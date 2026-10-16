Reprodução / Freepik Ventilador

Uma nova linha de ventiladores industriais promete reduzir em até 85% o consumo de energia em comparação com modelos atualmente disponíveis no mercado. A solução combina ventiladores axiais da NOVENCO com motores de alta eficiência e inversores de frequência fornecidos pela ABB.

A economia vem principalmente de duas frentes. A primeira é o uso de motores de ímãs permanentes classificados como IE5, a mais alta classe de eficiência energética estabelecida pela Comissão Eletrotécnica Internacional (IEC). A segunda é o controle da velocidade dos ventiladores de acordo com a necessidade da operação.

Na prática, o sistema evita que os equipamentos funcionem continuamente em sua capacidade máxima quando isso não é necessário. Os inversores de frequência ajustam a velocidade à demanda e, segundo as empresas, podem reduzir sozinhos o consumo de energia em até 25%.

Data centers entram na mira



Entre as possíveis aplicações estão indústrias de alimentos e bebidas, farmacêuticas e de semicondutores, edifícios, infraestrutura e sistemas industriais de aquecimento, ventilação e ar-condicionado, conhecidos pela sigla HVAC.

Porém, um dos mercados considerados pelas empresas é o de data centers, instalações que precisam manter grandes quantidades de equipamentos refrigerados durante todo o tempo de operação.

Em uma aplicação típica com mais de mil ventiladores, ABB e NOVENCO estimam que a substituição de equipamentos pela nova solução possa reduzir o consumo de energia entre 15% e 40% ao ano. A diferença varia conforme a idade e as características do sistema existente.

O dado chama atenção em um momento de expansão da infraestrutura necessária para atender ao avanço da Inteligência Artificial. Quanto maior a capacidade computacional instalada, maior também a necessidade de administrar de maneira eficiente a energia consumida pelos sistemas auxiliares, entre eles a refrigeração.

Equipamento pode ser reparado por partes



A proposta também inclui uma mudança no desenho dos ventiladores. A nova linha terá arquitetura modular, permitindo substituir separadamente pás, motores, inversores de frequência e outros componentes.

A possibilidade de reparar componentes individualmente tende a prolongar o uso do sistema e reduzir a geração de resíduos.

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Segundo as fabricantes, a vida útil estimada dos equipamentos fica entre 15 e 20 anos, e a maior parte dos componentes poderá ser reciclada ao final desse período.

A eficiência aerodinâmica também entra nessa equação. Os rotores dos ventiladores ZerAx podem alcançar até 92% de eficiência aerodinâmica, índice que será preservado na nova configuração.

Reduzir o consumo energético de equipamentos industriais é fundamental nos dias de hoje. Os sistemas de ventilação e refrigeração operam por longos períodos e, em algumas instalações, praticamente sem interrupção.

Pequenos ganhos de eficiência, quando multiplicados pela quantidade de equipamentos e pelas horas de funcionamento, podem representar uma redução relevante na demanda por eletricidade.

As empresas estimam ainda que, diante dos custos atuais de energia, alguns projetos de modernização de ventiladores possam recuperar o investimento em menos de dois anos. O prazo, porém, depende das características de cada instalação e do equipamento que será substituído.