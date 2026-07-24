Imagem gerada por IA Projeto liderado pela Pirelli transforma pneus usados em novos

A economia circular acaba de ganhar um novo capítulo na indústria de pneus. Quatro grandes empresas globais uniram competências para desenvolver um sistema capaz de transformar pneus descartados e resíduos da fabricação de pneus em matérias-primas recicladas que retornam ao processo produtivo.

O projeto, assinado pela Pirelli, BASF, Pyrum e Synthos e batizado de Tyre-to-Tyre, pretende reduzir a dependência de matérias-primas virgens e demonstrar que um pneu pode voltar a ser outro pneu dentro de uma cadeia industrial estruturada e rastreável.

Coordenada pela Pirelli na Europa, a iniciativa reúne empresas com especializações distintas para criar um fluxo contínuo de reaproveitamento de materiais.

O modelo parte da coleta de pneus em fim de vida e resíduos industriais, que passam por diferentes etapas de processamento até retornarem às linhas de produção como insumos certificados para a fabricação de novos pneus.

Como funciona



O ciclo começa com a coleta de pneus usados em diferentes regiões, incluindo materiais provenientes de pontos de venda da Driver, atividades de automobilismo e resíduos gerados na fábrica da Pirelli em Breuberg.

Todo esse material segue para uma cadeia industrial desenvolvida para recuperar seu valor e convertê-lo em matérias-primas secundárias certificadas pelo sistema ISCC PLUS, que assegura a rastreabilidade dos materiais ao longo de todo o processo.

Na primeira etapa, a Pyrum utiliza a pirólise, processo de decomposição térmica realizado sem oxigênio, para transformar os pneus em dois produtos principais: negro de fumo (rCB, na sigla em inglês) recuperado e óleo de pirólise (TPO, na sigla em inglês).

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O negro de fumo retorna à produção da Pirelli, substituindo parte do material virgem utilizado na fabricação de pneus. Já o óleo segue para a BASF, onde é empregado na produção de insumos químicos que, posteriormente, são utilizados pela Synthos na fabricação de borracha sintética certificada. Esse material retorna à Pirelli, fechando o ciclo produtivo.

Economia circular em escala industrial



O diferencial do Tyre-to-Tyre está na integração entre empresas de diferentes segmentos para que os materiais permaneçam em circulação por mais tempo e retornem à cadeia produtiva com rastreabilidade e controle de qualidade.

Segundo a Pirelli, a iniciativa representa a aplicação mais abrangente desse modelo de circularidade já desenvolvida pela empresa.

Ao reunir fabricantes de pneus, empresas químicas e especialistas em reciclagem em um mesmo ecossistema industrial, o projeto busca consolidar um modelo capaz de ampliar o reaproveitamento de materiais e reduzir a necessidade de recursos virgens na produção de novos pneus.