser registrados estão o bate-bico (Phleocryptes melanops) e o sargento (Agelasticus thilius), espécies ameaçadas que encontram alimento e abrigo na vegetação nativa.

Outra ave acompanhada é o bicudinho-do-brejo (Formicivora acutirostris), considerado um indicador importante da qualidade ambiental. Como costuma permanecer no mesmo território e realiza deslocamentos curtos, sua presença ajuda os pesquisadores a avaliar as condições do habitat.

O retorno dessas espécies está relacionado à recuperação da vegetação, especialmente dos capins nativos, que voltaram a crescer depois da retirada de plantas invasoras.

Uma invasora que ameaça os manguezais



Um dos principais desafios ambientais da região é a braquiária-d'água, planta exótica que se espalha rapidamente e ocupa o espaço da vegetação nativa.

Em alguns locais, ela forma extensos tapetes flutuantes, bloqueando canais naturais, alterando a circulação da água e prejudicando o equilíbrio dos ecossistemas.

Atualmente, mais de 200 hectares de manguezais e brejos salinos da Baía de Antonina estão ocupados pela planta invasora. Na primeira etapa do projeto, realizada entre 2022 e 2025, foram retiradas cerca de 655 toneladas de braquiária e recuperados 6,55 hectares.

A nova fase prevê ampliar a restauração para até 15 hectares até 2030. Uma das áreas prioritárias fica às margens do rio Lagoinha, em Antonina, onde aproximadamente seis hectares serão contemplados.

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Além da IA, os pesquisadores utilizam drones para mapear as áreas invadidas e acompanhar a recuperação da vegetação. Sensores permitem avaliar as condições das plantas e identificar mudanças ao longo do tempo.

A combinação dessas ferramentas ajuda a medir os resultados da restauração e a compreender melhor o comportamento das espécies invasoras.

Os manguezais desempenham funções importantes na proteção do litoral, na conservação da biodiversidade e na adaptação às mudanças climáticas. Recuperar esses ambientes significa também preservar áreas essenciais para a reprodução de espécies e para o equilíbrio dos ecossistemas costeiros.