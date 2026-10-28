Divulgação Coleção de pingentes produzidos a partir do vidro azul reciclado de garrafas

Uma garrafa de gin depois de vazia pode ter múltiplos usos. Tem gente que aproveita para colocar água na geladeira ou ainda como vaso para flores. Porém, recentemente, este material ganhou uma vida inusitada: tornou-se pedra preciosa.

Uma parceria entre a marca de gin Bombay Sapphire e a designer brasileira Beatriz Brennheisen transformou o vidro azul das garrafas da bebida em dez pingentes exclusivos.

A iniciativa chama a atenção por utilizar o próprio vidro da embalagem como matéria-prima. Em vez de recorrer a pedras preciosas convencionais, a designer aproveitou a transparência e a coloração do material para criar peças que combinam vidro reciclado e prata com acabamento em ródio branco.

O processo exige alguns cuidados. Primeiro, são selecionadas as partes mais espessas das garrafas, capazes de suportar a lapidação. Depois, o vidro é trabalhado com a técnica rose cut, tradicional na joalheria, que cria facetas para valorizar a passagem da luz pelo material.

O resultado são peças que lembram pedras preciosas, mas cuja origem está em uma embalagem de bebida.

Cada um dos dez pingentes foi inspirado em um ingrediente botânico utilizado na produção do gin, como zimbro, coentro, limão-siciliano, amêndoas e alcaçuz.

Quando o resíduo ganha valor

A proposta vai além da transformação estética. O projeto é um exemplo de como o design pode agregar valor a materiais já existentes, prolongando sua vida útil e oferecendo alternativas ao uso de novas matérias-primas.

O reaproveitamento de materiais na joalheria faz parte das pesquisas de Brennheisen, que questiona a necessidade de recorrer continuamente à extração de recursos naturais para produzir novos objetos.

A experiência também ajuda a ampliar a discussão sobre economia circular. Embora a reciclagem convencional do vidro já permita sua reinserção na cadeia produtiva, transformá-lo em uma joia representa outra possibilidade: manter o material em circulação em um produto de maior valor agregado.

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É importante observar, porém, que a coleção tem caráter limitado. Os dez pingentes serão utilizados exclusivamente por influenciadores selecionados pela marca, como parte de uma ação que acontece até 11 de novembro em bares e restaurantes de São Paulo e do Rio de Janeiro.

Não se trata, portanto, de uma solução em larga escala para o descarte de embalagens, mas de uma experiência que demonstra o potencial criativo do reaproveitamento.