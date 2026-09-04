Imagem gerada por IA Curitiba receberá uma floresta urbana

Nem só de concreto vivem as grandes cidades. Mais do que deixar as ruas lindas, a arborização urbana diminui a temperatura das ruas, ajudam a filtrar a poeira, além de ajudar a absorver a água das chuvas e evitar enchentes.

Um projeto que já está em andamento em Curitiba (PR) promete entregar à cidade uma floresta urbana de mais de 23 mil m² na região norte da cidade.

Uma floresta urbana é o conjunto de todas as árvores, plantas e áreas verdes localizadas dentro ou ao redor de uma cidade. Isso inclui parques públicos, praças, árvores nas calçadas, jardins particulares, reservas naturais e até mesmo as chamadas "mini florestas" ou "florestas de bolso". Em vez de ver as plantas isoladas, o conceito trata toda essa vegetação como uma rede integrada que forma a infraestrutura verde da cidade.

É o que pretende a chamada “Floresta do Futuro”, que fica na região dos Altos do Parque Barreirinha e faz parte do projeto do condomínio horizontal Lockwood, da Paysage Corpal.

A proposta do empreendimento é manter essa área verde e ampliar sua capacidade ambiental, conectando-a ao entorno e consolidando um patrimônio natural acessível à cidade e a todos os seus moradores.

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A floresta urbana reunirá espécies nativas da Mata Atlântica e contará com o plantio de mais de 500 mudas adicionais, fortalecendo a biodiversidade e contribuindo para a continuidade do corredor verde da região.

“É uma área que poderia ser percebida apenas como um atributo do empreendimento, mas entendemos que seu valor é maior quando se estende à cidade. Preservar essa floresta, ampliar a vegetação e destiná-la a Curitiba é uma forma de deixar um presente que permanece para além do próprio Lockwood”, afirma Gustavo Barreto, CEO da Paysage Corpal.

Arborização planejada

Curitiba é um bom exemplo de cidade que incluiu a arborização urbana em seu planejamento.

A capital paranaense conta hoje com mais de 60 metros quadrados de área verde por habitante e tem 85% de suas vias com ao menos uma árvore, segundo o Censo do IBGE de 2022.

De acordo com a prefeitura da cidade, a ampliação da arborização em Curitiba faz parte das estratégias de adaptação e mitigação às mudanças climáticas, da melhora da drenagem, da redução do efeito de ilhas urbanas de calor e proteção dos rios.



